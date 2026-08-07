AI時代のための専用のインタラクション・セキュリティ・ソリューションを提供するAkamai（NASDAQ：AKAM）は本日、Akamai Workforce Protector を発表しました。

これにより、既にアプリケーション、API、インフラを保護しているAkamai のプラットフォームに新たなセキュリティレイヤーを提供します。（「Akamai Workforce Protector」は、Akamaiが買収したイスラエルのLayerX Security社のソリューションを刷新・改称し、Akamaiのポートフォリオに新たに追加したものです。）

この新製品は、包括的な可視性、AIの利用制御、セキュア・エンタープライズ・ブラウザー機能、およびリアルタイムのデータ損失防止 (DLP) 機能を提供します。また、Akamaiのグローバルなプライベート・アクセス・ソリューションともネイティブに統合されています。

Akamai Workforce Protectorは、従業員によるAI、SaaS、Web、プライベートアプリケーション、および企業データとのやり取り（インタラクション）を、その発生時点で制御します。本リリースでは、最新のデスクトップAIアプリケーションや新たなAIワークフローに対する可視性を高める高度な機能も追加されています。

Workforce Protectorにより、これまで導入が複雑すぎたり、導入の負担が大きすぎたりするために実現できなかった重要なセキュリティ機能を実装できるようになります。

リアルタイムのAIガバナンス： 「シャドーAI」の利用状況を探索し、従業員によるAIツールの利用を制御するとともに、ブラウザーセッション内で適応型ポリシーを直接適用できます。

「シャドーAI」の利用状況を探索し、従業員によるAIツールの利用を制御するとともに、ブラウザーセッション内で適応型ポリシーを直接適用できます。 業務を妨げずにスムーズな導入： ユーザーに負担をかけることなく、即座に制御を導入できます。ユーザーはブラウザーを入れ替える必要がなく、組織もネットワーク構成を再設計する必要はありません。

ユーザーに負担をかけることなく、即座に制御を導入できます。ユーザーはブラウザーを入れ替える必要がなく、組織もネットワーク構成を再設計する必要はありません。 リアルタイムのデータ保護：アクセスや操作などのインタラクションが行われるまさにその瞬間に重大なデータ損失を防止し、機微な情報が認可されていないAIモデルにアップロードされたり、企業アプリケーションから従業員のエンドポイントにダウンロードされたりすることを阻止します。

Gartner®社の「Market Guide for Secure Enterprise Browsers」によると、2028年までに「少なくとも1つのセキュア・エンタープライズ・ブラウザー技術を導入して、既存のセキュアなリモート・アクセス・ツールを補強する組織は、現在の約10%から25%へと増加する」1と予測されています。

1 GARTNERは、Gartner, Inc.またはその関連会社の商標です。