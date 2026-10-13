Los servicios de BPO han servido a un conjunto diverso de sistemas empresariales y necesidades de seguridad del cliente mediante la creación de redes separadas físicamente por cliente y la conexión a esos entornos independientes. Desde configuraciones a pequeña escala de dos o tres ordenadores hasta grandes implementaciones de varios cientos de máquinas, transcosmos gestionaba una combinación de más de 100 redes físicas.

Al abordar la necesidad de ampliar, transcosmos comenzó a trabajar en un entorno de teletrabajo para reinventar el estilo de trabajo y la planificación de la continuidad empresarial. Sin embargo, para proporcionar servicios BPO en un entorno de teletrabajo, era necesario disponer de sistemas de acceso remoto que pudieran conectarse de forma segura a la red física de cada cliente. La empresa se planteó utilizar una VPN, pero con un número tan grande de redes físicas, crear y gestionar entornos para estas redes sería complejo y costoso.

"En un principio no teníamos la intención de proporcionar servicios a través del teletrabajo, por lo que no habíamos creado gran parte de un entorno VPN para ese fin", afirma Shinji Murao, Departamento de Planificación empresarial, Unidad de Estrategia empresarial, División de Servicios de externalización de IT, central de Servicios BPO de transcosmos. "Consideramos muchas soluciones diferentes, pero parecía difícil resolver los problemas de red y seguridad con las tecnologías convencionales. Necesitábamos una nueva arquitectura que pudiera mejorar la seguridad con pocos gastos generales de gestión".

Fue entonces cuando transcosmos descubrió la arquitectura de seguridad Zero Trust. De las opciones disponibles, las soluciones empresariales de Akamai son las que se adaptan mejor a sus necesidades.

Enterprise Application Access ofrece un paquete integral de autenticación, autorización y cuentas a través del acceso de red Zero Trust (ZTNA), una solución de acceso remoto basada en la nube. Mediante la implementación de máquinas virtuales como conectores de Enterprise Application Access, se podía crear un entorno de acceso remoto seguro sin cambiar la estructura de red con sus aislamientos físicos. La implementación de Enterprise Application Access ha permitido a transcosmos consolidar todas las operaciones de BPO en una sola máquina, mientras que antes las operaciones estaban separadas entre varios equipos para cada red de cliente.

"Akamai ha demostrado tener éxito trabajando "entre bambalinas" para apoyar el tráfico de Internet en todo el mundo y ha trabajado con un gran número de empresas del sector de las finanzas y otros sectores donde la confianza es lo más importante", afirma Shinji Murao. "Además, la capacidad de Enterprise Application Access para escalar y dar soporte a una empresa con 100 000 empleados hizo que fuese una decisión fácil para nuestras otras líneas de negocio y clientes en el extranjero".