Die BPO‑Services unterstützen eine Vielzahl von Kunden-Unternehmenssystemen und -Sicherheitsanforderungen, indem sie auf kundenspezifischen, physisch getrennten Netzwerken aufbauen und eine Verbindung zu diesen separaten Umgebungen herstellen. Von kleinen Konfigurationen mit zwei oder drei Computern bis hin zu großen Bereitstellungen von mehreren hundert Computern verwaltet transcosmos eine Mischung aus mehr als 100 physischen Netzwerken.

Da transcosmos weiß, wie wichtig Skalierung ist, begann es, eine Umgebung für Telearbeit aufzubauen, um die Arbeitsreform und die Geschäftskontinuitätsplanung zu unterstützen. Um BPO‑Services in einer Telearbeitsumgebung bereitzustellen, war es jedoch notwendig, Remote-Zugriffssysteme einzurichten, die eine sichere Verbindung zum physischen Netzwerk jedes Kunden herstellen konnten. Das Unternehmen zog die Verwendung eines VPN in Betracht, doch bei einer so großen Anzahl physischer Netzwerke wäre der Aufbau und die Verwaltung von Umgebungen für diese Netzwerke komplex und teuer gewesen.

„Ursprünglich hatten wir nicht vor, Services per Telearbeit bereitzustellen – daher hatten wir zu diesem Zweck noch keine große VPN‑Umgebung aufgebaut“, sagt Shinji Murao, Business Planning Department, Business Strategy Unit, ITO Services Division, BPO Services Headquarters bei trancosmos. „Wir haben viele verschiedene Lösungen in Betracht gezogen, aber es schien schwierig, die Netzwerk- und Sicherheitsprobleme mit herkömmlichen Technologien zu lösen. Wir brauchten eine neue Architektur, die die Sicherheit mit geringem Verwaltungsaufwand verbessern konnte.“

Dann entdeckte transcosmos die Zero‑Trust-Sicherheitsarchitektur. Von den verfügbaren Optionen waren die Unternehmenslösungen von Akamai genau auf die Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten.

Enterprise Application Access bietet ein umfassendes Paket aus starker Authentifizierung, Autorisierung und Buchhaltung über Zero Trust Network Access (ZTNA), eine cloudbasierte Lösung für den Remotezugriff. Durch die Implementierung virtueller Maschinen als Enterprise Application Access-Connectors konnte das Unternehmen eine sichere Remote-Zugriffsumgebung aufbauen, ohne dass die Netzwerkstruktur mit ihrer physischen Isolierung verändert werden musste. Durch die Implementierung von Enterprise Application Access konnte transcosmos alle BPO‑Vorgänge auf einem einzigen Computer konsolidieren – zuvor waren die Vorgänge für jedes Kundennetzwerk auf mehrere Computer verteilt.

„Akamai arbeitet nachweislich und erfolgreich hinter den Kulissen, um den globalen Internettraffic zu unterstützen. Und es hat mit einer großen Anzahl von Unternehmen in der Finanzbranche und anderen Sektoren zusammengearbeitet, in denen Vertrauenswürdigkeit am wichtigsten ist“, so Murao. „Darüber hinaus machte die Fähigkeit von Enterprise Application Access, ein Unternehmen mit 100.000 Mitarbeitern flächendeckend zu unterstützen, die Entscheidung für unsere anderen Geschäftsbereiche und Kunden in Übersee leicht.“