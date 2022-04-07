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Akamai、IDC社のレポートで、商用CDNの「リーダー」と評価

イノベーション、幅広い機能、開発者ツール、グローバルサービスを高く評価

April 07, 2022 Japan — Tokyo

※本リリースは2022 年3月22 日 (現地時間) マサチューセッツ州ケンブリッジで発表されたプレスリリースの抄訳版です。

世界で最も信頼されているソリューションで安全なデジタル体験の提供を実現するAkamai Technologies, Inc.（NASDAQ：AKAM）は、「IDC MarketScape: Worldwide Commercial Content Delivery Network Services 2022 Vendor Assessment（IDC MarketScape：世界の商用コンテンツ・デリバリー・ネットワーク・サービスのベンダーに対する評価 2022）」で、前回に続き、再びリーダーに選出されました。IDC MarketScape は、Akamai をリーダーに選出した機能と差別化要因として、バランスの取れた包括的なポートフォリオと、イノベーションに対する熱意を挙げています。

「デジタルファーストの世界では、優れた体験を提供し、企業のセキュリティを確保することは、これまで以上に重要になっています」と、IDC 社の調査担当 VP、Ghassan Abdo 氏は述べています。「Akamai は、コンピューティング、配信、セキュリティのあらゆる分野にわたって企業、組織を支援し、グローバルな展開、広範な製品とサービス、開発者向けツール、およびパートナーネットワークを通じて、オンラインライフの力となり、守っています」

IDC MarketScape には、次のように記載されています。「Akamai は、メディア／Web 配信、新しいエッジアプリケーション、広範なセキュリティ機能、プログラム可能なエッジなどを網羅した、バランスの取れた包括的なポートフォリオを通じて、あらゆる分野の企業、組織と開発者コミュニティのニーズに対応している」。IDC MarketScape は、Akamai の強みをいくつも挙げたうえで、さらに次のように指摘しています。「Akamai は CDN 以外にもサービスや機能を拡張し続けている。また、人工知能／機械学習などの革新的なテクノロジーを活用して、IoT、DevOps、ブロックチェーンなどの新分野にも対応している。これこそ、同社のイノベーションに対する熱意の表れである」

「Akamai が、IDC MarketScape: Worldwide Commercial Content Delivery Network Services 2022 Vendor Assessmentでリーダーに選出されたことは、お客様に対する当社チームの情熱と献身の証です」と、Akamai の Chief Executive Officer 兼共同設立者の Tom Leighton 博士は述べています。「これもひとえに、最高の形で Akamai に要求し続けてくれるお客様と、その要求に常に最高の水準で応えようとする従業員たちのおかげです。さらに、Linode 社の買収により、世界で最も分散したクラウド・サービス・プラットフォーム上でアプリケーションを構築、実行、配信、保護する開発者たちが、Akamai のお客様として新たに加わることになります」

Akamai は、第 1 回 IDC MarketScape: Worldwide Commercial Content Delivery Network Services 2019 Vendor Assessment （doc #US44842119、2019 年 8 月）でもリーダーに選出されています。

IDC MarketScape について：

IDC MarketScape ベンダー評価モデルは、特定市場における ICT（情報および通信技術）サプライヤーの競争力の適合度の概要を示すものです。定性的および定量的な評価基準に基づく厳密な採点手法を用いて、調査を実施します。その調査結果として、特定市場における各ベンダーのポジションを単一のグラフで示しています。IDC MarketScape は、IT および通信ベンダーの製品とサービス、機能と戦略、現在と将来の市場における成功要因を比較可能にした明確なフレームワークを提供しています。テクノロジー購入者は、このフレームワークを利用することによって、現在および見込みベンダーの長所と短所をあらゆる角度から評価できます。

Akamai について

Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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