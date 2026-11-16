Os exploits de navegador funcionam aproveitando uma vulnerabilidade não corrigida no navegador ou uma fraqueza arquitetônica no código de um cliente web para forçar a aplicação a executar ações indesejadas. Quando um usuário acessa um site comprometido, clica em um link malicioso ou visualiza um anúncio específico, os exploits de navegador implantam silenciosamente código malicioso em segundo plano, sem exigir o consentimento do usuário.

Essa execução ocorre porque os clientes web modernos, incluindo Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Apple Safari, dependem de subsistemas altamente complexos para analisar HTML, renderizar CSS e executar JavaScript com segurança. Se um invasor identificar uma falha de segurança na forma como o navegador aloca memória, lida com tipos de dados ou interpreta scripts, ele poderá criar uma carga útil que contorne as restrições normais da sandbox. Assim que os exploits de navegador forem executados com sucesso, eles normalmente lançam cargas úteis adicionais, como spyware, ransomware ou beacons de comando e controle, na máquina hospedeira. Em muitos cenários corporativos, o comprometimento inicial fornece aos invasores as permissões necessárias para interceptar tokens de sessão ativos, escalar privilégios locais e se mover lateralmente pela rede interna. Toda a sequência geralmente não requer nenhuma interação do usuário além da simples visita a uma página da web padrão, tornando os exploits de navegador particularmente perigosos e difíceis de detectar usando defesas de rede tradicionais.