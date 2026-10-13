Desde a sua fundação em 1966, a transcosmos oferece serviços de terceirização de processos de negócios (BPO) para empresas de diversos setores. Nos últimos anos, a empresa tem se concentrado em serviços de terceirização digital (BPO) para otimizar as operações e aumentar a produtividade dos clientes.
"Hoje em dia, a tecnologia da informação é a base de diversas operações voltadas para o cliente", afirma Koichi Nakadai, Vice-chefe do Departamento de Transformação de Negócios, da Divisão de Promoção de Negócios, na sede de Serviços de BPO da transcosmos. "Os serviços de ITO são um componente essencial que reforça todos os nossos serviços de BPO. Queremos utilizar diversos sistemas e aplicações de TI para transformar os negócios dos nossos clientes, e é por isso que estamos modernizando nossas plataformas de TI e operações empresariais."