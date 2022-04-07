Akamai、IDC社のレポートで、商用CDNの「リーダー」と評価

※本リリースは2022 年3月22 日 (現地時間) マサチューセッツ州ケンブリッジで発表されたプレスリリースの抄訳版です。

世界で最も信頼されているソリューションで安全なデジタル体験の提供を実現するAkamai Technologies, Inc.（NASDAQ：AKAM）は、「IDC MarketScape: Worldwide Commercial Content Delivery Network Services 2022 Vendor Assessment（IDC MarketScape：世界の商用コンテンツ・デリバリー・ネットワーク・サービスのベンダーに対する評価 2022）」で、前回に続き、再びリーダーに選出されました。IDC MarketScape は、Akamai をリーダーに選出した機能と差別化要因として、バランスの取れた包括的なポートフォリオと、イノベーションに対する熱意を挙げています。

「デジタルファーストの世界では、優れた体験を提供し、企業のセキュリティを確保することは、これまで以上に重要になっています」と、IDC 社の調査担当 VP、Ghassan Abdo 氏は述べています。「Akamai は、コンピューティング、配信、セキュリティのあらゆる分野にわたって企業、組織を支援し、グローバルな展開、広範な製品とサービス、開発者向けツール、およびパートナーネットワークを通じて、オンラインライフの力となり、守っています」

IDC MarketScape には、次のように記載されています。「Akamai は、メディア／Web 配信、新しいエッジアプリケーション、広範なセキュリティ機能、プログラム可能なエッジなどを網羅した、バランスの取れた包括的なポートフォリオを通じて、あらゆる分野の企業、組織と開発者コミュニティのニーズに対応している」。IDC MarketScape は、Akamai の強みをいくつも挙げたうえで、さらに次のように指摘しています。「Akamai は CDN 以外にもサービスや機能を拡張し続けている。また、人工知能／機械学習などの革新的なテクノロジーを活用して、IoT、DevOps、ブロックチェーンなどの新分野にも対応している。これこそ、同社のイノベーションに対する熱意の表れである」

「Akamai が、IDC MarketScape: Worldwide Commercial Content Delivery Network Services 2022 Vendor Assessmentでリーダーに選出されたことは、お客様に対する当社チームの情熱と献身の証です」と、Akamai の Chief Executive Officer 兼共同設立者の Tom Leighton 博士は述べています。「これもひとえに、最高の形で Akamai に要求し続けてくれるお客様と、その要求に常に最高の水準で応えようとする従業員たちのおかげです。さらに、Linode 社の買収により、世界で最も分散したクラウド・サービス・プラットフォーム上でアプリケーションを構築、実行、配信、保護する開発者たちが、Akamai のお客様として新たに加わることになります」

Akamai は、第 1 回 IDC MarketScape: Worldwide Commercial Content Delivery Network Services 2019 Vendor Assessment （doc #US44842119、2019 年 8 月）でもリーダーに選出されています。