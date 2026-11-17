Las extensiones de navegador funcionan como programas de software ligeros que utilizan HTML, CSS y JavaScript para modificar la interfaz del navegador e interactuar dinámicamente con el contenido web. La seguridad de las extensiones de navegador se basa en comprender cómo manipulan estos componentes la arquitectura web estándar.

Una arquitectura de extensiones de explorador estándar consta de scripts en segundo plano, scripts de contenido y elementos de la interfaz de usuario. Los scripts de contenido se ejecutan directamente en el contexto de páginas web, lo que permite a la extensión leer y manipular el modelo de objetos del documento (DOM). Esta arquitectura otorga a las extensiones la capacidad de interactuar con tokens de autenticación, tokens de sesión y almacenamiento local. Aunque estas capacidades permiten que funcionalidades como los gestores de contraseñas rellenen automáticamente las credenciales, también implican que las extensiones pueden acceder al contenido del portapapeles y a las claves de API.

Dado que las extensiones funcionan de forma nativa en plataformas como Google Chrome, Microsoft Edge y Safari mediante tecnologías web estándar, el navegador confía en sus acciones de forma inherente. Cuando una extensión se comunica con servidores externos, utiliza llamadas API estándar. Si existen vulnerabilidades de seguridad dentro de una extensión, o si es intencionadamente maliciosa, este estado de confianza le permite exponer de forma silenciosa datos empresariales confidenciales a accesos no autorizados.