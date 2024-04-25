※本リリースは2024年4月23日 (現地時間) マサチューセッツ州ケンブリッジで発表されたプレスリリースの抄訳版です。

オンラインライフの力となり、守るクラウド企業、Akamai Technologies（NASDAQ：AKAM）は、API Security 製品がクレジットカード業界のセキュリティ標準である Payment Card Industry Data Security Standard（PCI DSS）の最新バージョン (PCI DSS 4.0）のコンプライアンスに準拠を達成したことを発表しました。このプロセスの一環として、API に関連する特定の要件が追加されました。

PCI DSS は、クレジットカード情報を保存、処理、伝送する組織が効果的なセキュリティ対策を整えられるように考案された一連のセキュリティ標準です。API はカード所有者の機微な情報を処理し、決済処理を容易にするために使用できるため、PCI DSS コンプライアンスにおいて重要な役割を担います。PCI DSS はグローバルスタンダードであるため、今回の準拠は同様の慣行を実施するための先例ともなります。

また、Akamai は昨年 Neosec を買収して以降、API Security 製品に対する大きな需要が生じていると発表しました。顧客からの需要は、2023 年 8 月の提供開始以後、200% 以上増加しています。この強力なトレンドは、Akamai のプラットフォームからAPI アクティビティデータを簡単に取り込めるネイティブコネクター機能が追加されたことが要因である可能性があります。この機能により、本番環境への導入が数分で完了し、検知結果に基づいてAPI Security が App & API Protector に指示を出して脅威を即座にブロックできるようになります。また、他社の WAAP および API ゲートウェイプラットフォームで展開するための統合も可能になります。さらに、Akamai API Security は他のツール（Apiiro の ASPM サービスなど）とシームレスに連携して、組織のシフトレフトを支援します。

API セキュリティの重要性は、Akamai の最新の「インターネットの現状」レポートの調査結果で明らかになりました。それによると、Web 攻撃の約 3 件に 1 件が API を標的にしたものでした。（国内のデータを引用したブログはこちらをご覧ください）

ホテルから小売までさまざまな業界のお客様が、Akamai の API Security の有効性、直感的な使用方法、リアルタイム監視機能を高く評価し、セキュリティ運用とユーザー体験の向上において大きな役割を果たしていることを強調しています。

Clal Insurance and Finance 社は保険および貯蓄の大手企業です。Clal の CTO である Haim Inger 氏は、イノベーションを促進するために API を活用しており、パフォーマンスと使いやすさの点から Akamai API Security を選択したと述べています。「何もしなくても API アセットの状態を把握できました。弊社の API に関するトークン化されたデータをインジェストした後、Akamai ソリューションは修正すべき点とその修正方法についての知見を自動的に提供してくれました」

その他にも、Gartner® Peer Insights™ では次のようなお客様のコメントが紹介されています。

Akamai の Application Security 担当 Vice President 兼 General Manager である Rupesh Chokshi は「エンタープライズが事業にますます多くの API を使用するようになっているのに伴って API セキュリティの重要性が高まり続けていることは、お客様の声から明らかです。PCI DSS に準拠した Akamai の API Security は、プラットフォームやゲートウェイの種類に関係なく API のふるまいを監視する機能を提供できるので、事業が円滑かつ安全に機能していることを確認できます」と、述べています。



組織がどのように API Security を使用し、継続的な探索と監視を通じて API 資産全体を完全に可視化しているのかを示すユースケースを確認したい場合は、EarnIn（英語版のみ）、Dan Hotels のお客様事例をご覧ください。

Gartner® および Peer Insights™は、Gartner, Inc. または関連会社、あるいはその両方の商標です。All rights reserved. Gartner Peer Insights の内容は、個々のエンドユーザーの主観的意見を集めたものであり、事実を表現したものでも、ガートナーおよびその関連会社の見解を表すものでもありません。ガートナーは、本コンテンツに掲載された特定のベンダーまたは製品、サービスを推奨するものではありません。また、明示または黙示を問わず、商品性や特定目的への適合性を含め、本コンテンツの正確性または完全性について一切の保証を行うものではありません。