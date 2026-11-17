ブラウザー拡張機能セキュリティとは、Webブラウザーにインストールされているアドオンとプラグインによって発生するサイバー脅威を特定、監視、緩和することです。そのようなソフトウェアコンポーネントがどのようにブラウザーのデータやシステムリソースにアクセスするかを管理することで、組織はデータ窃取、不正アクセス、マルウェア感染を防止できます。
ブラウザー拡張機能は、ユーザーの生産性を向上させ、タスクを自動化し、広告ブロッカーやパスワードマネージャーなどのツールを使用してブラウジング体験を向上させるために、企業全体で広く使用されています。しかし、そのようなツールは閲覧履歴の読み取りやWebサイトコンテンツの変更のために広範な権限を必要とすることが多いため、重大なアタックサーフェスを生み出します。厳格に監視しなければ、悪性または脆弱な拡張機能によって、機密性の高いビジネス情報、アイデンティティ、および中核的な企業システムが侵害される可能性があります。
重要ポイント
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ブラウザー拡張機能セキュリティとは、Webブラウザーにインストールされているアドオンとプラグインによって発生するサイバー脅威を特定、監視、緩和することです。
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ブラウザー拡張機能は、HTML、CSS、JavaScriptを使用した軽量ソフトウェアプログラムとして機能し、ブラウザーインターフェースを変更してWebコンテンツと動的にインタラクションを行います。
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ブラウザー拡張機能のセキュリティリスクとして、過剰な権限、データ窃取、悪性コードインジェクション、企業の機微な情報を不正アクセスにさらすサプライチェーン攻撃があげられます。
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セキュリティチームは厳格なアクセス制御を実行し、継続的に拡張機能のふるまいを監視し、一元的なガバナンスフレームワークを維持して、不正アクセスの試みを検知し、データ窃取を防止します。
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ブラウザー拡張機能セキュリティとは、Webブラウザーにインストールされているアドオンとプラグインによって発生するサイバー脅威を特定、監視、緩和することです。そのようなソフトウェアコンポーネントがどのようにブラウザーのデータやシステムリソースにアクセスするかを管理することで、組織はデータ窃取、不正アクセス、マルウェア感染を防止できます。
ブラウザー拡張機能はどのように機能し、データにアクセスするのか
ブラウザー拡張機能は、HTML、CSS、JavaScriptを使用した軽量ソフトウェアプログラムとして機能し、ブラウザーインターフェースを変更してWebコンテンツと動的にインタラクションを行います。ブラウザー拡張機能セキュリティにおいては、そのようなコンポーネントが標準的なWebアーキテクチャをどのように操作するかを把握することが重要です。
標準的なブラウザー拡張機能のアーキテクチャは、バックグラウンドスクリプト、コンテンツスクリプト、およびユーザーインターフェース要素で構成されています。コンテンツスクリプトはWebページのコンテキスト内で直接実行され、拡張機能がドキュメント・オブジェクト・モデル（DOM）の読み取りと操作を行えるようにします。このアーキテクチャにより、拡張機能に認証トークン、セッショントークン、ローカルストレージとインタラクションを行う能力が与えられます。これらの能力によって、認証情報を自動入力するパスワードマネージャーなどの機能が実現しますが、それは拡張機能がクリップボードのコンテンツやAPIキーにアクセスできることも意味します。
拡張機能は、標準的なWebテクノロジーを使用してGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safariなどのプラットフォームでネイティブに動作するため、そのアクションはブラウザーによって本質的に信頼されています。拡張機能が外部サーバーと通信する際には、標準的なAPIコールが使用されます。拡張機能にセキュリティ上の脆弱性が存在する場合、または拡張機能が意図的に悪性である場合、この信頼されているというステータスにより、企業の機微な情報が密かに不正アクセスにさらされます。
ブラウザー拡張機能の主なセキュリティリスク
ブラウザー拡張機能の主なセキュリティリスクとして、過剰な権限、データ窃取、悪性コードインジェクション、サプライチェーン攻撃があげられます。ブラウザー拡張機能セキュリティを無視すると、企業のアタックサーフェスが拡大し、企業データと顧客データの両方が危険にさらされます。
セキュリティ上の主な脆弱性とリスクは次のとおりです。
過剰な権限：多くのアドオンは機能要件以上のアクセス権を要求します。すべての閲覧データまたはクリップボードコンテンツを読み取る能力を与えると、拡張機能は個人ユーザーのふるまいを監視できるようになり、認証情報の窃取やデータ漏えいの可能性が生じます。
悪性コードインジェクション：脆弱または悪性のブラウザー拡張機能は、Webページに有害なスクリプトを挿入する可能性があります。攻撃者はその悪性コンテンツを使用して、クロスサイトスクリプティング（XSS）攻撃を実行したり、エンドポイントセキュリティを回避したり、認証情報を収集したり、ユーザーをフィッシングサイトにリダイレクトしたりします。
データ窃取とプライバシー侵害：悪性のブラウザー拡張機能は、閲覧履歴、ログイン認証情報、セッションの詳細を密かに収集し、そのデータをサードパーティのサーバーに送信することがよくあります。そのような不正なデータ窃取は、GDPRなどのデータ保護フレームワークに直接違反しており、重い罰金が科されます。
サプライチェーン攻撃：Chromeウェブストアからダウンロードした、以前は信頼性の高かった拡張機能が、攻撃者によって取得され、悪性の更新が配布される可能性があります。このようなサプライチェーン攻撃は、信頼できるツールを武器化し、脅威アクターが標準的な審査プロセスを迂回しながら、企業環境にマルウェアを挿入することを可能にします。
セッションの乗っ取りとキーロギング：悪性のブラウザー拡張機能は、セッショントークン、認証トークン、Cookieを傍受することで、攻撃者が直接的なパスワードを必要とすることなくSaaSセキュリティ環境、電子メール、および内部ネットワークに不正にアクセスできるようにします。また、一部の拡張機能はキーストロークを記録し、クレジットカード番号や通信内容を捕捉します。
リソースの乗っ取り：拡張機能は、暗号資産（仮想通貨）のマイニングやボットネットアクティビティへの参加など、不正な目的にシステムリソースを消費する可能性があります。これにより、ハードウェアのパフォーマンスが低下し、事業運営が阻害されます。
ブラウザー拡張機能セキュリティテストはどのように機能するのか
ブラウザ拡張機能セキュリティテストは、アドオンの展開前および展開中に、脆弱性、過剰な権限要求、および悪性のふるまいがないかを体系的に評価することによって機能します。適切なブラウザー拡張機能セキュリティテストを実施しないと、組織は検証されていないプラグインがもたらす重大なリスクを認識できません。
セキュリティテストでは、拡張機能のソースコード、要求された権限、およびランタイムのふるまいを分析して、悪性スクリプトを実行したり機微な情報を公開したりしないようにします。セキュリティチームは、拡張機能が信頼できるソースのみと通信するかどうかを検証し、既知のセキュリティ脆弱性がないかチェックします。拡張機能がブラウザーやローカルストレージとどのようにインタラクションを行うかを継続的に監視することで、管理者は不正アクセスの試みを検知し、データ窃取を防止できます。このテストプロセスにより、隠されたデータ窃取メカニズムや、拡張機能が閲覧履歴を無差別に追跡できるようにする権限などのリスクが明らかになり、企業ユーザーにとって安全な環境が維持されます。
ブラウザー拡張機能セキュリティのベストプラクティス
ブラウザー拡張機能セキュリティのベストプラクティスには、厳格なアクセス制御の実行、拡張機能のふるまいの継続的な監視、一元的なガバナンスフレームワークの維持などがあります。企業は、次のプロアクティブな対策を確立することで、ブラウザー拡張機能がもたらす生産性のメリットと強力なセキュリティのバランスをとることができます。
正式な承認プロセスの実施：インストール前に、既知の脆弱性やビジネス上の正当性について、すべてのブラウザー拡張機能を評価することを義務付けます。この承認パイプラインを自動化することで、管理オーバーヘッドを減らし、企業規模に対応できます。
過剰な権限の監査：各拡張機能によって要求されるアクセスレベルを評価します。クリップボードのコンテンツ、電子メール、閲覧履歴一式への不必要なアクセスなど、コア機能に関係のない権限を要求するアドオンはすべて拒否します。
異常なふるまいの監視：インストールされている拡張機能のネットワークアクティビティを追跡し、異常なパターンを検知します。悪性のアクティビティを示唆する可能性のある大量のデータ転送、予期しないサーバー通信、またはブラウザー設定の不正変更を確認します。
企業ポリシーの適用：エンタープライズブラウザー全体で一元的なツールを使用して、危険な拡張機能を自動的にブロックし、承認済みのアプリケーションのみにユーザーを厳格に制限します。
ライフサイクル管理の維持：拡張機能の更新を追跡し、新しいバージョンがリリースされたら拡張機能を再評価することで、悪性の更新プログラムが密かに環境に導入されないようにします。
Akamaiはどのようにブラウザー拡張機能セキュリティを支援できるのか
Akamaiは、高度な可視性、きめ細かいアクセス制御、包括的なWebセキュリティソリューションを通じて、ブラウザーベースの脅威から組織を保護します。また、ネイティブブラウザー保護とセキュアWebゲートウェイを導入することで、Akamaiが悪性の拡張機能から企業データを常に保護します。
Akamai Workforce Protector：このソリューションは、企業全体のブラウザー拡張機能のアクティビティを詳細に可視化します。インストールされているすべての拡張機能を探索し、要求された権限と提供者の評判に基づいてリスクプロファイルを評価し、リスクがあると見なされた拡張機能を動的にブロックまたは無効化にします。Akamai Workforce Protectorはブラウザー内でネイティブに動作して、複雑なプロキシに依存することなくハイブリッドワーク環境のセキュリティを確保することにより、データ漏えいを防止し、SaaS環境を保護します。
Akamai Secure Internet Access Enterprise：このセキュアWebゲートウェイは、悪性のブラウザー拡張機能によって開始されたコマンド&コントロール通信やデータ窃取の試みをプロアクティブにブロックします。DNS、HTTP、HTTPSトラフィックを検査することで、侵害された拡張機能が悪性のペイロードをダウンロードしたり、窃取した認証情報やセッショントークンを信頼できないソースに送信したりするのを防ぎます。