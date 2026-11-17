ブラウザー拡張機能は、HTML、CSS、JavaScriptを使用した軽量ソフトウェアプログラムとして機能し、ブラウザーインターフェースを変更してWebコンテンツと動的にインタラクションを行います。ブラウザー拡張機能セキュリティにおいては、そのようなコンポーネントが標準的なWebアーキテクチャをどのように操作するかを把握することが重要です。

標準的なブラウザー拡張機能のアーキテクチャは、バックグラウンドスクリプト、コンテンツスクリプト、およびユーザーインターフェース要素で構成されています。コンテンツスクリプトはWebページのコンテキスト内で直接実行され、拡張機能がドキュメント・オブジェクト・モデル（DOM）の読み取りと操作を行えるようにします。このアーキテクチャにより、拡張機能に認証トークン、セッショントークン、ローカルストレージとインタラクションを行う能力が与えられます。これらの能力によって、認証情報を自動入力するパスワードマネージャーなどの機能が実現しますが、それは拡張機能がクリップボードのコンテンツやAPIキーにアクセスできることも意味します。

拡張機能は、標準的なWebテクノロジーを使用してGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safariなどのプラットフォームでネイティブに動作するため、そのアクションはブラウザーによって本質的に信頼されています。拡張機能が外部サーバーと通信する際には、標準的なAPIコールが使用されます。拡張機能にセキュリティ上の脆弱性が存在する場合、または拡張機能が意図的に悪性である場合、この信頼されているというステータスにより、企業の機微な情報が密かに不正アクセスにさらされます。