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transcosmos

A Akamai ajuda a transcosmos a garantir acesso seguro à rede e a implementar a segurança Zero Trust

Logotipo da transcosmos

Localização

Tóquio, Japão
www.trans-cosmos.co.jp

Setor

Serviços de tecnologia e negócios

Principais impactos

  • Implementação do Zero Trust Network Access na rede existente
  • Viabilização da conexão segura e controle de acesso baseado na identidade do usuário
  • Obtenção de um ambiente de acesso seguro para colaboradores remotos

Soluções

Enterprise Application Access Secure Internet Access Enterprise
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Serviços de terceirização que transformam empresas 

Desde a sua fundação em 1966, a transcosmos oferece serviços de terceirização de processos de negócios (BPO) para empresas de diversos setores. Nos últimos anos, a empresa tem se concentrado em serviços de terceirização digital (BPO) para otimizar as operações e aumentar a produtividade dos clientes.

"Hoje em dia, a tecnologia da informação é a base de diversas operações voltadas para o cliente", afirma Koichi Nakadai, Vice-chefe do Departamento de Transformação de Negócios, da Divisão de Promoção de Negócios, na sede de Serviços de BPO da transcosmos. "Os serviços de ITO são um componente essencial que reforça todos os nossos serviços de BPO. Queremos utilizar diversos sistemas e aplicações de TI para transformar os negócios dos nossos clientes, e é por isso que estamos modernizando nossas plataformas de TI e operações empresariais."

Acessando redes específicas de clientes de forma segura 

Os serviços de BPO atendem a uma ampla gama de necessidades de sistemas empresariais e de segurança dos clientes, criando redes fisicamente separadas para cada cliente e conectando-se a esses ambientes distintos. A transcosmos gerenciou uma mistura de mais de 100 redes físicas, desde pequenas configurações com dois ou três computadores até grandes implantações com centenas de máquinas.

Para atender à necessidade de expansão, a transcosmos começou a desenvolver um ambiente de trabalho remoto com o objetivo de reformular o estilo de trabalho e garantir a continuidade dos negócios. No entanto, para prestar serviços de terceirização de processos de negócios (BPO) em um ambiente de trabalho remoto, era necessário dispor de sistemas de acesso remoto que pudessem se conectar de forma segura à rede física de cada cliente. A empresa considerou a possibilidade de usar uma VPN, mas, devido ao grande número de redes físicas, criar e gerenciar ambientes para essas redes seria um processo complexo e caro. 

"Não tínhamos a intenção inicial de oferecer serviços por meio de teletrabalho, então não desenvolvemos uma infraestrutura de VPN adequada para esse fim", afirma Shinji Murao, do Departamento de Planejamento de Negócios, Unidade de Estratégia Empresarial, Divisão de Serviços de TI e Sede de Serviços de BPO da transcosmos. "Consideramos muitas soluções diferentes, mas parecia difícil resolver os problemas de rede e segurança usando tecnologias convencionais. Precisávamos de uma nova arquitetura que pudesse melhorar a segurança com pouca sobrecarga de gerenciamento."

Foi então que a transcosmos descobriu a arquitetura de segurança Zero Trust. Das opções disponíveis, as soluções corporativas da Akamai são as que melhor atendem às suas necessidades.

O Enterprise Application Access oferece um pacote completo de autenticação robusta, autorização e contabilidade por meio do Zero Trust Network Access (ZTNA), uma solução de acesso remoto baseada em nuvem. Ao utilizar máquinas virtuais como conectores do Enterprise Application Access, é possível criar um ambiente de acesso remoto seguro sem a necessidade de alterar a estrutura da rede e suas isolações físicas. A implementação do Enterprise Application Access permitiu que a transcosmos consolidasse todas as suas operações de BPO em uma única máquina, ao contrário do que acontecia anteriormente, quando as operações eram distribuídas em vários computadores, um para cada rede de clientes.

"A Akamai comprovou o sucesso trabalhando nos bastidores do suporte ao tráfego da Internet em todo o mundo e trabalha com um grande número de empresas no setor financeiro e em outros setores onde a confiabilidade é mais importante", afirma Murao. "Além disso, a capacidade do Enterprise Application Access de dimensionar e oferecer suporte a uma empresa com 100 mil funcionários tornou fácil a decisão de nossas outras linhas de negócios e clientes estrangeiros."

Melhorando a usabilidade e a segurança sem alterar as políticas de segurança dos clientes

Quando a transcosmos implementou as soluções da Akamai pela primeira vez em alguns de seus escritórios, a empresa pôde constatar pessoalmente como o console de gerenciamento integrado da Akamai eliminava a necessidade de separar a gestão e as operações por produto, como no caso de firewalls e servidores proxy convencionais.

"As políticas e os projetos de rede e segurança variam bastante de uma empresa para outra", afirma Murao. "Com o Enterprise Application Access, é possível utilizar a configuração de rede existente no estado em que se encontra e implementar o Zero Trust Network Access. Ao vinculá-lo ao Secure Internet Access Enterprise, estamos usando uma postura de segurança de dispositivo adaptável que bloqueia automaticamente conexões arriscadas. A capacidade de fazer a transição para medidas de segurança avançadas, mantendo a configuração de rede existente, leva diretamente a um valor agregado para nossos clientes."

O Secure Internet Access Enterprise é uma solução de gateway web seguro baseada em nuvem, projetada para atender a diversas necessidades de conectividade e segurança em ambientes corporativos. Murao está especialmente satisfeito com a funcionalidade de análise de incidentes do Secure Internet Access Enterprise. Um ambiente de sistema convencional exige que os usuários lidem com alertas, mesmo os mais simples, de forma individual. Após uma investigação e análise demoradas, muitos desses alertas acabam se revelando problemas irrelevantes. Com o Secure Internet Access Enterprise, é possível monitorar os status em tempo real de forma detalhada e específica para cada usuário, com relatórios gerados automaticamente. "Já é uma ferramenta essencial para nós", afirma Murao.

A abordagem Zero Trust é melhor compreendida quando colocada em prática

A estratégia de segurança Zero Trust, implementada em parceria com a Akamai, representa uma nova abordagem arquitetônica para a transcosmos. "O Enterprise Application Access e o Secure Internet Access Enterprise são ferramentas que alteram nossa abordagem de segurança convencional. É difícil aceitar sem eliminar as preconcepções que existiam sob a segurança do perímetro", afirma Nakadai. "Para isso, implementamos uma prova de conceito completa. Nós experimentamos por nós mesmos a capacidade de obter acesso remoto seguro sem perder a produtividade e vimos como era fácil gerenciar e operar. Por meio de nossa própria experiência, sabíamos que essa solução produziria benefícios substanciais. Hoje em dia, olhamos para trás com espanto em ver como as coisas costumavam ser complicadas e incômodas."

Pensando no futuro 

No futuro, a transcosmos planeja implementar o Enterprise Application Access e o Secure Internet Access Enterprise para os cerca de 8.200 funcionários do seu centro de gestão de serviços de BPO. Ela também tem como objetivo integrar totalmente a gestão de rede por meio desses produtos.

Nakadai afirma que é necessário continuar reforçando a segurança e adotar um modelo de Secure Access Service Edge (SASE). "Implementamos o ZTNA e o SWG, que funcionam sem depender de uma rede física, e pudemos comprovar o seu valor agregado. Por extensão, também estamos considerando a evolução do conceito de design SASE."

Ele continua: "Estamos avaliando planos de curto e longo prazo para diversas funcionalidades de segurança que antes eram implementadas nos perímetros físicos da rede, com o objetivo de torná-las baseadas em nuvem e distribuí-las na edge."

Além disso, a transcosmos planeja continuar otimizando seus processos em parceria com a Akamai, sempre de olho no plano estratégico. "Ao trabalhar com a Akamai, a transcosmos está bem posicionada para continuar apoiando as operações de seus clientes no Japão e em todo o mundo nos próximos anos", conclui Nakadai.

Sobre a transcosmos

Desde a sua fundação em 1966, a transcosmos tem se dedicado a aumentar a competitividade de seus clientes, combinando talentos excepcionais com as mais recentes tecnologias para oferecer serviços de maior valor. Hoje, a transcosmos opera em 166 escritórios distribuídos por 30 países na Ásia e em todo o mundo, oferecendo suporte para otimização de custos e expansão de vendas nos processos de negócios dos clientes, com a meta de alcançar a excelência operacional. A transcosmos tem como objetivo ser uma parceira global na transformação digital, ajudando seus clientes a lidar com as mudanças no ambiente empresarial e a utilizar soluções digitais para revolucionar suas operações. www.trans-cosmos.co.jp

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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