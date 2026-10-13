Depuis sa création en 1966, transcosmos propose des services d'externalisation des processus métier (BPO) à des entreprises dans divers secteurs d'activité. Ces dernières années, l'entreprise s'est concentrée sur les services d'externalisation des processus métier digitaux afin de rationaliser les opérations et d'optimiser la productivité de ses clients.
« Aujourd'hui, l'informatique constitue la base de nombreuses opérations clients », explique Koichi Nakadai, directeur adjoint du service de transformation métier, de la division de promotion des affaires et du siège des services BPO chez transcosmos. « Les services d'externalisation informatique constituent un élément essentiel qui renforce l'ensemble de nos prestations en matière d'externalisation des processus métier. Nous souhaitons nous appuyer sur plusieurs systèmes et applications informatiques en vue de transformer l'activité de nos clients. C'est pourquoi nous modernisons nos plateformes informatiques et nos processus métier. »