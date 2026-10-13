Os serviços de BPO atendem a uma ampla gama de necessidades de sistemas empresariais e de segurança dos clientes, criando redes fisicamente separadas para cada cliente e conectando-se a esses ambientes distintos. A transcosmos gerenciou uma mistura de mais de 100 redes físicas, desde pequenas configurações com dois ou três computadores até grandes implantações com centenas de máquinas.

Para atender à necessidade de expansão, a transcosmos começou a desenvolver um ambiente de trabalho remoto com o objetivo de reformular o estilo de trabalho e garantir a continuidade dos negócios. No entanto, para prestar serviços de terceirização de processos de negócios (BPO) em um ambiente de trabalho remoto, era necessário dispor de sistemas de acesso remoto que pudessem se conectar de forma segura à rede física de cada cliente. A empresa considerou a possibilidade de usar uma VPN, mas, devido ao grande número de redes físicas, criar e gerenciar ambientes para essas redes seria um processo complexo e caro.

"Não tínhamos a intenção inicial de oferecer serviços por meio de teletrabalho, então não desenvolvemos uma infraestrutura de VPN adequada para esse fim", afirma Shinji Murao, do Departamento de Planejamento de Negócios, Unidade de Estratégia Empresarial, Divisão de Serviços de TI e Sede de Serviços de BPO da transcosmos. "Consideramos muitas soluções diferentes, mas parecia difícil resolver os problemas de rede e segurança usando tecnologias convencionais. Precisávamos de uma nova arquitetura que pudesse melhorar a segurança com pouca sobrecarga de gerenciamento."

Foi então que a transcosmos descobriu a arquitetura de segurança Zero Trust. Das opções disponíveis, as soluções corporativas da Akamai são as que melhor atendem às suas necessidades.

O Enterprise Application Access oferece um pacote completo de autenticação robusta, autorização e contabilidade por meio do Zero Trust Network Access (ZTNA), uma solução de acesso remoto baseada em nuvem. Ao utilizar máquinas virtuais como conectores do Enterprise Application Access, é possível criar um ambiente de acesso remoto seguro sem a necessidade de alterar a estrutura da rede e suas isolações físicas. A implementação do Enterprise Application Access permitiu que a transcosmos consolidasse todas as suas operações de BPO em uma única máquina, ao contrário do que acontecia anteriormente, quando as operações eram distribuídas em vários computadores, um para cada rede de clientes.

"A Akamai comprovou o sucesso trabalhando nos bastidores do suporte ao tráfego da Internet em todo o mundo e trabalha com um grande número de empresas no setor financeiro e em outros setores onde a confiabilidade é mais importante", afirma Murao. "Além disso, a capacidade do Enterprise Application Access de dimensionar e oferecer suporte a uma empresa com 100 mil funcionários tornou fácil a decisão de nossas outras linhas de negócios e clientes estrangeiros."