ブラウザーエクスプロイトとは、Webブラウザーのセキュリティ上の欠陥や関連プラグインを利用してユーザーのデバイスを侵害するように設計された悪性コードです。Webブラウザーはインターネットや重要なエンタープライズアプリケーションの主要なゲートウェイとして機能するため、サイバー犯罪者にとって非常に利益の出やすいターゲットとなります。この脆弱性を悪用すると、攻撃者は不正なコマンドを実行したり、機密性の高いセッションデータを盗んだり、企業ネットワーク内に永続的な足がかりを築いたりすることができます。現代の業務環境はますますクラウドベースのツールに依存するようになっているため、こうしたサイバー攻撃からの防御はデータの完全性を維持するために不可欠になりました。