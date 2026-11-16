Le vulnerabilità del browser hanno un impatto significativo sulla sicurezza aziendale perché fungono da punto di accesso principale per il furto di credenziali, l'implementazione di ransomware e l'infiltrazione laterale della rete. Quando un dipendente è vittima di un'exploit del browser, un incidente isolato su un singolo dispositivo locale può rapidamente trasformarsi in una violazione di dati aziendali diffusa e altamente dannosa.

Il massiccio passaggio alle applicazioni basate sul web significa che il browser aziendale ora funge da sistema operativo per il lavoro aziendale moderno. Di conseguenza, un attacco informatico che riesce ad intercettare un token di sessione sicuro o a bypassare l'autenticazione multifattore garantisce ai criminali informatici un accesso diretto e illimitato ai dati aziendali proprietari. Ad esempio, i criminali moderni utilizzano spesso tattiche di social engineering e falsi portali di accesso iperrealistici per individuare gli utenti presi di mira, combinando la manipolazione umana con gli exploit del browser altamente tecnici. Una volta all'interno dell'ambiente sicuro, i criminali implementano spyware nascosti per monitorare in modo invisibile le comunicazioni aziendali interne o utilizzare l'endpoint appena violato come terreno di staging per distribuire ransomware in tutta la rete aziendale. Le tradizionali piattaforme per la sicurezza degli endpoint spesso faticano a distinguere tra le azioni di utenti legittime e basate sul web e le attività dannose avviate da un browser violato, richiedendo sistemi per la difesa dell'architettura specializzati per proteggere adeguatamente l'ambiente del browser aziendale.