Bei der Sicherheit von Browsererweiterungen werden Cyberbedrohungen identifiziert, überwacht und abgewehrt, die durch Addons und Plugins in Webbrowsern entstehen. Indem kontrolliert wird, wie diese Softwarekomponenten auf Browserdaten und Systemressourcen zugreifen, können Unternehmen Datenextraktion, unbefugten Zugriff und Malware-Infektionen verhindern.
Browsererweiterungen werden häufig in Unternehmen verwendet, um die Nutzerproduktivität zu steigern, Aufgaben zu automatisieren und das Browsererlebnis durch Tools wie Adblocker und Passwortmanager zu verbessern. Da diese Tools jedoch häufig umfangreiche Berechtigungen zum Lesen des Browserverlaufs oder zum Ändern von Websiteinhalten benötigen, schaffen sie eine erhebliche Angriffsfläche. Ohne strenge Kontrolle können schädliche oder anfällige Erweiterungen sensible Geschäftsinformationen, Identitäten und wichtige Unternehmenssysteme gefährden.
Wichtige Erkenntnisse
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Bei der Sicherheit von Browsererweiterungen werden Cyberbedrohungen identifiziert, überwacht und abgewehrt, die durch Addons und Plugins in Webbrowsern entstehen.
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Browsererweiterungen sind kompakte Softwareprogramme, die HTML-, CSS- und JavaScript‑Code verwenden, um die Browseroberfläche zu ändern und dynamisch mit Webinhalten zu interagieren.
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Die Sicherheitsrisiken dieser Browsererweiterungen umfassen übermäßige Berechtigungen, Datenextraktion, die Einschleusung von schädlichem Code sowie Angriffe auf die Lieferkette, die sensible Unternehmensdaten unbefugtem Zugriff aussetzen.
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Sicherheitsteams implementieren strenge Zugriffskontrollen, überwachen kontinuierlich das Verhalten von Erweiterungen und pflegen ein zentrales Governance-Framework, um unbefugte Zugriffsversuche zu erkennen und Datendiebstahl zu verhindern.
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Bei der Sicherheit von Browsererweiterungen werden Cyberbedrohungen identifiziert, überwacht und abgewehrt, die durch Addons und Plugins in Webbrowsern entstehen. Indem kontrolliert wird, wie diese Softwarekomponenten auf Browserdaten und Systemressourcen zugreifen, können Unternehmen Datenextraktion, unbefugten Zugriff und Malware-Infektionen verhindern.
Wie funktionieren Browsererweiterungen und greifen auf Daten zu?
Browsererweiterungen sind kompakte Softwareprogramme, die HTML-, CSS- und JavaScript‑Code verwenden, um die Browseroberfläche zu ändern und dynamisch mit Webinhalten zu interagieren. Um die Sicherheit dieser Browsererweiterungen zu gewährleisten, muss bekannt sein, wie diese Komponenten die Standard-Webarchitektur verändern.
Eine standardmäßige Browsererweiterungs-Architektur besteht aus Hintergrundskripten, Inhaltsskripten und UI‑Elementen. Inhaltsskripte werden direkt im Kontext von Webseiten ausgeführt, sodass die Erweiterung das Document Object Model (DOM) lesen und bearbeiten kann. Diese Architektur gewährt Erweiterungen die Möglichkeit, mit Authentifizierungstoken, Sitzungstoken und lokalem Speicher zu interagieren. Hierdurch werden wichtige Funktionen unterstützt – beispielsweise kann ein Passwortmanager automatisch Anmeldedaten einfügen –, doch es bedeutet auch, dass Erweiterungen auf den Inhalt in der Zwischenablage oder auf API‑Schlüssel zugreifen können.
Da Erweiterungen nativ auf Plattformen wie Google Chrome, Microsoft Edge und Safari ausgeführt werden und dabei standardmäßige Webtechnologien nutzen, vertrauen Browser ihren Aktionen grundsätzlich. Wenn eine Erweiterung mit externen Servern kommuniziert, verwendet sie hierfür standardmäßige API‑Aufrufe. Doch wenn die Erweiterung Sicherheitslücken enthält oder von einem Cyberkriminellen erstellt wurde, sorgt dieser vertrauenswürdige Status dafür, dass die Erweiterung unbemerkt sensible Unternehmensdaten offenlegen kann.
Wie lauten die primären Sicherheitsrisiken von Browsererweiterungen?
Zu den primären Sicherheitsrisiken von Browsererweiterungen gehören übermäßige Berechtigungen, Datenextraktion, die Einschleusung von schädlichem Code sowie Angriffe auf die Lieferkette. Wenn Unternehmen die Sicherheit von Browsererweiterungen vernachlässigen, wächst ihre Angriffsfläche und es werden sowohl Unternehmens- als auch Kundendaten gefährdet.
Zu den wichtigsten Sicherheitslücken und -risiken gehören:
Übermäßige Berechtigungen: Viele Addons fordern mehr Zugriff an, als ihre Funktionen eigentlich benötigen. Wenn eine Erweiterung die Möglichkeit erhält, alle Browserdaten oder Inhalte in der Zwischenablage zu lesen, kann sie das private Nutzerverhalten überwachen, was den Weg für potenziellen Anmeldedaten-Diebstahl oder Datenlecks ebnet.
Einschleusung von schädlichem Code: Anfällige oder schädliche Browsererweiterungen können schädliche Skripte in Webseiten einschleusen. Angreifer verwenden diese schädlichen Inhalte, um XSS‑Angriffe (Cross‑Site Scripting) auszuführen, die Endpoint-Sicherheit zu umgehen, Anmeldedaten zu sammeln oder Nutzer zu Phishing-Websites umzuleiten.
Datenextraktion und Datenschutzverletzungen: Schädliche Browsererweiterungen erfassen oft im Verborgenen den Browserverlauf, Anmeldedaten und Sitzungsdetails und übertragen diese Daten an externe Server. Eine solche nicht autorisierte Datenextraktion verstößt direkt gegen Datenschutz-Frameworks wie die DSGVO, was zu hohen Geldstrafen führt.
Angriffe auf die Lieferkette: Eine zuvor vertrauenswürdige Erweiterung, die aus dem Chrome Web Store heruntergeladen wurde, kann von Cyberkriminellen erworben werden, die dann schädliche Updates verteilen. Diese Angriffe auf die Lieferkette nutzen seriöse Tools aus, wodurch Angreifer Bedrohungen wie Malware in Unternehmensumgebungen einschleusen und dabei die standardmäßigen Überprüfungsprozesse umgehen können.
Sitzungsübernahme und Keylogging: Indem Browsererweiterungen Sitzungstoken, Authentifizierungstoken und Cookies abfangen, erhalten Angreifer unbefugten Zugriff auf SaaS‑Sicherheitsumgebungen, E‑Mails und interne Netzwerke, ohne direkte Passwörter zu benötigen. Einige Erweiterungen zeichnen auch Tastenanschläge auf und erfassen Kreditkartennummern und Kommunikation.
Ressourcenübernahme: Erweiterungen können Systemressourcen für nicht autorisierte Zwecke verbrauchen, z. B. für das Mining von Kryptowährungen oder die Teilnahme an Botnet-Aktivitäten, was die Hardwareperformance beeinträchtigt und den Geschäftsbetrieb unterbricht.
Wie funktionieren Sicherheitstests für Browsererweiterungen?
Bei Sicherheitstests für Browsererweiterungen werden Addons systematisch auf Schwachstellen, die Anforderung übermäßiger Berechtigungen sowie schädliches Verhalten vor und während der Bereitstellung überprüft. Ohne sorgfältige Sicherheitstests haben Unternehmen keinen Einblick in die erheblichen Risiken, die durch ungeprüfte Plugins entstehen.
Sicherheitstests analysieren den Quellcode, die angeforderten Berechtigungen und das Laufzeitverhalten einer Erweiterung, um sicherzustellen, dass sie keine schädlichen Skripte ausführt oder vertrauliche Informationen offenlegt. Sicherheitsteams prüfen, ob die Erweiterung nur mit vertrauenswürdigen Quellen kommuniziert, und suchen nach bekannten Sicherheitslücken. Indem die Interaktion einer Erweiterung mit dem Browser und dem lokalen Speicher kontinuierlich überwacht wird, können Administratoren unbefugte Zugriffsversuche erkennen und Datendiebstahl verhindern. Dieser Testprozess deckt Risiken wie versteckte Datenextraktion oder Berechtigungen auf, mit denen Erweiterungen wahllos Browserdaten verfolgen können – und so entsteht letztlich eine sichere Umgebung für Unternehmensnutzer.
Wie lauten die Best Practices für die Sicherheit von Browsererweiterungen?
Zu den Best Practices für die Sicherheit von Browsererweiterungen gehören die Implementierung strenger Zugriffskontrollen, die kontinuierliche Überwachung des Erweiterungsverhaltens sowie die Verwaltung eines zentralen Governance-Frameworks. Mithilfe der folgenden proaktiven Maßnahmen können Unternehmen die Produktivitätsvorteile von Browsererweiterungen mit hoher Sicherheit in Einklang bringen:
Formellen Genehmigungsprozess implementieren: Schreiben Sie vor, dass alle Browsererweiterungen vor der Installation auf bekannte Schwachstellen und eine geschäftliche Begründung geprüft werden. Automatisieren Sie diese Genehmigungspipeline, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und die Skalierung im gesamten Unternehmen zu unterstützen.
Übermäßige Berechtigungen prüfen: Bewerten Sie die Zugriffsstufen, die die einzelnen Erweiterungen anfordern. Lehnen Sie alle Addons ab, die Berechtigungen anfordern, die für ihre Kernfunktionen nicht relevant sind, wie z. B. unnötigen Zugriff auf Inhalte in der Zwischenablage, E‑Mails oder den vollständigen Browserverlauf.
Verhaltensanomalien überwachen: Verfolgen Sie die Netzwerkaktivität der installierten Erweiterungen, um ungewöhnliche Muster zu erkennen. Achten Sie auf große Datenübertragungen, unerwartete Serverkommunikation oder unbefugte Änderungen an Browserkonfigurationen, die auf schädliche Aktivitäten hindeuten können.
Unternehmensrichtlinien durchsetzen: Verwenden Sie zentrale Verwaltungstools, die alle Unternehmensbrowser abdecken, um riskante Erweiterungen automatisch zu blockieren und Nutzer strikt auf genehmigte Anwendungen zu beschränken.
Lebenszyklusmanagement anwenden: Verfolgen Sie Erweiterungsupdates nach und bewerten Sie Erweiterungen neu, wenn neue Versionen veröffentlicht werden. So können Sie verhindern, dass schädliche Updates unbemerkt in die Umgebung gelangen.
Wie Akamai Sie bei der Sicherheit von Browsererweiterungen unterstützen kann
Akamai schützt Unternehmen vor browserbasierten Bedrohungen, indem es erweiterte Transparenz, präzise Zugriffskontrollen und umfassende Websicherheitslösungen bereitstellt. Durch den Einsatz von nativem Browserschutz und Secure Web Gateways stellt Akamai sicher, dass Unternehmensdaten vor schädlichen Erweiterungen geschützt sind.
Akamai Workforce Protector (ehemals LayerX): Diese Lösung bietet umfassende Einblicke in die Aktivitäten von Browsererweiterungen im gesamten Unternehmen. Sie erkennt alle installierten Erweiterungen, bewertet ihre Risikoprofile basierend auf den angeforderten Berechtigungen und dem Ruf des Herausgebers und blockiert oder deaktiviert dynamisch alle Erweiterungen, die als riskant eingestuft wurden. Akamai Workforce Protector arbeitet nativ im Browser und schützt hybride Arbeitsumgebungen, ohne dass hierfür komplexe Proxys erforderlich sind. So verhindert die Lösung Datenlecks und schützt SaaS‑Umgebungen.
Akamai Secure Internet Access Enterprise: Dieses Secure Web Gateway blockiert proaktiv C2‑Kommunikation (Command and Control) und Datenextraktionsversuche schädlicher Browsererweiterungen. Indem es den DNS-, HTTP- und HTTPS‑Traffic untersucht, verhindert das Gateway, dass kompromittierte Erweiterungen schädliche Payloads herunterladen oder gestohlene Anmeldedaten und Sitzungstoken an nicht vertrauenswürdige Quellen senden.