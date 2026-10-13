Les services d'externalisation des processus métier permettre de répondre à divers besoins des entreprises en matière de systèmes et de sécurité, en créant des réseaux physiquement isolés pour chaque client et en se connectant à ces environnements distincts. Des petites configurations de deux ou trois ordinateurs aux grands déploiements de plusieurs centaines de machines, transcosmos a géré un ensemble de plus de 100 réseaux physiques.

Face à la nécessité d'accroître son activité, transcosmos a commencé à développer un environnement de télétravail dans le but de réformer les méthodes de travail et d'assurer la continuité de l'activité. Cependant, pour fournir des services d'externalisation des processus métier dans un contexte de télétravail, il était indispensable de mettre en place des systèmes d'accès à distance capables de se connecter de manière sécurisée au réseau physique de chaque client. L'entreprise a tout d'abord pensé à l'utilisation d'un VPN, mais compte tenu du grand nombre de réseaux physiques existants, la mise en place et la gestion d'environnements pour ces réseaux s'avéreraient complexes et coûteuses.

« À l'origine, nous n'envisagions pas de fournir des services en télétravail, c'est pourquoi nous n'avions pas mis en place une infrastructure VPN adaptée à cet usage », explique Shinji Murao, du département de planification métier, de l'unité de stratégie d'entreprise, de la division des services d'externalisation informatique et du siège des services d'externalisation des processus métier chez transcosmos. « Nous avons envisagé de nombreuses solutions différentes, mais il semblait difficile de résoudre les problèmes de réseau et de sécurité à l'aide des technologies conventionnelles. Nous avions besoin d'une nouvelle architecture capable d'améliorer la sécurité avec peu de frais de gestion. »

C'est à ce moment-là que transcosmos a découvert l'architecture de sécurité Zero Trust. Parmi les options disponibles, les solutions d'entreprise proposées par Akamai étaient celles qui répondaient le mieux à ses besoins.

Enterprise Application Access propose une solution intégrée combinant une authentification robuste, une autorisation sécurisée et une gestion des accès, grâce à l'accès réseau Zero Trust (ZTNA), une solution d'accès à distance basée sur le cloud. En utilisant des machines virtuelles comme connecteurs Enterprise Application Access, il est possible de créer un environnement d'accès à distance sécurisé sans modifier la structure du réseau et ses isolations physiques. La mise en œuvre d'Enterprise Application Access a permis à transcosmos de regrouper toutes ses opérations d'externalisation des processus métier sur une seule machine, alors qu'auparavant, ces opérations étaient réparties sur plusieurs ordinateurs pour chaque réseau client.

« Akamai a prouvé sa capacité à soutenir le trafic Internet en coulisses dans le monde entier, et a travaillé avec un grand nombre d'entreprises du secteur financier et d'autres secteurs pour lesquels la fiabilité est le critère numéro un. », précise Shinji Murao. « En outre, la capacité d'Enterprise Application Access à évoluer et à prendre en charge une entreprise comptant 100 000 employés a facilité la décision pour nos autres secteurs d'activité et nos clients à l'étranger. »