Akamai
Passer au contenu principal
Akamai
Se connecter
Se connecter Close
Cloud Manager
Gérez vos services de cloud computing
Se connecter Close
Control Center
Gérez vos services de sécurité et de diffusion
Background

transcosmos

Akamai aide transcosmos à garantir un accès sécurisé au réseau et à intégrer une solution de sécurité Zero Trust

Logo transcosmos

Localisation géographique

Tokyo, Japon
www.trans-cosmos.co.jp

Secteur

Services aux entreprises et services technologiques

Principaux impacts

  • Intégration d'un accès réseau Zero Trust au réseau existant
  • Connexion sécurisée et contrôle d'accès basé sur l'identité de l'utilisateur
  • Mise en place d'un environnement d'accès sécurisé pour les travailleurs à distance

Solutions

Enterprise Application Access Secure Internet Access Enterprise
Télécharger l'étude de cas

Des services d'externalisation qui transforment les entreprises 

Depuis sa création en 1966, transcosmos propose des services d'externalisation des processus métier (BPO) à des entreprises dans divers secteurs d'activité. Ces dernières années, l'entreprise s'est concentrée sur les services d'externalisation des processus métier digitaux afin de rationaliser les opérations et d'optimiser la productivité de ses clients.

« Aujourd'hui, l'informatique constitue la base de nombreuses opérations clients », explique Koichi Nakadai, directeur adjoint du service de transformation métier, de la division de promotion des affaires et du siège des services BPO chez transcosmos. « Les services d'externalisation informatique constituent un élément essentiel qui renforce l'ensemble de nos prestations en matière d'externalisation des processus métier. Nous souhaitons nous appuyer sur plusieurs systèmes et applications informatiques en vue de transformer l'activité de nos clients. C'est pourquoi nous modernisons nos plateformes informatiques et nos processus métier. »

Accéder en toute sécurité aux réseaux spécifiques des clients 

Les services d'externalisation des processus métier permettre de répondre à divers besoins des entreprises en matière de systèmes et de sécurité, en créant des réseaux physiquement isolés pour chaque client et en se connectant à ces environnements distincts. Des petites configurations de deux ou trois ordinateurs aux grands déploiements de plusieurs centaines de machines, transcosmos a géré un ensemble de plus de 100 réseaux physiques.

Face à la nécessité d'accroître son activité, transcosmos a commencé à développer un environnement de télétravail dans le but de réformer les méthodes de travail et d'assurer la continuité de l'activité. Cependant, pour fournir des services d'externalisation des processus métier dans un contexte de télétravail, il était indispensable de mettre en place des systèmes d'accès à distance capables de se connecter de manière sécurisée au réseau physique de chaque client. L'entreprise a tout d'abord pensé à l'utilisation d'un VPN, mais compte tenu du grand nombre de réseaux physiques existants, la mise en place et la gestion d'environnements pour ces réseaux s'avéreraient complexes et coûteuses. 

« À l'origine, nous n'envisagions pas de fournir des services en télétravail, c'est pourquoi nous n'avions pas mis en place une infrastructure VPN adaptée à cet usage », explique Shinji Murao, du département de planification métier, de l'unité de stratégie d'entreprise, de la division des services d'externalisation informatique et du siège des services d'externalisation des processus métier chez transcosmos. « Nous avons envisagé de nombreuses solutions différentes, mais il semblait difficile de résoudre les problèmes de réseau et de sécurité à l'aide des technologies conventionnelles. Nous avions besoin d'une nouvelle architecture capable d'améliorer la sécurité avec peu de frais de gestion. »

C'est à ce moment-là que transcosmos a découvert l'architecture de sécurité Zero Trust. Parmi les options disponibles, les solutions d'entreprise proposées par Akamai étaient celles qui répondaient le mieux à ses besoins.

Enterprise Application Access propose une solution intégrée combinant une authentification robuste, une autorisation sécurisée et une gestion des accès, grâce à l'accès réseau Zero Trust (ZTNA), une solution d'accès à distance basée sur le cloud. En utilisant des machines virtuelles comme connecteurs Enterprise Application Access, il est possible de créer un environnement d'accès à distance sécurisé sans modifier la structure du réseau et ses isolations physiques. La mise en œuvre d'Enterprise Application Access a permis à transcosmos de regrouper toutes ses opérations d'externalisation des processus métier sur une seule machine, alors qu'auparavant, ces opérations étaient réparties sur plusieurs ordinateurs pour chaque réseau client.

« Akamai a prouvé sa capacité à soutenir le trafic Internet en coulisses dans le monde entier, et a travaillé avec un grand nombre d'entreprises du secteur financier et d'autres secteurs pour lesquels la fiabilité est le critère numéro un. », précise Shinji Murao. « En outre, la capacité d'Enterprise Application Access à évoluer et à prendre en charge une entreprise comptant 100 000 employés a facilité la décision pour nos autres secteurs d'activité et nos clients à l'étranger. »

Simplifier l'utilisation et améliorer la sécurité sans modifier les règles de sécurité des clients

Lorsque transcosmos a commencé à déployer les solutions Akamai dans certains de ses bureaux, l'entreprise a pu immédiatement constater que la console de gestion intégrée d'Akamai éliminait la nécessité de séparer la gestion et les opérations pour chaque produit, comme c'est le cas pour les pare-feux et les serveurs proxy traditionnels.

« Les règles et les architectures en matière de réseau et de sécurité varient considérablement d'une entreprise à l'autre », explique Shinji Murao. « Enterprise Application Access permet d'utiliser la configuration réseau existante et de mettre en œuvre un accès réseau Zero Trust. En l'associant à Secure Internet Access Enterprise, nous utilisons une stratégie adaptative en matière de sécurité des terminaux qui bloque automatiquement les connexions à risque. La possibilité de passer à des mesures de sécurité avancées, tout en conservant la configuration réseau existante, apporte directement de la valeur ajoutée pour nos clients. »

Secure Internet Access Enterprise est une passerelle Web sécurisée basée dans le cloud, conçue pour répondre aux besoins de connexion et de sécurité de divers systèmes d'entreprise. Shinji Murao est particulièrement satisfait de la fonctionnalité d'analyse des incidents proposée par Secure Internet Access Enterprise. Dans un environnement système traditionnel, les utilisateurs doivent gérer chaque alerte, même mineure, au cas par cas. Après une investigation et une analyse approfondies, il s'avère souvent que bon nombre de ces alertes ne sont que des problèmes sans importance. Avec Secure Internet Access Enterprise, il est possible de suivre les statuts en temps réel de manière détaillée, en fonction de l'identifiant de chaque utilisateur, grâce à des rapports générés automatiquement. « C'est déjà un outil indispensable pour nous », déclare Shinji Murao.

La nouvelle approche Zero Trust s'apprécie pleinement une fois mise en pratique

La stratégie de sécurité Zero Trust d'Akamai représente une nouvelle approche architecturale pour transcosmos. « Enterprise Application Access et Secure Internet Access Enterprise sont des outils qui modifient notre approche de sécurité conventionnelle. C'est une notion difficile à accepter sans éliminer les idées préconçues qui existaient sous la sécurité du périmètre », explique Koichi Nakadai. « Pour ce faire, nous avons mis en œuvre une version de démonstration complète. Nous avons pu obtenir un accès distant sécurisé sans perdre en productivité et nous avons constaté à quel point il était facile à gérer et à utiliser. Nous savions de par notre propre expérience que cette solution pourrait offrir des avantages substantiels. Aujourd'hui, quand nous repensons à notre ancienne approche, nous avons du mal à croire à quel point les choses étaient compliquées et fastidieuses auparavant. »

Perspectives 

À l'avenir, transcosmos prévoit de déployer Enterprise Application Access et Secure Internet Access Enterprise auprès de son équipe de gestion des services d'externalisation des processus métier, qui compte près de 8 200 employés. L'entreprise souhaite également intégrer pleinement la gestion du réseau en utilisant ces produits.

Koichi Nakadai affirme qu'il est essentiel de continuer à renforcer la sécurité et d'intégrer un cadre de service d'accès sécurisé en bordure de l'Internet (SASE). « Nous avons déployé ZTNA et SWG, qui fonctionnent sans dépendre d'un réseau physique, et nous avons pu constater leur valeur ajoutée. Par extension, nous envisageons également d'adopter le concept de conception SASE pour l'avenir. »

Il poursuit : « Nous évaluons des solutions à court et à long terme pour diverses fonctionnalités de sécurité qui étaient auparavant déployées aux frontières physiques du réseau, afin de les migrer vers le cloud et de les distribuer en bordure de l'Internet. »

En outre, transcosmos prévoit de poursuivre l'optimisation de ses services en collaboration avec Akamai, en tenant compte de la feuille de route établie. « La collaboration avec Akamai place transcosmos dans une position idéale pour continuer à soutenir les activités de ses clients au Japon et dans le monde entier dans les années à venir », conclut Koichi Nakadai.

À propos de transcosmos

Depuis sa création en 1966, transcosmos s'efforce d'améliorer la compétitivité de ses clients en alliant des talents exceptionnels aux technologies les plus avancées pour offrir des services à plus forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, transcosmos dispose de 166 bureaux répartis dans 30 pays en Asie et dans le reste du monde, où elle aide ses clients à optimiser leurs coûts et à développer leurs ventes dans le cadre de leurs processus métier, afin d'atteindre l'excellence opérationnelle. L'entreprise aspire à devenir un partenaire mondial de la transformation digitale, aidant ses clients à s'adapter aux changements de l'environnement économique et à exploiter les solutions digitales pour révolutionner leurs activités. www.trans-cosmos.co.jp

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

Partager

Témoignages clients connexes

Sécurité

Ryt Bank

Ryt Bank a amélioré la visibilité de ses API, renforcé sa conformité et réduit les risques après avoir migré vers le cloud grâce aux solutions Akamai.

Lire le témoignage client
Sécurité

Bradesco Bank

Bradesco a mis en place une sécurité proactive contre les menaces alimentées par l'IA, amélioré l'expérience client et réduit les coûts grâce aux solutions de sécurité Akamai.

Lire le témoignage client
Sécurité

Commerzbank

Commerzbank sécurise 6 milliards d'appels d'API par mois grâce à une détection proactive des menaces et des mécanismes de contrôle des API renforcés avec Akamai API Security.

Lire le témoignage client