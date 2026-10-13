Seit seiner Gründung 1966 bietet transcosmos BPO‑Services (Business Process Outsourcing) für Unternehmen in verschiedenen Branchen an. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen auf „digitale BPO“-Services konzentriert, um den Betrieb zu optimieren und die Produktivität seiner Kunden zu steigern.
„Heute bildet die IT das Fundament für verschiedene Kundenvorgänge“, sagt Koichi Nakadai, Deputy Department Head, Business Transformation Department, Business Promotion Division, BPO Services Headquarters bei transcosmos. „ITO‑Services sind eine wichtige Komponente, die unsere BPO‑Services insgesamt stärkt. Wir möchten verschiedene IT‑Systeme und -Anwendungen nutzen, um die Unternehmen unserer Kunden zu transformieren. Aus diesem Grund transformieren wir unsere IT‑Plattformen und Geschäftsabläufe.“