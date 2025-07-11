ホテル業界において、ITサービスのセキュリティは非常に重要な課題の1つです。お客様の個人情報をどのように守るかという視点が非常に重視されています。アパグループでも、Akamaiのサービスを利用してDDoS対策を講じるなど、セキュリティ対策の強化に努めてきました。

しかし、グループ内でのデジタル戦略の成功により、「API」という新たなアタックサーフェスの存在が浮上してきました。近年はホテル運営のためのサービスが多様化・分散化して、さまざまなシステムや外部サービスと連携するため、APIの数も重要度も増し、もはやインフラの1つとなったためです。またAPIを狙うサイバー攻撃も増えており、適切な保護を講じる必要が生じていました。