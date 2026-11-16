Browser-Exploits nutzen ungepatchte Schwachstellen im Browser oder in der Architektur des Webclient-Codes aus, um Anwendungen dazu zu zwingen, unbeabsichtigte Aktionen auszuführen. Wenn ein Nutzer eine kompromittierte Website öffnet, auf einen schädlichen Link klickt oder eine spezielle Werbung anzeigt, stellen Browser-Exploits im Hintergrund schädlichen Code bereit, ohne dass hierfür die Zustimmung des Nutzers erforderlich ist.

Diese versteckte Ausführung ist möglich, weil moderne Webclients wie Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge und Apple Safari hochkomplexe Subsysteme nutzen, um HTML zu parsen, CSS zu rendern und JavaScript sicher auszuführen. Wenn ein Angreifer einen Sicherheitsfehler bei der Speicherzuweisung, Datentyp-Verarbeitung oder Skriptinterpretation durch den Browser erkennt, kann er eine Payload erstellen, die die normalen Sandbox-Beschränkungen umgeht. Sobald die Browser-Exploits erfolgreich ausgeführt werden, werden in der Regel zusätzliche Payloads wie Spyware, Ransomware oder C2‑Beacons (Command and Control) auf dem Hostcomputer installiert. In vielen Szenarien erhalten Angreifer durch die anfängliche Infektion die erforderlichen Berechtigungen, um aktive Sitzungstoken abzufangen, lokale Berechtigungen zu eskalieren und sich lateral durch das interne Netzwerk zu bewegen. Der gesamte Vorgang erfordert in vielen Fällen keinerlei Interaktion durch den Nutzer, abgesehen von dem bloßen Besuch einer normalen Webseite. Das macht Browser-Exploits besonders gefährlich und äußerst schwer zu erkennen.