I servizi di BPO hanno utilizzato una serie diversificata di sistemi aziendali e di esigenze di sicurezza dei clienti creando reti fisicamente separate per ogni cliente e connettendosi a tali ambienti separati. Dalle configurazioni su piccola scala di due o tre computer alle implementazioni su larga scala di diverse centinaia di sistemi, transcosmos ha gestito una combinazione di oltre 100 reti fisiche.

Per rispondere alle sue necessità di scalabilità, transcosmos ha iniziato a lavorare su un ambiente di telelavoro per cambiare lo stile di lavoro e garantire la continuità operativa. Tuttavia, per fornire servizi di BPO in un ambiente di telelavoro, era necessario disporre di sistemi di accesso remoto in grado di connettersi in modo sicuro alla rete fisica di ciascun client. Inizialmente, l'azienda aveva pensato di utilizzare una VPN, tuttavia, con un numero così elevato di reti fisiche, la creazione e la gestione di ambienti per queste reti sarebbero risultate complesse e costose.

"Originariamente, non volevamo fornire servizi tramite il telelavoro, quindi gran parte dell'ambiente della VPN non era stato creato a tale scopo", afferma Shinji Murao, Business Planning Department, Business Strategy Unit, ITO Services Division, BPO Services Headquarters, transcosmos. "Abbiamo soppesato molte soluzioni diverse, ma sembrava difficile risolvere i problemi di rete e di sicurezza con le tecnologie tradizionali. Avevamo bisogno di una nuova architettura che potesse migliorare la sicurezza, ma con pochi costi di gestione".

È a questo punto che transcosmos ha scoperto l'architettura di sicurezza Zero Trust. Tra le opzioni disponibili, le soluzioni aziendali di Akamai si adattavano meglio alle loro esigenze.

Enterprise Application Access fornisce un pacchetto completo di efficaci funzionalità AAA (Authentication, Authorization and Accounting) tramite ZTNA (Zero Trust Network Access), una soluzione di accesso remoto basata sul cloud. Implementando macchine virtuali i come connettori di Enterprise Application Access, è possibile creare un ambiente di accesso remoto sicuro senza modificare la struttura di rete con segmenti fisicamente separati tra loro. L'implementazione di Enterprise Application Access ha consentito a transcosmos di consolidare tutte le operazioni di BPO su un unico computer, mentre, in precedenza, le operazioni venivano effettuate in modo separato su più computer per ciascuna rete client.

"Akamai ha un successo comprovato nel lavoro dietro le quinte a supporto del traffico Internet in tutto il mondo e ha lavorato con un ampio numero di aziende nel settore finanziario e in altri settori in cui la fiducia è al primo posto", afferma Murao. "Inoltre, la capacità della soluzione Enterprise Application Access di scalare e supportare un'azienda con 100.000 dipendenti ha convinto facilmente le altre nostre linee di business e i clienti stranieri ad adottarla".