Dalla sua fondazione nel 1966, transcosmos fornisce servizi di outsourcing dei processi aziendali (BPO) per aziende di diversi settori. Negli ultimi anni, l'azienda si è concentrata sui servizi di BPO digitali per semplificare le operazioni e aumentare la produttività per i clienti.
"Al giorno d'oggi, l'IT costituisce la base di varie operazioni dei clienti", afferma Koichi Nakadai, Vice Department Head, Business Transformation Department, Business Promotion Division, BPO Services Headquarters, transcosmos. "I servizi ITO sono una componente importante che rafforza i nostri servizi di BPO nel loro complesso. Vogliamo utilizzare vari sistemi e applicazioni IT per trasformare le attività dei nostri clienti: ecco perché stiamo trasformando le nostre piattaforme IT e le operazioni aziendali".