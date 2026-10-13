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transcosmos

Akamai ayuda a transcosmos a permitir un acceso seguro a la red y a añadir seguridad Zero Trust

Logotipo de transcosmos

Ubicación

Tokio, Japón
www.trans-cosmos.co.jp

Sector

Servicios empresariales y tecnológicos

Resultados clave

  • Implementación del acceso de red Zero Trust en la red existente
  • Conexión segura y control de acceso según la identidad del usuario
  • Entorno de acceso seguro para los trabajadores remotos

Soluciones

Enterprise Application Access Secure Internet Access Enterprise
Descargar caso real

Servicios de externalización que transforman las empresas 

Desde su fundación en 1966, transcosmos proporciona servicios de externalización de procesos empresariales (BPO) a empresas de una amplia variedad de sectores. En los últimos años, la empresa se ha centrado en los servicios "BPO digital" para optimizar las operaciones y aumentar la productividad de los clientes.

"En la actualidad, la TI constituye la base de distintas operaciones de los clientes", afirma Koichi Nakadai, subdirector del departamento de Transformación empresarial, división de Promoción empresarial, central de Servicios BPO de transcosmos. "Los servicios de externalización de TI son un componente importante que refuerza nuestros servicios BPO en su conjunto. Queremos utilizar varios sistemas y aplicaciones de TI para transformar los negocios de nuestros clientes, por lo que estamos transformando nuestras plataformas de TI y operaciones empresariales".

Acceso seguro a redes específicas del cliente 

Los servicios de BPO han servido a un conjunto diverso de sistemas empresariales y necesidades de seguridad del cliente mediante la creación de redes separadas físicamente por cliente y la conexión a esos entornos independientes. Desde configuraciones a pequeña escala de dos o tres ordenadores hasta grandes implementaciones de varios cientos de máquinas, transcosmos gestionaba una combinación de más de 100 redes físicas.

Al abordar la necesidad de ampliar, transcosmos comenzó a trabajar en un entorno de teletrabajo para reinventar el estilo de trabajo y la planificación de la continuidad empresarial. Sin embargo, para proporcionar servicios BPO en un entorno de teletrabajo, era necesario disponer de sistemas de acceso remoto que pudieran conectarse de forma segura a la red física de cada cliente. La empresa se planteó utilizar una VPN, pero con un número tan grande de redes físicas, crear y gestionar entornos para estas redes sería complejo y costoso. 

"En un principio no teníamos la intención de proporcionar servicios a través del teletrabajo, por lo que no habíamos creado gran parte de un entorno VPN para ese fin", afirma Shinji Murao, Departamento de Planificación empresarial, Unidad de Estrategia empresarial, División de Servicios de externalización de IT, central de Servicios BPO de transcosmos. "Consideramos muchas soluciones diferentes, pero parecía difícil resolver los problemas de red y seguridad con las tecnologías convencionales. Necesitábamos una nueva arquitectura que pudiera mejorar la seguridad con pocos gastos generales de gestión".

Fue entonces cuando transcosmos descubrió la arquitectura de seguridad Zero Trust. De las opciones disponibles, las soluciones empresariales de Akamai son las que se adaptan mejor a sus necesidades.

Enterprise Application Access ofrece un paquete integral de autenticación, autorización y cuentas a través del acceso de red Zero Trust (ZTNA), una solución de acceso remoto basada en la nube. Mediante la implementación de máquinas virtuales como conectores de Enterprise Application Access, se podía crear un entorno de acceso remoto seguro sin cambiar la estructura de red con sus aislamientos físicos. La implementación de Enterprise Application Access ha permitido a transcosmos consolidar todas las operaciones de BPO en una sola máquina, mientras que antes las operaciones estaban separadas entre varios equipos para cada red de cliente.

"Akamai ha demostrado tener éxito trabajando "entre bambalinas" para apoyar el tráfico de Internet en todo el mundo y ha trabajado con un gran número de empresas del sector de las finanzas y otros sectores donde la confianza es lo más importante", afirma Shinji Murao. "Además, la capacidad de Enterprise Application Access para escalar y dar soporte a una empresa con 100 000 empleados hizo que fuese una decisión fácil para nuestras otras líneas de negocio y clientes en el extranjero".

Mejora de la facilidad de uso y la seguridad sin cambiar las políticas de seguridad del cliente

Cuando transcosmos implementó por primera vez las soluciones de Akamai en algunas de sus oficinas, la empresa observó de primera mano cómo la consola de gestión integrada de Akamai hacía innecesario separar la administración y las operaciones por producto, como es el caso de los firewalls convencionales y los servidores proxy.

"Las políticas y los diseños de red y seguridad difieren sustancialmente de una empresa a otra", afirma Shinji. "Con Enterprise Application Access, es posible utilizar la configuración de red existente e implementar el acceso de red Zero Trust. Al vincularlo con Secure Internet Access Enterprise, estamos adoptando una postura de seguridad de dispositivos adaptable que bloquea automáticamente las conexiones de riesgo. La capacidad de pasar a medidas de seguridad avanzadas manteniendo la configuración de red existente genera un valor adicional para nuestros clientes".

Secure Internet Access Enterprise es una puerta de enlace web segura (SWG) basada en la nube para conexiones que dan servicio a una amplia variedad de sistemas empresariales y necesidades de seguridad. Shinji está especialmente satisfecho con la funcionalidad de análisis de incidentes de Secure Internet Access Enterprise. Un entorno de sistema convencional requiere que los usuarios se ocupen incluso de las alertas más pequeñas caso por caso y, tras una investigación y análisis laboriosos, se descubre que muchos son problemas insignificantes. Con Secure Internet Access Enterprise, los estados se pueden supervisar en tiempo real de forma detallada y específica para el ID de usuario con informes generados automáticamente. "Ya es una herramienta esencial para nosotros", dice Shinji.

Zero Trust es un nuevo enfoque que se entiende mejor cuando se usa

La estrategia de seguridad Zero Trust de Akamai supone un nuevo enfoque de arquitectura para transcosmos. "Enterprise Application Access y Secure Internet Access Enterprise son herramientas que cambian nuestro enfoque de seguridad convencional. Es difícil aceptar sin acabar con las ideas preconcebidas que existían bajo la seguridad perimetral", señala Koichi Nakadai. "Para lograrlo, implementamos una prueba de concepto exhaustiva. Experimentamos la capacidad de lograr un acceso remoto seguro sin perder productividad y descubrimos lo fácil que resulta su gestión y su funcionamiento. A través de nuestra propia experiencia, sabíamos que esta solución generaría beneficios sustanciales. Ahora, al volver la vista atrás, nos sorprende lo complicadas y problemáticas que eran las cosas antes".

Mirando hacia el futuro 

En el futuro, transcosmos planea implementar Enterprise Application Access y Secure Internet Access Enterprise en su centro de gestión de servicios BPO, que cuenta con casi 8200 empleados. También tiene como objetivo integrar completamente la gestión de la red utilizando estos productos.

Koichi afirma que es necesario seguir reforzando la seguridad e incorporar un marco de Edge de servicio de acceso seguro (SASE). "Hemos implementado ZTNA y SWG, que funcionan sin depender de una red física, y realmente hemos visto el valor añadido. Por extensión, también estamos considerando el concepto de diseño SASE para el futuro".

Añade: "Estamos evaluando planes a corto y largo plazo para varias funciones de seguridad que anteriormente estaban ubicadas en los perímetros de la red física, convirtiéndolas en funciones en la nube y distribuyéndolas en el Edge".

Además, transcosmos planea seguir avanzando en su optimización con Akamai, sin perder de vista su hoja de ruta. "Al trabajar con Akamai, transcosmos está bien posicionada para seguir respaldando las operaciones de los clientes en Japón y en todo el mundo en los próximos años", concluye Koichi Nakadai.

Acerca de transcosmos

Desde su fundación en 1966, transcosmos ha estado trabajando para hacer a sus clientes más competitivos, combinando el mejor talento con las últimas capacidades tecnológicas para ofrecer servicios de valor añadido. Hoy en día, en 166 oficinas en 30 países de Asia y de todo el mundo, transcosmos proporciona optimización de costes y respaldo para ampliar las ventas para los procesos empresariales de los clientes en busca de la excelencia operativa. El objetivo de transcosmos es ser un partner de transformación digital global que ayude a sus clientes a gestionar los cambios en el entorno empresarial y a utilizar soluciones digitales para revolucionar sus operaciones. www.trans-cosmos.co.jp

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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