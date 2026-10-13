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transcosmos

Akamai aiuta Transcosmos a proteggere gli accessi alla sua rete e ad aggiungere la sicurezza Zero Trust

Logo di transcosmos

Sede

Tokyo, Giappone
www.trans-cosmos.co.jp

Settore

Servizi aziendali e tecnologici

Vantaggi principali

  • Implementazione della soluzione ZTNA (Zero Trust Network Access) all'interno della rete esistente
  • Controllo sicuro delle connessioni e degli accessi in base all'identità dell'utente
  • Protezione dell'ambiente di accesso per i lavoratori remoti

Soluzioni

Enterprise Application Access Secure Internet Access Enterprise
Scarica il case study

Servizi di outsourcing per una trasformazione aziendale 

Dalla sua fondazione nel 1966, transcosmos fornisce servizi di outsourcing dei processi aziendali (BPO) per aziende di diversi settori. Negli ultimi anni, l'azienda si è concentrata sui servizi di BPO digitali per semplificare le operazioni e aumentare la produttività per i clienti.

"Al giorno d'oggi, l'IT costituisce la base di varie operazioni dei clienti", afferma Koichi Nakadai, Vice Department Head, Business Transformation Department, Business Promotion Division, BPO Services Headquarters, transcosmos. "I servizi ITO sono una componente importante che rafforza i nostri servizi di BPO nel loro complesso. Vogliamo utilizzare vari sistemi e applicazioni IT per trasformare le attività dei nostri clienti: ecco perché stiamo trasformando le nostre piattaforme IT e le operazioni aziendali".

Accesso sicuro alle reti specifiche del client 

I servizi di BPO hanno utilizzato una serie diversificata di sistemi aziendali e di esigenze di sicurezza dei clienti creando reti fisicamente separate per ogni cliente e connettendosi a tali ambienti separati. Dalle configurazioni su piccola scala di due o tre computer alle implementazioni su larga scala di diverse centinaia di sistemi, transcosmos ha gestito una combinazione di oltre 100 reti fisiche.

Per rispondere alle sue necessità di scalabilità, transcosmos ha iniziato a lavorare su un ambiente di telelavoro per cambiare lo stile di lavoro e garantire la continuità operativa. Tuttavia, per fornire servizi di BPO in un ambiente di telelavoro, era necessario disporre di sistemi di accesso remoto in grado di connettersi in modo sicuro alla rete fisica di ciascun client. Inizialmente, l'azienda aveva pensato di utilizzare una VPN, tuttavia, con un numero così elevato di reti fisiche, la creazione e la gestione di ambienti per queste reti sarebbero risultate complesse e costose. 

"Originariamente, non volevamo fornire servizi tramite il telelavoro, quindi gran parte dell'ambiente della VPN non era stato creato a tale scopo", afferma Shinji Murao, Business Planning Department, Business Strategy Unit, ITO Services Division, BPO Services Headquarters, transcosmos. "Abbiamo soppesato molte soluzioni diverse, ma sembrava difficile risolvere i problemi di rete e di sicurezza con le tecnologie tradizionali. Avevamo bisogno di una nuova architettura che potesse migliorare la sicurezza, ma con pochi costi di gestione".

È a questo punto che transcosmos ha scoperto l'architettura di sicurezza Zero Trust. Tra le opzioni disponibili, le soluzioni aziendali di Akamai si adattavano meglio alle loro esigenze.

Enterprise Application Access fornisce un pacchetto completo di efficaci funzionalità AAA (Authentication, Authorization and Accounting) tramite ZTNA (Zero Trust Network Access), una soluzione di accesso remoto basata sul cloud. Implementando macchine virtuali i come connettori di Enterprise Application Access, è possibile creare un ambiente di accesso remoto sicuro senza modificare la struttura di rete con segmenti fisicamente separati tra loro. L'implementazione di Enterprise Application Access ha consentito a transcosmos di consolidare tutte le operazioni di BPO su un unico computer, mentre, in precedenza, le operazioni venivano effettuate in modo separato su più computer per ciascuna rete client.

"Akamai ha un successo comprovato nel lavoro dietro le quinte a supporto del traffico Internet in tutto il mondo e ha lavorato con un ampio numero di aziende nel settore finanziario e in altri settori in cui la fiducia è al primo posto", afferma Murao. "Inoltre, la capacità della soluzione Enterprise Application Access di scalare e supportare un'azienda con 100.000 dipendenti ha convinto facilmente le altre nostre linee di business e i clienti stranieri ad adottarla".

Miglioramento della facilità d'uso e della sicurezza senza modificare le policy di sicurezza dei client

Quando transcosmos ha implementato per la prima volta le soluzioni di Akamai in alcuni dei suoi uffici, l'azienda ha notato direttamente come la console di gestione integrata di Akamai non fosse necessaria per separare la gestione e le operazioni in base al singolo prodotto, ad esempio per i firewall e i server proxy convenzionali.

"Le policy e i progetti di rete e sicurezza differiscono sostanzialmente da un'azienda all'altra", afferma Murao. "Con Enterprise Application Access, è possibile utilizzare la configurazione di rete esistente così com'è e implementare una soluzione di accesso alla Zero Trust. Grazie alla combinazione con Secure Internet Access Enterprise, utilizziamo una strategia di sicurezza dei dispositivi adattiva, che blocca automaticamente le connessioni rischiose. La capacità di passare a misure di sicurezza avanzate, pur mantenendo la configurazione di rete esistente, comporta direttamente un valore aggiunto per i nostri clienti".

Secure Internet Access Enterprise è una soluzione SWG (Secure Web Gateway) basata sul cloud per connessioni che soddisfano vari sistemi aziendali e diverse esigenze in termini di sicurezza. Murao è particolarmente soddisfatto della funzionalità di analisi degli incidenti offerta da Secure Internet Access Enterprise. In un sistema convenzionale, gli utenti devono gestire anche avvisi di minore entità caso per caso e molti di essi, dopo lunghe operazioni di indagine e analisi, risultano insignificanti. Con Secure Internet Access Enterprise, gli stati possono essere monitorati in tempo reale accuratamente in base all'ID utente con rapporti generati in modo automatico. "Per noi, è già uno strumento essenziale", afferma Murao.

Il nuovo approccio Zero Trust si apprezza meglio con l'utilizzo

La strategia di sicurezza Zero Trust di Akamai rappresenta un nuovo approccio di architettura per transcosmos. "Enterprise Application Access e Secure Internet Access Enterprise sono strumenti che cambiano la nostra strategia di sicurezza tradizionale, una cosa difficile da accettare se non si eliminano i preconcetti presenti nella sicurezza del perimetro", afferma Nakadai. A tale scopo, abbiamo implementato una PoC (Proof-of-Concept) accurata. Abbiamo sperimentato noi stessi la possibilità di ottenere un accesso remoto sicuro senza perdite di produttività e abbiamo visto anche quanto sia stato semplice da gestire e utilizzare. Avendola sperimentata su di noi, sapevamo che questa soluzione avrebbe prodotto notevoli vantaggi. Oggi pensiamo con sorpresa a quanto fossero complesse e problematiche le cose in passato".

Uno sguardo al futuro 

In futuro, transcosmos prevede di distribuire Enterprise Application Access e Secure Internet Access Enterprise al personale del suo centro di gestione dei servizi di BPO costituito da quasi 8200 unità. Inoltre, l'azienda intende integrare completamente la gestione della rete utilizzando questi prodotti.

Nakadai afferma che c'è la necessità di continuare a rafforzare la sicurezza e di incorporare un sistema SASE (Secure Access Service Edge). "Abbiamo implementato le soluzioni ZTNA e SWG, che non devono basarsi su una rete fisica, e abbiamo potuto vedere realmente il loro valore. In aggiunta, stiamo anche considerando il concetto di progettare un sistema SASE in futuro",

quindi continua: "Stiamo valutando piani sia a breve che a lungo termine per varie funzionalità di sicurezza, che, precedentemente, erano messe in atto sui perimetri di rete fisici e, quindi, erano basate sul cloud e distribuite sull'edge".

Inoltre, transcosmos intende perseguire un'ulteriore ottimizzazione con Akamai nel rispetto della sua roadmap. "Lavorando con Akamai, transcosmos è ben posizionata per continuare a supportare le attività dei clienti in Giappone e in tutto il mondo nei prossimi anni", conclude Nakadai.

Informazioni su transcosmos

Sin dalla sua fondazione nel 1966, transcosmos si è impegnata nell'intento di rendere i propri clienti più competitivi combinando talenti di livello superiore con le più recenti capacità tecnologiche per offrire servizi migliori. Attualmente, con 166 uffici dislocati in 30 paesi in Asia e in tutto il mondo, transcosmos fornisce supporto all'ottimizzazione dei costi e all'espansione delle vendite per i processi aziendali dei clienti, che desiderano raggiungere l'eccellenza operativa. transcosmos mira a diventare un partner globale per la trasformazione digitale che aiuta i propri clienti a gestire i cambiamenti aziendali e a utilizzare soluzioni digitali per rivoluzionare le loro operazioni.www.trans-cosmos.co.jp

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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