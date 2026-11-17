La sécurité des extensions de navigateur consiste à identifier, surveiller et atténuer les cybermenaces introduites par les modules complémentaires et plug-ins installés dans les navigateurs Web. En régissant la manière dont ces composants logiciels accèdent aux données du navigateur et aux ressources système, les organisations peuvent prévenir l'exfiltration de données, les accès non autorisés et les infections par des logiciels malveillants.
Les extensions de navigateur sont largement utilisées dans les entreprises pour améliorer la productivité des utilisateurs, automatiser des tâches et optimiser l'expérience de navigation grâce à des outils tels que les bloqueurs de publicités et les gestionnaires de mots de passe. Cependant, comme ces outils nécessitent souvent des autorisations étendues pour lire l'historique de navigation ou modifier le contenu des sites Web, ils constituent une surface d'attaque importante. Sans une supervision rigoureuse, des extensions malveillantes ou vulnérables peuvent compromettre des informations commerciales sensibles, des identités ainsi que les systèmes critiques de l'entreprise.
Points à retenir
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La sécurité des extensions de navigateur consiste à identifier, surveiller et atténuer les cybermenaces introduites par les modules complémentaires et plug-ins installés dans les navigateurs Web.
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Les extensions de navigateur fonctionnent comme des logiciels légers utilisant HTML, CSS et JavaScript pour modifier l'interface du navigateur et interagir dynamiquement avec le contenu Web.
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Les risques de sécurité liés aux extensions de navigateur incluent l'octroi de permissions excessives, l'exfiltration de données, l'injection de code malveillant et les attaques sur la chaîne d'approvisionnement, qui exposent les données sensibles de l'entreprise à un accès non autorisé.
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Les équipes de sécurité mettent en œuvre des contrôles d'accès stricts, surveillent en permanence le comportement des extensions et maintiennent un cadre de gouvernance centralisé afin de détecter les tentatives d'accès non autorisées et de prévenir le vol de données.
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La sécurité des extensions de navigateur consiste à identifier, surveiller et atténuer les cybermenaces introduites par les modules complémentaires et plug-ins installés dans les navigateurs Web. En régissant la manière dont ces composants logiciels accèdent aux données du navigateur et aux ressources système, les organisations peuvent prévenir l'exfiltration de données, les accès non autorisés et les infections par des logiciels malveillants.
Comment fonctionnent les extensions de navigateur et comment accèdent-elles aux données ?
Les extensions de navigateur fonctionnent comme des logiciels légers utilisant HTML, CSS et JavaScript pour modifier l'interface du navigateur et interagir dynamiquement avec le contenu Web. La sécurité des extensions de navigateur repose sur la compréhension de la manière dont ces composants manipulent l'architecture Web standard.
Une architecture standard d'extension de navigateur se compose de scripts d'arrière-plan, de scripts de contenu et d'éléments d'interface utilisateur. Les scripts de contenu s'exécutent directement dans le contexte des pages Web, ce qui permet à l'extension de lire et de manipuler le Document Object Model (DOM). Cette architecture permet aux extensions d'interagir avec les jetons d'authentification, les jetons de session et le stockage local. Bien que ces fonctionnalités permettent à des outils tels que les gestionnaires de mots de passe de saisir automatiquement les identifiants, elles signifient également que les extensions peuvent accéder au contenu du presse-papiers et aux clés d'API.
Étant donné que les extensions fonctionnent nativement sur différentes plateformes telles que Google Chrome, Microsoft Edge et Safari en utilisant des technologies Web standard, leurs actions sont considérées comme fiables par défaut par le navigateur. Lorsqu'une extension communique avec des serveurs externes, elle utilise des appels d'API standard. Si des vulnérabilités de sécurité existent dans une extension, ou si celle-ci est intentionnellement malveillante, ce statut de confiance lui permet d'exposer discrètement des données d'entreprise sensibles à un accès non autorisé.
Quels sont les principaux risques de sécurité liés aux extensions de navigateur ?
Les principaux risques de sécurité liés aux extensions de navigateur concernent l'octroi de permissions excessives, l'exfiltration de données, l'injection de code malveillant et les attaques sur la chaîne d'approvisionnement. Négliger la sécurité des extensions de navigateur élargit la surface d'attaque de l'entreprise et met en péril les données tant de l'organisation que de ses clients.
Les principales vulnérabilités et risques en matière de sécurité incluent :
Autorisations excessives : De nombreux modules complémentaires demandent un accès dépassant leurs besoins fonctionnels. Accorder à une extension la capacité de lire l'ensemble des données de navigation ou le contenu du presse-papiers lui permet de surveiller le comportement privé de l'utilisateur, ouvrant la voie à un éventuel vol d'identifiants ou à une fuite de données.
Injection de code malveillant : Des extensions de navigateur vulnérables ou malveillantes peuvent injecter des scripts malveillants dans des pages Web. Les attaquants utilisent ce contenu malveillant pour mener des attaques de type cross-site scripting (XSS), contourner la sécurité des points de terminaison, dérober des identifiants ou rediriger les utilisateurs vers sites de hameçonnage.
Exfiltration de données et atteinte à la vie privée : Les extensions de navigateur malveillantes collectent souvent de manière dissimulée l'historique de navigation, les identifiants de connexion et les détails de session, puis transmettent ces données à des serveurs tiers. Une telle exfiltration non autorisée de données constitue une violation directe des cadres de protection des données, notamment du RGPD et expose à de lourdes amendes.
Attaques de la chaîne d'approvisionnement : Une extension auparavant fiable, téléchargée depuis le Chrome Web Store, pourrait être acquise par des acteurs malveillants qui distribueraient ensuite des mises à jour malveillantes. Ces attaques ciblant la chaîne d'approvisionnement détournent des outils reconnus à des fins malveillantes, permettant aux acteurs malveillants d'injecter des logiciels malveillants dans les environnements d'entreprise tout en contournant les processus de vérification habituels.
Détournement de session et enregistrement des frappes au clavier : En interceptant les jetons de session, les jetons d'authentification et les cookies, des extensions de navigateur malveillantes permettent aux attaquants d'accéder illégalement aux environnements de sécurité SaaS, aux messageries électroniques et aux réseaux internes, sans avoir besoin de mots de passe directs. Certaines extensions enregistrent également les frappes au clavier, capturant ainsi des numéros de carte bancaire et des communications.
Détournement de ressources : Les extensions peuvent consommer des ressources système à des fins non autorisées, telles que le minage de cryptomonnaies ou la participation à des activités de botnet, ce qui dégrade les performances du matériel et perturbe le fonctionnement de l'entreprise.
Comment fonctionne le test de sécurité des extensions de navigateur ?
Les tests de sécurité des extensions de navigateur consistent à évaluer systématiquement les modules complémentaires afin de détecter d'éventuelles vulnérabilités, des demandes d'autorisations excessives et des comportements malveillants, avant et pendant leur déploiement. Sans tests de sécurité appropriés pour les extensions de navigateur, les organisations ignorent les risques importants introduits par des modules complémentaires non vérifiés.
Les tests de sécurité analysent le code source, les autorisations demandées et le comportement à l'exécution d'une extension afin de s'assurer qu'elle n'exécute pas de scripts malveillants et qu'elle ne divulgue pas d'informations sensibles. Les équipes de sécurité vérifient si l'extension communique uniquement avec des sources fiables et recherchent d'éventuelles vulnérabilités de sécurité connues. En surveillant en continu la manière dont une extension interagit avec le navigateur et le stockage local, les administrateurs peuvent détecter les tentatives d'accès non autorisées et prévenir le vol de données. Ce processus de test permet de détecter des risques tels que des mécanismes occultes d'exfiltration de données ou des autorisations permettant aux extensions de suivre les données de navigation de manière indiscriminée, garantissant ainsi un environnement sécurisé pour les utilisateurs en entreprise.
Quelles sont les meilleures pratiques pour la sécurité des extensions de navigateur ?
Les meilleures pratiques en matière de sécurité des extensions de navigateur incluent la mise en œuvre de contrôles d'accès stricts, la surveillance continue du comportement des extensions et le maintien d'un cadre de gouvernance centralisé. Les entreprises peuvent concilier les avantages de productivité offerts par les extensions de navigateur et un niveau de sécurité élevé en mettant en œuvre ces mesures proactives.
Mettre en place un processus d'approbation formel : exigez que toutes les extensions de navigateur soient évaluées afin de détecter d'éventuelles vulnérabilités connues et de vérifier leur justification métier avant leur installation. Automatisez ce processus d'approbation afin de réduire la charge administrative et de prendre en charge une échelle entreprise.
Auditer les permissions excessives : évaluez les niveaux d'accès demandés par chaque extension. Rejetez tous les modules complémentaires qui demandent des autorisations sans rapport avec leur fonction principale, telles qu'un accès inutile au contenu du presse-papiers, aux e-mails ou à l'intégralité de l'historique de navigation.
Surveiller les anomalies de comportement : surveillez l'activité réseau des extensions installées afin de détecter des comportements inhabituels. Repérez les transferts de données volumineux, les communications serveur inhabituelles ou les modifications non autorisées des configurations du navigateur, qui peuvent indiquer des activités malveillantes.
Appliquer les politiques de l'entreprise : utilisez des outils de gestion centralisée sur l'ensemble des navigateurs de l'entreprise pour bloquer automatiquement les extensions risquées et limiter strictement les utilisateurs aux applications approuvées.
Assurer la gestion du cycle de vie : suivez les mises à jour des extensions et réévaluez-les lors de la publication de nouvelles versions, afin de garantir qu'aucune mise à jour malveillante ne soit discrètement introduite dans l'environnement.
Comment Akamai peut contribuer à la sécurité des extensions de navigateur
Akamai protège les organisations contre les menaces basées sur les navigateurs grâce à une visibilité avancée, des contrôles d'accès granulaires et des solutions de sécurité Web complètes. En déployant des mécanismes de protection natifs des navigateurs et des passerelles Web sécurisées, Akamai garantit que les données d'entreprise restent protégées contre les extensions malveillantes.
Akamai Workforce Protector (anciennement LayerX) : Cette solution offre une visibilité approfondie sur l'activité des extensions de navigateur au sein de l'ensemble de l'entreprise. Elle détecte toutes les extensions installées, évalue leur niveau de risque en fonction des autorisations demandées et de la réputation de l'éditeur, puis bloque ou désactive dynamiquement celles jugées risquées. Fonctionnant nativement dans le navigateur, Akamai Workforce Protector sécurise les environnements de travail hybrides sans recourir à des serveurs proxy complexes, empêchant ainsi les fuites de données et protégeant les environnements SaaS.
Akamai Secure Internet Access Enterprise : Cette passerelle Web sécurisée bloque de manière proactive les communications de type « commande et contrôle » ainsi que les tentatives d'exfiltration de données lancées par des extensions de navigateur malveillantes. En analysant le trafic DNS, HTTP et HTTPS, elle empêche les extensions compromises de télécharger des charges malveillantes ou d'envoyer des identifiants et des jetons de session volés vers des sources non fiables.