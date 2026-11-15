Les exploitations de vulnérabilités au niveau du navigateur exploitent une vulnérabilité non corrigée ou une faiblesse structurelle du code d'un client Web afin de contraindre l'application à exécuter des actions non prévues. Lorsqu'un utilisateur accède à un site Web compromis, clique sur un lien malveillant ou consulte une publicité ciblée, des exploitations de vulnérabilités au niveau du navigateur s'exécutent discrètement et déploient du code malveillant en arrière-plan sans nécessiter le consentement de l'utilisateur.

Cette exécution a lieu parce que les navigateurs web actuels, notamment Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge et Apple Safari, s'appuient sur des sous-systèmes extrêmement complexes pour analyser le HTML, rendre le CSS et exécuter le JavaScript de manière sécurisée. Si un attaquant identifie une faille de sécurité dans la manière dont le navigateur alloue la mémoire, gère les types de données ou interprète les scripts, il peut concevoir une charge malveillante permettant de contourner les restrictions habituelles de la sandbox. Une fois que les exploitations de vulnérabilités au niveau du navigateur ont été menées à bien, elles déposent généralement des charges utiles supplémentaires, telles que des logiciels espions, des ransomwares ou des balises de commande et de contrôle, sur la machine cible. Dans de nombreux scénarios d'entreprise, la compromission initiale confère aux attaquants les privilèges nécessaires pour intercepter des jetons de session actifs, élever leurs privilèges au niveau local et se déplacer latéralement au sein du réseau interne. L'ensemble de la séquence ne nécessite souvent aucune interaction de la part de l'utilisateur, au-delà de la simple consultation d'une page Web classique, ce qui rend les exploitations de vulnérabilités au niveau du navigateur particulièrement dangereuses et difficiles à détecter avec les systèmes de défense réseau traditionnels.