Los exploits de navegador funcionan aprovechando una vulnerabilidad del navegador a la que no se han aplicado parches o una debilidad en la arquitectura dentro del código de un cliente web para forzar a la aplicación a ejecutar acciones no deseadas. Cuando un usuario navega por un sitio web comprometido, hace clic en un enlace malicioso o ve un anuncio especializado, los exploits de navegador ejecutan código malicioso de forma silenciosa en segundo plano sin necesidad de consentimiento del usuario.

Esta ejecución se produce porque los clientes web modernos, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Apple Safari, se basan en subsistemas muy complejos para analizar HTML, procesar CSS y ejecutar JavaScript de forma segura. Si un atacante identifica un defecto de seguridad en la forma en que el explorador asigna memoria, gestiona tipos de datos o interpreta scripts, puede crear una carga útil que omita las restricciones normales del entorno de pruebas. Una vez que los exploits de navegador se ejecutan con éxito, normalmente dejan entrar cargas adicionales, como spyware, ransomware o balizas de mando y control en el equipo host. En muchos escenarios empresariales, el compromiso inicial proporciona a los atacantes los permisos necesarios para interceptar tokens de sesión activa, derivar privilegios locales y desplazarse lateralmente por la red interna. La secuencia completa a menudo no requiere ninguna interacción del usuario más allá de simplemente visitar una página web estándar, lo que hace que los exploits de navegador sean particularmente peligrosos y difíciles de detectar utilizando las protecciones de red heredadas.