ブラウザーエクスプロイトとは、Webブラウザーのセキュリティ上の欠陥や関連プラグインを利用してユーザーのデバイスを侵害するように設計された悪性コードです。Webブラウザーはインターネットや重要なエンタープライズアプリケーションの主要なゲートウェイとして機能するため、サイバー犯罪者にとって非常に利益の出やすいターゲットとなります。この脆弱性を悪用すると、攻撃者は不正なコマンドを実行したり、機密性の高いセッションデータを盗んだり、企業ネットワーク内に永続的な足がかりを築いたりすることができます。現代の業務環境はますますクラウドベースのツールに依存するようになっているため、こうしたサイバー攻撃からの防御はデータの完全性を維持するために不可欠になりました。
重要ポイント
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ブラウザーエクスプロイトとは、Webブラウザーのセキュリティ上の欠陥や関連プラグインを利用してユーザーのデバイスを侵害するように設計された悪性コードです。
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ブラウザーエクスプロイトは、Webクライアントのコード内にあるパッチ未適用のブラウザーの脆弱性またはアーキテクチャの弱点を利用し、アプリケーションに意図しないアクションを実行させることで機能します。
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ブラウザーの脆弱性は、認証情報の窃取、ランサムウェアの展開、横方向のネットワーク侵入の主要なエントリーポイントとなり、企業のセキュリティに深刻な影響を与えます。
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組織は、リモートブラウザー分離、厳格なコンテンツ・セキュリティ・ポリシー、継続的な脆弱性管理などの多層防御戦略を実行することで、ブラウザーエクスプロイトを防ぐことができます。
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ブラウザーエクスプロイトの仕組み
ブラウザーエクスプロイトは、Webクライアントのコード内にあるパッチ未適用のブラウザーの脆弱性またはアーキテクチャの弱点を利用し、アプリケーションに意図しないアクションを実行させることで機能します。ユーザーが侵害されたWebサイトに移動したり、悪性のリンクをクリックしたり、特別な広告を表示したりすると、ブラウザーエクスプロイトはユーザーの同意を必要とすることなくバックグラウンドで悪性コードを密かに展開します。
これが発生する原因は、Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Apple Safariといった現代的なWebクライアントがHTMLの解析、CSSのレンダリング、JavaScriptの安全な実行を非常に複雑なサブシステムに頼っていることです。攻撃者は、ブラウザーのメモリ割り当て方法、データタイプの処理方法、スクリプトの解釈方法に存在するセキュリティ上の欠陥を特定すると、通常のサンドボックス制限を回避するペイロードを作成することができます。ブラウザーエクスプロイトが成功すると、通常、スパイウェア、ランサムウェア、コマンド&コントロールビーコンなどの追加ペイロードがホストマシンにドロップされます。多くの企業のシナリオでは、最初の侵害により、攻撃者はアクティブ・セッション・トークンの傍受、ローカル権限の昇格、内部ネットワーク内のラテラルムーブメント（横方向の移動）に必要な権限を獲得します。多くの場合、シーケンス全体を通して、標準的なWebページにアクセスする以外にユーザーからのインタラクションは不要です。そのため、ブラウザーエクスプロイトは特に危険であり、従来のネットワーク防御を使用して検知することは困難です。
よくあるブラウザーエクスプロイトのタイプ
最も一般的なブラウザーエクスプロイトのタイプには、コード実行の脆弱性、クロスサイトスクリプティング、クリックジャック、Webアプリケーションを操作するゼロデイ攻撃などがあります。Chromiumベースのブラウザーやその他の主要なプラットフォームは共通のレンダリングエンジンを基盤としており、1つのセキュリティ上の欠陥が複数の異なるブラウザー環境に同時に影響を与えることがよくあるため、攻撃者の投資収益率が極めて高くなります。
クロスサイトスクリプティング（XSS）：この手法は、正当な信頼できるWebサイトに悪性のJavaScriptを挿入します。被害者のブラウザーは、侵害されたページをロードすると、悪性スクリプトが信頼できるソースに由来するものであると思い込み、そのスクリプトを自動的に実行します。これにより、攻撃者はセッションCookieを盗んだり、認証情報を取得したり、アクティブなユーザーアカウントをハイジャックしたりすることができます。
ゼロデイ攻撃：これは、ソフトウェアベンダーが正式なパッチをリリースする前に新たに発見されたセキュリティ上の欠陥を標的とする高度な攻撃を指します。発見時にはシグネチャベースの防御が存在しないため、堅牢なエンドポイントセキュリティを侵害しようとする攻撃者はゼロデイ攻撃によって高い成功率を得られます。
クロスサイト・リクエスト・フォージェリ（CSRF）：この攻撃は、ログインしているユーザーのブラウザーに、信頼されたWebアプリケーションに対する望まないアクションを実行させます。ユーザーの以前に認証されたセッションを利用することで、攻撃者は被害者に気付かれることなくアカウントの詳細を変更したり、金融取引を承認したりすることができます。
クリックジャッキング：攻撃者は目に見えない悪性のフレームを正当なWebコンテンツの上に重ねて表示し、安全なユーザーインターフェース要素とインタラクションを行っていると考えているユーザーを欺いて隠れたリンクをクリックさせます。
プラグインやブラウザー拡張機能により、どのように脆弱性が生じるのか
プラグインやブラウザー拡張機能はWebクライアントの複雑なアタックサーフェスを拡大し、多くの場合機密性の高いWebページデータの読み取りまたは変更に広範な権限を必要とするため、脆弱性が生じます。ネイティブブラウザーのセキュリティアーキテクチャは、年を追って大幅に改善されてきましたが、サードパーティのアドオンは厳格なセキュリティ監査がないことがよくあり、高度なブラウザーエクスプロイトの主要なターゲットとなっています。
ユーザーは、割り込み広告をブロックしたり、複雑なパスワードを管理したり、生産性向上ツールを日々のワークフローに直接統合したりするために、ブラウザー拡張機能を日常的にインストールします。しかし、独立開発者が拡張機能を放棄したり、攻撃者が開発者の管理アカウントを侵害したりすると、以前は安全だったツールが密かに更新され、悪性コードを含むようになる可能性があります。さらに、ブラウザーの分離されたサンドボックス環境の外部でプロセスを実行する従来のプラグインは、これまでサイレント・ドライブバイ・ダウンロードのための非常に簡単なベクトルとなっていました。企業が管理対象デバイスで未検証の拡張機能を使用することを許している場合、攻撃者はそのツールを利用して、コンテンツ・セキュリティ・ポリシー（CSP）ルールを回避し、キーストロークを監視し、内部Webアプリケーションから機微な情報を直接スクレイプできます。現代のブラウジング環境のセキュリティを確保するためには、どの拡張機能をインストールできるかを一元的に管理する必要があります。なぜなら、1つの侵害されたプラグインにより、企業全体がフィッシングサイト、マルウェアの展開、深刻なデータ漏えいにつながる可能性があるからです。
ブラウザーの脆弱性は企業のセキュリティにどのような影響を与えるのか
ブラウザーの脆弱性は、認証情報の窃取、ランサムウェアの展開、横方向のネットワーク侵入の主要なエントリーポイントとなり、企業のセキュリティに深刻な影響を与えます。従業員がブラウザーエクスプロイトに遭った場合、単一のローカルデバイス上の個別のインシデントがすぐに大規模で非常に有害な企業データ漏えいに発展する可能性があります。
Webベースのアプリケーションへの大規模な移行により、企業のブラウザーは現在、現代の会社業務の事実上のオペレーティングシステムとして機能しています。その結果、安全なセッショントークンを傍受したり、多要素認証をバイパスしたりするサイバー攻撃が成功すると、サイバー犯罪者は企業専有の機密データに自由に直接アクセスできるようになります。たとえば、現代の攻撃者はソーシャルエンジニアリング戦術やハイパーリアリスティックな偽のログインポータルを利用して標的のユーザーを欺くことがよくあり、人間の操作と高度に技術的なブラウザーエクスプロイトをうまく組み合わせています。安全な環境内に侵入すると、攻撃者はステルススパイウェアを展開して社内の通信を密かに監視したり、新たに侵害されたエンドポイントを足がかりとして利用し、広範な企業ネットワークにランサムウェアをばらまいたりします。従来のエンドポイント・セキュリティ・プラットフォームでは、正当なWebベースのユーザーアクションと、侵害されたブラウザーによって開始された悪性アクティビティを区別することが困難であることが多いです。そのため、企業のブラウザー環境を適切に保護するためには、特殊なアーキテクチャ防御が必要です。
組織はどうすればブラウザーエクスプロイトを防げるのか
組織は、リモートブラウザー分離（RBI）、厳格なコンテンツ・セキュリティ・ポリシー、継続的な脆弱性管理などの多層防御戦略を実行することで、ブラウザーエクスプロイトを防ぐことができます。エンドユーザーのセキュリティ意識向上トレーニングだけに頼るのは、極めて不十分です。企業は、ローカルデバイスに到達する前にブラウザーエクスプロイトを無力化する技術的な制御をプロアクティブに展開する必要があります。
リモートブラウザー分離（RBI）：このテクノロジーは、複雑なJavaScriptやインタラクティブメディアを含むすべてのアクティブなWebコンテンツの実行を、ユーザーのローカルマシンから、安全性の高い使い捨てのクラウド環境へ動的に移行します。RBIは、安全で完全にレンダリングされたピクセルのみをエンドポイントにストリーミングすることで、悪性コードを無力化し、ユーザーの物理デバイスとのインタラクションを完全に防止します。
ゼロトラスト・アーキテクチャ：ゼロトラストを実装することで、デバイス、ネットワーク、またはユーザーがデフォルトで本質的に信頼されることがなくなり、厳密で継続的な認証と、ブラウザーセッションの侵害を示す可能性のある異常なふるまいのきめ細かい監視が求められるようになります。
コンテンツ・セキュリティ・ポリシー（CSP）：堅牢なCSPを使用すると、セキュリティ管理者は実行可能なスクリプトやメディアコンテンツの承認済みソースを明示的に定義し、よくあるXSS脆弱性によって不正なコードが挿入されるのを効果的に防止できます。
パッチ管理：細心の注意を払ってMicrosoft Edge、Mozilla Firefox、Google Chromeを最新の状態に保つことで、攻撃者が対応するブラウザーエクスプロイトを展開する前に、既知のセキュリティ上の欠陥を完全に排除することができます。
Akamaiはブラウザーエクスプロイトからの保護をどのように支援するのか
Akamaiはゼロトラストの原則を厳格に適用し、悪性のWebトラフィックを隔離し、エンドユーザーのパフォーマンスを低下させることなくグローバルな従業員のアクセスのセキュリティを確保するクラウドネイティブ・セキュリティ・ソリューションを提供することで、組織がブラウザーエクスプロイトを防ぐための支援をします。重要なセキュリティ境界をグローバルエッジに移行することで、Akamaiは社内ネットワークや脆弱なエンドポイントデバイスとのインタラクションが行われる前に高度なサイバー脅威を無力化します。
Akamai Workforce Protector：このソリューションは、複雑なWebページのふるまいとユーザーアクティビティをリアルタイムで分析することにより、エンタープライズブラウザーに高度に特化した事前対応型の保護を提供します。高度なフィッシングキャンペーンや標的型のブラウザーエクスプロイトによって悪性コードが実行されたり企業の認証情報が密かに盗まれたりするのを効果的に防止します。Akamai Workforce Protectorは、日常的なユーザーワークフローにシームレスに統合することにより、リスクの高いページコンポーネントを外科的に無力化し、多額のコストを生じさせるデータ漏えいが完全に実体化する前にデータ窃取の試みを阻止します。