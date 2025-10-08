Akamai、6年連続でGartner Peer Insights Customers' Choice for WAAPに選出

Akamaiは、6年連続でGartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Cloud Web Application and API Protection（WAAP）に認定されました。Akamaiとしては、認定もさることながら、より重要なのはその背景にある理由です。
今年のレポートで重要なポイントは、次のとおりです。
2025年7月時点の133件の総合レビューに基づいて、99% のお客様がAkamaiを推奨すると回答しています。
Akamaiは、5つ星中4.9の平均評価を獲得しました。
今回で6年連続のCustomers' Choice選出となりました。
Akamaiでは、これらの数字は、数千ものグローバル組織が、進化する攻撃から特に重要なアプリケーションとAPIを保護するためにAkamai App & API Protectorを導入しているという信頼の表れと捉えています。
Akamaiはお客様にただ選ばれているのではありません。使い続けられています。お客様からは、一貫して、他が停止した場合でも続く信頼性、最高レベルの保護の迅速な提供、重要な瞬間に常にお客様と一致団結して取り組む人間のチームであるという評価をお寄せいただいております。
信頼性と可用性：Always-onで常に信頼される
信頼性は単なる特徴ではなく、基盤です。あらゆるクリック、ログイン、トランザクションは、アプリケーションの可用性に支えられています。セキュリティプラットフォームがダウンすると、お客様からの信頼も低下します。その影響は、売上の喪失、コンプライアンスのリスク、ユーザーの不満にすぐに現れ、セキュリティチームは、脅威を阻止するのではなく、障害のトラブルシューティングに時間を取られることになります。
あるお客様は次のように述べています。
「Akamaiが提供するパフォーマンスは、サービスにおいても品質においても、15年間変わらず最高レベルです」
別のお客様は次のように述べています。
「率直に言って、他の市場の製品に比べ、堅牢で非常に成熟度の高い製品です。…これまでダウンタイムがゼロであることもさらに価値を高めています」
—Senior IT Manager
Akamaiの超分散型エッジプラットフォームにより、お客様はダウンタイムを回避するだけでなく、安心感を得ることができます。チームは危機対応ではなくイノベーションに集中できます。
信頼性には、サーバーの稼働維持以上の意味があります。つまり、企業が事業を継続できることを意味します。収益が保護され、ブランドの評判が損なわれないことで、ようやくセキュリティ担当者は安心して休めるようになります。
最高レベルの保護：重要なのはスピードとインテリジェンス
攻撃の動きは、人の対応能力より速いものです。ゼロデイ攻撃は数時間以内に悪用され、ボットは盗んだ認証情報をマシンの速度で攻撃し、新しいペイロードは絶えず変異します。
防御担当者にとっての真の悪夢は、高度化だけではありません。検知から保護までのタイムラグも難題です。保護が遅れると、リスクが増大します。侵害が拡大し、アナリストはフォールス・ポジティブ（誤検知）に圧倒され、攻撃者は先制攻撃を開始します。
Akamaiは、この状況を変えます。App & API Protectorの核となるAdaptive Security Engineの保護機能は単なる事後対応型ではなく、適応性も備えています。ルールは、機械学習、脅威ハンターのグローバルチーム、ペタバイト規模のインテリジェンスを活用して、Akamaiのグローバルプラットフォーム全体で継続的に更新されます。
あるお客様は次のように説明しています。
「AkamaiチームとWAF & CDNソリューションは、優れた品質を備えており、攻撃を迅速かつ効果的に緩和し、常に誤検知を可能な限り低減することができます」
—Security Engineering Sr.
これは、より多くブロックするだけでなく、よりスマートにブロックするということです。お客様は、誤ったアラームの減少、回復力の高い防御、迅速な対応を実感しています。セキュリティリーダーは、「現在対応中です」と慌てるのではなく、「すでに対応しました」と自信を持って報告することができます。
シンプルな運用：速度を落とさないセキュリティ
ツールが多すぎると日常業務は難しくなります。セキュリティチームはひっきりなしにダッシュボードを管理し、開発者たちはセキュリティ管理によって作業速度が落ちていると感じ、ビジネスリーダーは多額の投資を行ってもリスクが軽減されない理由を疑問に思います。複雑さがアジリティの敵になることはよくあることです。
App & API Protectorは、その方程式を覆すものです。お客様は、App & API ProtectorがいかにアプリケーションとAPI全体でポリシーを統合し、自動更新を適用し、検知を自己調整し、既存のワークフローとシームレスに統合するかに注目しています。
あるお客様は次のように述べています。
「業界で最も優れた製品です。UIは操作が簡単で、必要に応じてカスタマイズできるオプションが用意されています。ベンダーサポートは、使いやすくて、必要な保護機能を備えています」
—IT Security & Risk Management Associate
別のお客様は次のように語っています。
「実装の容易さ、可用性、消費者重視。信頼できるパートナー」
—IT Manager
お客様にとって、シンプルであるということは、オーバーヘッドを抑えながら防御を強化できることです。セキュリティチームは、手動調整で失った時間を取り戻せます。開発者は、リリースをブロックしないガードレールを使用して、より迅速に作業を進めることができます。リーダーは、障壁を増やすことなく強化されるセキュリティポスチャを実感できます。
人の力：Akamaiの強み
たとえ最高のプラットフォームであったとしても、その背後には人が必要です。セキュリティ担当者は、チケットキュー、コピー・アンド・ペーストによるサポート対応、自社環境を理解していないベンダーの問題を知っています。そのようなとき、テクノロジーだけでは不十分です。チームには信頼できるパートナーが必要です。
Akamaiはこの点で他と一線を画しています。Akamaiへの声の中でお客様が一貫して挙げているのは、Akamaiの人材こそがAkamaiを利用し続ける理由であるということです。Akamaiのエキスパートは迅速に対応し、プロアクティブなアドバイスを提供し、結果に責任を持ちます。
Peer Insightsに関するその他のレビュー
「信頼性、安定性、高性能を備えた素晴らしい製品です。さらに、手厚いテクニカルサポートも利用できます」
— エンジニアリングプラットフォーム、Head of Technology
「非常にプロフェッショナルですがフレンドリーで素晴らしい人材です。問題が起きたことはなく、常にタイムリーなサポートが受けられました」
—Ecommerce Solutions Engineer Lead
「統合プロセスはシームレスで、Akamaiのチームからのサポートは素晴らしいものでした」
—Cyber Security Senior Analyst
お客様にとって、この人の力が、単なるトラブルシューティングをパートナーシップへと変えます。つまり、迅速で信頼性の高い対応、重要なイベント時の信頼できるガイダンス、協力関係によって構築された関係性です。
テクノロジーが攻撃を阻止し、人が信頼を構築する。この両立こそ、Akamaiの強みです。
Akamaiがお客様に選ばれ、使い続けられる理由
6年連続でGartner Customers' Choice for WAAPに選ばれたのは、運が良かったからではありません。日々の最も重要な瞬間に築かれた信頼があって実現したことです。
Akamaiは、Akamaiのテクノロジーだけでなく、その可能性を実現する次のような理由で選ばれています。
ビジネスを促進する信頼性
攻撃者のスピードに合わせて動く保護機能
チームを後押しするシンプルさ
お客様と一致団結して取り組む人材
Akamaiのプラットフォーム、インテリジェンス、人材が一体となってサービスを提供する。これが、他のプロバイダーを試したことのある企業がAkamaiを利用し続ける理由です。
脅威が進化し、リスクが高まっても、Akamaiはお客様の保護、革新、成功を支援する信頼できるパートナーであるよう取り組み続けています。だからこそ、Akamaiはお客様に選ばれ続けています。あらためて、こうして選んでいただけることを誇りに思います。
Gartner、Voice of the Customer for Cloud Web Application and API Protection、Peer Contributors、2025年9月30日。
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レポート名は、「Gartner Peer Insights‘Voice of the Customer’: Web Application Firewalls」（2020～2021年）、「Gartner Peer Insights‘Voice of the Customer’: Web Application and API Protection」（2022年）、「Voice of the Customer for Cloud Web Application and API Protection」（2023～2024年）と変化しています。
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