Browsererweiterungen sind kompakte Softwareprogramme, die HTML-, CSS- und JavaScript‑Code verwenden, um die Browseroberfläche zu ändern und dynamisch mit Webinhalten zu interagieren. Um die Sicherheit dieser Browsererweiterungen zu gewährleisten, muss bekannt sein, wie diese Komponenten die Standard-Webarchitektur verändern.

Eine standardmäßige Browsererweiterungs-Architektur besteht aus Hintergrundskripten, Inhaltsskripten und UI‑Elementen. Inhaltsskripte werden direkt im Kontext von Webseiten ausgeführt, sodass die Erweiterung das Document Object Model (DOM) lesen und bearbeiten kann. Diese Architektur gewährt Erweiterungen die Möglichkeit, mit Authentifizierungstoken, Sitzungstoken und lokalem Speicher zu interagieren. Hierdurch werden wichtige Funktionen unterstützt – beispielsweise kann ein Passwortmanager automatisch Anmeldedaten einfügen –, doch es bedeutet auch, dass Erweiterungen auf den Inhalt in der Zwischenablage oder auf API‑Schlüssel zugreifen können.

Da Erweiterungen nativ auf Plattformen wie Google Chrome, Microsoft Edge und Safari ausgeführt werden und dabei standardmäßige Webtechnologien nutzen, vertrauen Browser ihren Aktionen grundsätzlich. Wenn eine Erweiterung mit externen Servern kommuniziert, verwendet sie hierfür standardmäßige API‑Aufrufe. Doch wenn die Erweiterung Sicherheitslücken enthält oder von einem Cyberkriminellen erstellt wurde, sorgt dieser vertrauenswürdige Status dafür, dass die Erweiterung unbemerkt sensible Unternehmensdaten offenlegen kann.