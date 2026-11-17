A segurança de extensões de navegador é a prática de identificar, monitorar e mitigar as ameaças cibernéticas introduzidas por complementos e plug-ins instalados em navegadores da web. Ao controlar como esses componentes de software acessam os dados do navegador e os recursos do sistema, as organizações podem impedir a exfiltração de dados, o acesso não autorizado e infecções por malware.
As extensões de navegador são amplamente utilizadas nas empresas para aumentar a produtividade dos usuários, automatizar tarefas e aprimorar a experiência de navegação por meio de ferramentas como bloqueadores de anúncios e gerenciadores de senhas. No entanto, como essas ferramentas geralmente exigem amplas permissões para ler o histórico de navegação ou modificar o conteúdo de sites, elas criam uma superfície de ataque significativa. Sem uma supervisão rigorosa, extensões maliciosas ou vulneráveis podem comprometer informações comerciais confidenciais, identidades e sistemas essenciais da empresa.
Principais conclusões
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A segurança de extensões de navegador é a prática de identificar, monitorar e mitigar as ameaças cibernéticas introduzidas por complementos e plug-ins instalados em navegadores da web.
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As extensões de navegador funcionam como programas de software leves que utilizam HTML, CSS e JavaScript para modificar a interface do navegador e interagir dinamicamente com o conteúdo da web.
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Os riscos de segurança das extensões de navegador envolvem permissões excessivas, exfiltração de dados, injeção de código malicioso e ataques à cadeia de suprimentos que expõem dados confidenciais da empresa a acessos não autorizados.
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As equipes de segurança implementam controles de acesso rigorosos, monitoram continuamente o comportamento das extensões e mantêm uma estrutura de governança centralizada para detectar tentativas de acesso não autorizado e impedir o roubo de dados.
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A segurança de extensões de navegador é a prática de identificar, monitorar e mitigar as ameaças cibernéticas introduzidas por complementos e plug-ins instalados em navegadores da web. Ao controlar como esses componentes de software acessam os dados do navegador e os recursos do sistema, as organizações podem impedir a exfiltração de dados, o acesso não autorizado e infecções por malware.
Como as extensões de navegador funcionam e acessam dados?
As extensões de navegador funcionam como programas de software leves que utilizam HTML, CSS e JavaScript para modificar a interface do navegador e interagir dinamicamente com o conteúdo da web. A segurança das extensões de navegador depende da compreensão de como esses componentes manipulam a arquitetura padrão da web.
Uma arquitetura padrão de extensões de navegador consiste em scripts em segundo plano, scripts de conteúdo e elementos da interface do usuário. Os scripts de conteúdo são executados diretamente no contexto das páginas da web, permitindo que a extensão leia e manipule o Modelo de Objetos de Documento (Document Object Model, DOM). Essa arquitetura concede às extensões a capacidade de interagir com tokens de autenticação, tokens de sessão e armazenamento local. Embora esses recursos possibilitem funcionalidades como gerenciadores de senhas para preenchimento automático de credenciais, eles também significam que as extensões podem acessar o conteúdo da área de transferência e chaves de API.
Como as extensões operam nativamente em plataformas como o Google Chrome, o Microsoft Edge e o Safari, utilizando tecnologias web padrão, suas ações são inerentemente consideradas confiáveis pelo navegador. Quando uma extensão se comunica com servidores externos, ela utiliza chamadas de API padrão. Se houver vulnerabilidades de segurança em uma extensão, ou se ela for intencionalmente maliciosa, esse status de confiança permite que ela exponha silenciosamente dados confidenciais da empresa a acessos não autorizados.
Quais são os principais riscos de segurança das extensões de navegador?
Os principais riscos de segurança das extensões de navegador envolvem permissões excessivas, exfiltração de dados, injeção de código malicioso e ataques à cadeia de suprimentos. Negligenciar a segurança das extensões de navegador amplia a superfície de ataque da empresa e coloca em risco tanto os dados corporativos quanto os dos clientes.
As principais vulnerabilidades e riscos de segurança incluem:
Permissões excessivas:Muitos complementos solicitam acesso além de seus requisitos funcionais. Conceder a uma extensão a capacidade de ler todos os dados de navegação ou o conteúdo da área de transferência permite que ela monitore o comportamento privado do usuário, abrindo caminho para possíveis roubos de credenciais ou vazamentos de dados.
Injeção de código malicioso: Extensões de navegador vulneráveis ou maliciosas podem injetar scripts prejudiciais em páginas da web. Os invasores utilizam esse conteúdo malicioso para executar ataques de cross-site scripting (XSS), contornar a segurança de endpoints, coletar credenciais ou redirecionar usuários para sites de phishing.
Exfiltração de dados e violação de privacidade: Extensões maliciosas de navegador frequentemente coletam secretamente o histórico de navegação, credenciais de login e detalhes da sessão, transmitindo esses dados para servidores de terceiros. Essa exfiltração não autorizada de dados viola diretamente as estruturas de proteção de dados, incluindo o GDPR, levando a multas pesadas.
Ataques à cadeia de suprimentos: Uma extensão anteriormente confiável, baixada da Chrome Web Store, pode ser adquirida por agentes mal-intencionados, que então distribuem atualizações maliciosas. Esses ataques à cadeia de suprimentos transformam ferramentas de boa reputação em armas, permitindo que agentes de ameaça injetem malware em ambientes corporativos, contornando os processos padrão de verificação.
Sequestro de sessão e registro de teclas (keylogging): Ao interceptar tokens de sessão, tokens de autenticação e cookies, extensões maliciosas do navegador concedem aos invasores acesso não autorizado a SaaS ambientes de segurança, e-mail e redes internas, sem a necessidade de senhas diretas. Algumas extensões também registram as teclas digitadas, capturando números de cartões de crédito e comunicações.
Sequestro de recursos: As extensões podem consumir recursos do sistema para fins não autorizados, como minerar criptomoedas ou participar de atividades de botnet, o que prejudica o desempenho do hardware e interrompe as operações comerciais.
Como funcionam os testes de segurança de extensões de navegador?
Os testes de segurança de extensões de navegador funcionam por meio da avaliação sistemática de complementos em busca de vulnerabilidades, solicitações excessivas de permissão e comportamentos maliciosos antes e durante a implantação. Sem testes adequados de segurança de extensões de navegador, as organizações permanecem alheias aos riscos significativos introduzidos por plug-ins não verificados.
Os testes de segurança analisam o código-fonte, as permissões solicitadas e o comportamento em tempo de execução de uma extensão para garantir que ela não execute scripts maliciosos nem exponha informações confidenciais. As equipes de segurança verificam se a extensão se comunica apenas com fontes confiáveis e verificam se há vulnerabilidades de segurança conhecidas. Ao monitorar continuamente como uma extensão interage com o navegador e o armazenamento local, os administradores podem detectar tentativas de acesso não autorizado e impedir o roubo de dados. Esse processo de teste identifica riscos como mecanismos ocultos de exfiltração de dados ou permissões que permitem que as extensões rastreiem dados de navegação indiscriminadamente, mantendo assim um ambiente seguro para os usuários corporativos.
Quais são as melhores práticas para a segurança das extensões de navegador?
As melhores práticas para a segurança das extensões de navegador incluem a implementação de controles de acesso rigorosos, o monitoramento contínuo do comportamento das extensões e a manutenção de uma estrutura de governança centralizada. As empresas podem equilibrar os benefícios de produtividade das extensões de navegador com uma segurança robusta ao estabelecer essas medidas proativas.
Implementar um processo formal de aprovação: Exija que todas as extensões de navegador sejam analisadas quanto a vulnerabilidades conhecidas e justificativa comercial antes da instalação. Automatize esse fluxo de aprovação para reduzir a sobrecarga administrativa e dar suporte à escala corporativa.
Auditar permissões excessivas: Avalie os níveis de acesso solicitados por cada extensão. Rejeite quaisquer complementos que solicitem permissões irrelevantes para sua funcionalidade principal, como acesso desnecessário ao conteúdo da área de transferência, e-mails ou histórico completo de navegação.
Monitorar anomalias comportamentais: Acompanhe a atividade de rede das extensões instaladas para detectar padrões incomuns. Procure por grandes transferências de dados, comunicações inesperadas com servidores ou alterações não autorizadas nas configurações do navegador que possam indicar atividades maliciosas.
Aplicar políticas corporativas:Utilize ferramentas de gerenciamento centralizado em todos os navegadores da empresa para bloquear automaticamente extensões de risco e restringir os usuários estritamente às aplicações aprovadas.
Manter o gerenciamento do ciclo de vida: Acompanhe as atualizações das extensões e reavalie-as quando novas versões forem lançadas, para garantir que atualizações maliciosas não sejam introduzidas silenciosamente no ambiente.
Como a Akamai pode ajudar na segurança das extensões de navegador
A Akamai protege as organizações contra ameaças baseadas em navegadores por meio de visibilidade avançada, controles de acesso granulares e soluções abrangentes de segurança na web. Ao implantar proteções nativas para navegadores e gateways de web seguros, a Akamai garante que os dados corporativos permaneçam protegidos contra extensões maliciosas.
Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX): Essa solução oferece visibilidade detalhada das atividades das extensões de navegador em toda a empresa. Ela identifica todas as extensões instaladas, avalia seus perfis de risco com base nas permissões solicitadas e na reputação do desenvolvedor e bloqueia ou desativa dinamicamente aquelas consideradas de risco. Operando nativamente dentro do navegador, o Akamai Workforce Protector protege ambientes de trabalho híbridos sem depender de proxies complexos, evitando o vazamento de dados e protegendo ambientes SaaS.
Akamai Secure Internet Access Enterprise: Esse gateway seguro da web bloqueia proativamente comunicações de comando e controle e tentativas de exfiltração de dados iniciadas por extensões maliciosas do navegador. Ao inspecionar o tráfego DNS, HTTP e HTTPS, ele impede que extensões comprometidas baixem cargas maliciosas ou enviem credenciais roubadas e tokens de sessão para fontes não confiáveis.