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Das Volvo Ocean Race generiert große Mengen an Inhalten, die wir unserem Publikum so schnell wie möglich bereitstellen müssen. Dank Telefónica und Akamai sowie ihren Web- und Mobile-Beschleunigungsservices können wir unsere Inhalte schnell und zuverlässig in mehr als 170 Ländern bereitstellen.Jordi Neves, Chief Digital Officer, Volvo Ocean Race
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