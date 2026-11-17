Les extensions de navigateur fonctionnent comme des logiciels légers utilisant HTML, CSS et JavaScript pour modifier l'interface du navigateur et interagir dynamiquement avec le contenu Web. La sécurité des extensions de navigateur repose sur la compréhension de la manière dont ces composants manipulent l'architecture Web standard.

Une architecture standard d'extension de navigateur se compose de scripts d'arrière-plan, de scripts de contenu et d'éléments d'interface utilisateur. Les scripts de contenu s'exécutent directement dans le contexte des pages Web, ce qui permet à l'extension de lire et de manipuler le Document Object Model (DOM). Cette architecture permet aux extensions d'interagir avec les jetons d'authentification, les jetons de session et le stockage local. Bien que ces fonctionnalités permettent à des outils tels que les gestionnaires de mots de passe de saisir automatiquement les identifiants, elles signifient également que les extensions peuvent accéder au contenu du presse-papiers et aux clés d'API.

Étant donné que les extensions fonctionnent nativement sur différentes plateformes telles que Google Chrome, Microsoft Edge et Safari en utilisant des technologies Web standard, leurs actions sont considérées comme fiables par défaut par le navigateur. Lorsqu'une extension communique avec des serveurs externes, elle utilise des appels d'API standard. Si des vulnérabilités de sécurité existent dans une extension, ou si celle-ci est intentionnellement malveillante, ce statut de confiance lui permet d'exposer discrètement des données d'entreprise sensibles à un accès non autorisé.