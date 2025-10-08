Akamai、6年連続でGartner Peer Insights Customers' Choice for WAAPに選出

信頼性は単なる特徴ではなく、基盤です。あらゆるクリック、ログイン、トランザクションは、アプリケーションの可用性に支えられています。セキュリティプラットフォームがダウンすると、お客様からの信頼も低下します。その影響は、売上の喪失、コンプライアンスのリスク、ユーザーの不満にすぐに現れ、セキュリティチームは、脅威を阻止するのではなく、障害のトラブルシューティングに時間を取られることになります。

あるお客様は次のように述べています。

「Akamaiが提供するパフォーマンスは、サービスにおいても品質においても、15年間変わらず最高レベルです」

—Procurement Director

別のお客様は次のように述べています。

「率直に言って、他の市場の製品に比べ、堅牢で非常に成熟度の高い製品です。…これまでダウンタイムがゼロであることもさらに価値を高めています」

—Senior IT Manager

Akamaiの超分散型エッジプラットフォームにより、お客様はダウンタイムを回避するだけでなく、安心感を得ることができます。チームは危機対応ではなくイノベーションに集中できます。

信頼性には、サーバーの稼働維持以上の意味があります。つまり、企業が事業を継続できることを意味します。収益が保護され、ブランドの評判が損なわれないことで、ようやくセキュリティ担当者は安心して休めるようになります。