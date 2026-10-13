Desde su fundación en 1966, transcosmos proporciona servicios de externalización de procesos empresariales (BPO) a empresas de una amplia variedad de sectores. En los últimos años, la empresa se ha centrado en los servicios "BPO digital" para optimizar las operaciones y aumentar la productividad de los clientes.
"En la actualidad, la TI constituye la base de distintas operaciones de los clientes", afirma Koichi Nakadai, subdirector del departamento de Transformación empresarial, división de Promoción empresarial, central de Servicios BPO de transcosmos. "Los servicios de externalización de TI son un componente importante que refuerza nuestros servicios BPO en su conjunto. Queremos utilizar varios sistemas y aplicaciones de TI para transformar los negocios de nuestros clientes, por lo que estamos transformando nuestras plataformas de TI y operaciones empresariales".