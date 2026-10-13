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transcosmos

Akamai unterstützt transcosmos dabei, sicheren Netzwerkzugriff zu ermöglichen und Zero‑Trust-Sicherheit zu unterstützen

transcosmos-Logo

Standort

Tokio, Japan
www.trans-cosmos.co.jp

Branche

Geschäfts- und Technologieservices

Die wichtigsten Vorteile

  • Implementierung von Zero‑Trust-Netzwerkzugriff innerhalb des bestehenden Netzwerks
  • Sichere Verbindung und Zugriffskontrolle über Nutzeridentitäten
  • Sichere Zugriffsumgebung für Remote-Mitarbeiter

Lösungen

Enterprise Application Access Secure Internet Access Enterprise
Fallstudie herunterladen

Outsourcing-Services, die Unternehmen transformieren 

Seit seiner Gründung 1966 bietet transcosmos BPO‑Services (Business Process Outsourcing) für Unternehmen in verschiedenen Branchen an. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen auf „digitale BPO“-Services konzentriert, um den Betrieb zu optimieren und die Produktivität seiner Kunden zu steigern.

„Heute bildet die IT das Fundament für verschiedene Kundenvorgänge“, sagt Koichi Nakadai, Deputy Department Head, Business Transformation Department, Business Promotion Division, BPO Services Headquarters bei transcosmos. „ITO‑Services sind eine wichtige Komponente, die unsere BPO‑Services insgesamt stärkt. Wir möchten verschiedene IT‑Systeme und -Anwendungen nutzen, um die Unternehmen unserer Kunden zu transformieren. Aus diesem Grund transformieren wir unsere IT‑Plattformen und Geschäftsabläufe.“

Sicherer Zugriff auf kundenspezifische Netzwerke 

Die BPO‑Services unterstützen eine Vielzahl von Kunden-Unternehmenssystemen und -Sicherheitsanforderungen, indem sie auf kundenspezifischen, physisch getrennten Netzwerken aufbauen und eine Verbindung zu diesen separaten Umgebungen herstellen. Von kleinen Konfigurationen mit zwei oder drei Computern bis hin zu großen Bereitstellungen von mehreren hundert Computern verwaltet transcosmos eine Mischung aus mehr als 100 physischen Netzwerken.

Da transcosmos weiß, wie wichtig Skalierung ist, begann es, eine Umgebung für Telearbeit aufzubauen, um die Arbeitsreform und die Geschäftskontinuitätsplanung zu unterstützen. Um BPO‑Services in einer Telearbeitsumgebung bereitzustellen, war es jedoch notwendig, Remote-Zugriffssysteme einzurichten, die eine sichere Verbindung zum physischen Netzwerk jedes Kunden herstellen konnten. Das Unternehmen zog die Verwendung eines VPN in Betracht, doch bei einer so großen Anzahl physischer Netzwerke wäre der Aufbau und die Verwaltung von Umgebungen für diese Netzwerke komplex und teuer gewesen. 

„Ursprünglich hatten wir nicht vor, Services per Telearbeit bereitzustellen – daher hatten wir zu diesem Zweck noch keine große VPN‑Umgebung aufgebaut“, sagt Shinji Murao, Business Planning Department, Business Strategy Unit, ITO Services Division, BPO Services Headquarters bei trancosmos. „Wir haben viele verschiedene Lösungen in Betracht gezogen, aber es schien schwierig, die Netzwerk- und Sicherheitsprobleme mit herkömmlichen Technologien zu lösen. Wir brauchten eine neue Architektur, die die Sicherheit mit geringem Verwaltungsaufwand verbessern konnte.“

Dann entdeckte transcosmos die Zero‑Trust-Sicherheitsarchitektur. Von den verfügbaren Optionen waren die Unternehmenslösungen von Akamai genau auf die Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten.

Enterprise Application Access bietet ein umfassendes Paket aus starker Authentifizierung, Autorisierung und Buchhaltung über Zero Trust Network Access (ZTNA), eine cloudbasierte Lösung für den Remotezugriff. Durch die Implementierung virtueller Maschinen als Enterprise Application Access-Connectors konnte das Unternehmen eine sichere Remote-Zugriffsumgebung aufbauen, ohne dass die Netzwerkstruktur mit ihrer physischen Isolierung verändert werden musste. Durch die Implementierung von Enterprise Application Access konnte transcosmos alle BPO‑Vorgänge auf einem einzigen Computer konsolidieren – zuvor waren die Vorgänge für jedes Kundennetzwerk auf mehrere Computer verteilt.

„Akamai arbeitet nachweislich und erfolgreich hinter den Kulissen, um den globalen Internettraffic zu unterstützen. Und es hat mit einer großen Anzahl von Unternehmen in der Finanzbranche und anderen Sektoren zusammengearbeitet, in denen Vertrauenswürdigkeit am wichtigsten ist“, so Murao. „Darüber hinaus machte die Fähigkeit von Enterprise Application Access, ein Unternehmen mit 100.000 Mitarbeitern flächendeckend zu unterstützen, die Entscheidung für unsere anderen Geschäftsbereiche und Kunden in Übersee leicht.“

Verbesserte Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit ohne Änderung der Kunden-Sicherheitsrichtlinien

Als transcosmos die Akamai-Lösungen zum ersten Mal in einigen Büros implementierte, beobachtete das Unternehmen aus erster Hand, wie die integrierte Managementkonsole von Akamai die separate, produktspezifische Verwaltung überflüssig machte, z. B. für herkömmliche Firewalls und Proxyserver.

„Netzwerk- und Sicherheitsrichtlinien und -designs unterscheiden sich von Unternehmen zu Unternehmen erheblich“, sagt Murao. „Mit Enterprise Application Access ist es möglich, die bestehende Netzwerkkonfiguration unverändert zu nutzen und Zero‑Trust-Netzwerkzugriff zu implementieren. Durch die Verknüpfung mit Secure Internet Access Enterprise erhalten wir adaptive Gerätesicherheit, die riskante Verbindungen automatisch blockiert. Die Möglichkeit, auf erweiterte Sicherheitsmaßnahmen umzusteigen und gleichzeitig die bestehende Netzwerkkonfiguration beizubehalten, ergibt einen direkten Mehrwert für unsere Kunden.“

Secure Internet Access Enterprise ist ein cloudbasiertes Secure Web Gateway (SWG) für eine Vielzahl von Geschäftssystemen und Sicherheitsanforderungen. Murao ist besonders zufrieden mit der Vorfallanalyse-Funktion von Secure Internet Access Enterprise. Eine herkömmliche Systemumgebung erfordert, dass Nutzer selbst geringfügige Warnungen auf Fallbasis untersuchen müssen. Und nach zeitaufwändiger Untersuchung und Analyse stellen sich viele dieser Fälle als unbedeutende Probleme heraus. Mit Secure Internet Access Enterprise können Status mit automatisch generierten Berichten überwacht werden – in Echtzeit, präzise und auf individueller Nutzer‑ID-Basis. „Es ist schon jetzt ein wichtiges Tools für uns“, sagt Murao.

Zero Trust ist ein neuer Ansatz, den man am besten versteht, indem man ihn nutzt

Die Zero‑Trust-Sicherheitsstrategie mit Akamai stellt einen neuen Architekturansatz für transcosmos dar. „Enterprise Application Access und Secure Internet Access Enterprise sind Tools, die unseren herkömmlichen Sicherheitsansatz verändern. Sie lassen sich nur schwer annehmen, ohne vorher die Vorurteile auszuräumen, die zu Zeiten der klassischen Netzwerksicherheit bestanden“, erklärt Nakadai. „Zu diesem Zweck haben wir einen gründlichen Proof of Concept durchgeführt. Wir haben uns selbst davon überzeugt, dass sicherer Remotezugriff ohne Produktivitätseinbußen möglich ist, und wir haben gesehen, wie einfach dies zu verwalten und zu betreiben ist. Aufgrund unserer eigenen Erfahrung wussten wir, dass diese Lösung erhebliche Vorteile mit sich bringen würde. Heute blicken wir mit Erstaunen darauf zurück, wie kompliziert und mühsam die Dinge früher waren.“

Ausblick 

In Zukunft plant transcosmos, Enterprise Application Access und Secure Internet Access Enterprise für seine fast 8.200 Mitarbeiter im BPO‑Service-Verwaltungscenter bereitzustellen. Darüber hinaus will das Unternehmen das Netzwerkmanagement mithilfe dieser Produkte vollständig integrieren.

Laut Nakadai ist es erforderlich, die Sicherheit weiter zu erhöhen und ein SASE‑Framework (Secure Access Service Edge) zu integrieren. „Wir haben ZTNA und SWG implementiert, die ohne ein physisches Netzwerk funktionieren, und wir haben den Mehrwert hautnah erlebt. Deshalb ziehen wir auch das SASE‑Designkonzept in Betracht.“

Er fährt fort: „Wir bewerten kurz- und langfristige Pläne für verschiedene Sicherheitsfunktionen, die bisher im physischen Netzwerk implementiert waren – künftig sollen sie cloudbasiert sein und an der Edge verteilt werden.“

Mit Blick auf die Roadmap plant transcosmos außerdem weitere Optimierungen mit Akamai. „Durch die Zusammenarbeit mit Akamai ist transcosmos gut positioniert, um die Aktivitäten von Kunden in Japan und auf der ganzen Welt in den kommenden Jahren weiter zu unterstützen“, fasst Nakadai zusammen.

Über transcosmos

Seit seiner Gründung im Jahr 1966 arbeitet transcosmos daran, seine Kunden wettbewerbsfähiger zu machen, indem es erstklassige Talente mit den neuesten technologischen Funktionen kombiniert, um hochwertigere Services bereitzustellen. Heute betreibt transcosmos 166 Niederlassungen in 30 Ländern in Asien und auf der ganzen Welt, über die es Kunden, die nach operativer Exzellenz suchen, bei der Kostenoptimierung und Umsatzsteigerung für ihre Geschäftsprozesse unterstützt. transcosmos möchte ein globaler Partner für die digitale Transformation sein, der seine Kunden dabei unterstützt, Veränderungen in der Geschäftsumgebung zu bewältigen und digitale Lösungen zur Transformation ihrer Betriebsabläufe einzusetzen. www.trans-cosmos.co.jp

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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