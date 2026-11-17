As extensões de navegador funcionam como programas de software leves que utilizam HTML, CSS e JavaScript para modificar a interface do navegador e interagir dinamicamente com o conteúdo da web. A segurança das extensões de navegador depende da compreensão de como esses componentes manipulam a arquitetura padrão da web.

Uma arquitetura padrão de extensões de navegador consiste em scripts em segundo plano, scripts de conteúdo e elementos da interface do usuário. Os scripts de conteúdo são executados diretamente no contexto das páginas da web, permitindo que a extensão leia e manipule o Modelo de Objetos de Documento (Document Object Model, DOM). Essa arquitetura concede às extensões a capacidade de interagir com tokens de autenticação, tokens de sessão e armazenamento local. Embora esses recursos possibilitem funcionalidades como gerenciadores de senhas para preenchimento automático de credenciais, eles também significam que as extensões podem acessar o conteúdo da área de transferência e chaves de API.

Como as extensões operam nativamente em plataformas como o Google Chrome, o Microsoft Edge e o Safari, utilizando tecnologias web padrão, suas ações são inerentemente consideradas confiáveis pelo navegador. Quando uma extensão se comunica com servidores externos, ela utiliza chamadas de API padrão. Se houver vulnerabilidades de segurança em uma extensão, ou se ela for intencionalmente maliciosa, esse status de confiança permite que ela exponha silenciosamente dados confidenciais da empresa a acessos não autorizados.