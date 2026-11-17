La seguridad de extensiones de navegador es la práctica de identificar, supervisar y mitigar las amenazas cibernéticas introducidas por los complementos y plugins instalados en los navegadores web. Al controlar el modo en que estos componentes de software acceden a los datos del navegador y a los recursos del sistema, las organizaciones pueden evitar la exfiltración de datos, el acceso no autorizado y las infecciones de malware.
Las extensiones de navegador se utilizan ampliamente en las empresas para mejorar la productividad de los usuarios, automatizar tareas y mejorar la experiencia de navegación a través de herramientas como bloqueadores de anuncios y gestores de contraseñas. Sin embargo, dado que estas herramientas a menudo requieren amplios permisos para leer el historial de navegación o modificar el contenido del sitio web, crean una superficie de ataque significativa. Sin una supervisión rigurosa, las extensiones maliciosas o vulnerables pueden poner en peligro la información empresarial confidencial, las identidades y los sistemas principales de la empresa.
Conclusiones clave
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La seguridad de extensiones de navegador es la práctica de identificar, supervisar y mitigar las amenazas cibernéticas introducidas por los complementos y plugins instalados en los navegadores web.
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Las extensiones de navegador funcionan como programas de software ligeros que utilizan HTML, CSS y JavaScript para modificar la interfaz del navegador e interactuar dinámicamente con el contenido web.
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Los riesgos de seguridad de la extensión de navegador implican permisos excesivos, exfiltración de datos, inyección de código malicioso y ataques a la cadena de suministro que exponen datos empresariales confidenciales a accesos no autorizados.
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Los equipos de seguridad implementan estrictos controles de acceso, supervisan continuamente el comportamiento de las extensiones y mantienen un marco de control centralizado para detectar intentos de acceso no autorizados y evitar el robo de datos.
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La seguridad de extensiones de navegador es la práctica de identificar, supervisar y mitigar las amenazas cibernéticas introducidas por los complementos y plugins instalados en los navegadores web. Al controlar el modo en que estos componentes de software acceden a los datos del navegador y a los recursos del sistema, las organizaciones pueden evitar la exfiltración de datos, el acceso no autorizado y las infecciones de malware.
¿Cómo funcionan las extensiones de navegador y cómo acceden a los datos?
Las extensiones de navegador funcionan como programas de software ligeros que utilizan HTML, CSS y JavaScript para modificar la interfaz del navegador e interactuar dinámicamente con el contenido web. La seguridad de las extensiones de navegador se basa en comprender cómo manipulan estos componentes la arquitectura web estándar.
Una arquitectura de extensiones de explorador estándar consta de scripts en segundo plano, scripts de contenido y elementos de la interfaz de usuario. Los scripts de contenido se ejecutan directamente en el contexto de páginas web, lo que permite a la extensión leer y manipular el modelo de objetos del documento (DOM). Esta arquitectura otorga a las extensiones la capacidad de interactuar con tokens de autenticación, tokens de sesión y almacenamiento local. Aunque estas capacidades permiten que funcionalidades como los gestores de contraseñas rellenen automáticamente las credenciales, también implican que las extensiones pueden acceder al contenido del portapapeles y a las claves de API.
Dado que las extensiones funcionan de forma nativa en plataformas como Google Chrome, Microsoft Edge y Safari mediante tecnologías web estándar, el navegador confía en sus acciones de forma inherente. Cuando una extensión se comunica con servidores externos, utiliza llamadas API estándar. Si existen vulnerabilidades de seguridad dentro de una extensión, o si es intencionadamente maliciosa, este estado de confianza le permite exponer de forma silenciosa datos empresariales confidenciales a accesos no autorizados.
¿Cuáles son los principales riesgos de seguridad de las extensiones de navegador?
Los principales riesgos de seguridad de las extensiones de navegador implican permisos excesivos, exfiltración de datos, inyección de código malicioso y ataques a la cadena de suministro. Si no se presta atención a la seguridad de las extensiones de navegador, se amplía la superficie de ataque de la empresa y se ponen en peligro tanto los datos corporativos como los de los clientes.
Entre las vulnerabilidades y riesgos de seguridad clave se incluyen:
Permisos excesivos: Muchos complementos solicitan acceso más allá de sus requisitos funcionales. Al otorgar a una extensión la capacidad de leer todos los datos de navegación o el contenido del portapapeles, se permite que pueda supervisar el comportamiento de los usuarios privados, allanando el camino para el posible robo de credenciales o la filtración de datos.
Inyección de código malicioso: Las extensiones de navegador vulnerables o maliciosas pueden inyectar scripts dañinos en las páginas web. Los atacantes utilizan este contenido malicioso para ejecutar ataques de scripts entre sitios (XSS), omitir la seguridad de los terminales, recopilar credenciales o redirigir a los usuarios a sitios de phishing.
Exfiltración de datos e invasión de la privacidad: Las extensiones maliciosas del navegador a menudo recopilan de forma encubierta el historial de navegación, las credenciales de inicio de sesión y los detalles de la sesión, y transmiten estos datos a servidores de terceros. Esta exfiltración de datos no autorizada infringe directamente los marcos de protección de datos, incluido el RGPD, lo que conlleva cuantiosas multas.
Ataques a la cadena de suministro: Una extensión de confianza previamente descargada de Chrome Web Store puede ser adquirida por agentes maliciosos que, a continuación, distribuyan actualizaciones maliciosas. Estos ataques a la cadena de suministro utilizan herramientas de confianza como armas, permitiendo a los atacantes inyectar malware en entornos empresariales mientras eluden los procesos de investigación estándar.
Secuestro de sesiones y keylogging: Al interceptar tokens de sesión, tokens de autenticación y cookies, las extensiones de navegador maliciosas otorgan a los atacantes acceso no autorizado a entornos de seguridad de SaaS, correo electrónico y redes internas sin necesidad de contraseñas directas. Algunas extensiones también registran pulsaciones de teclas, capturando números de tarjetas de crédito y comunicaciones.
Secuestro de recursos: Las extensiones pueden consumir recursos del sistema para fines no autorizados, como la minería de criptomonedas o la participación en actividades de botnet, lo que degrada el rendimiento del hardware e interrumpe las operaciones empresariales.
¿Cómo funcionan las pruebas de seguridad de las extensiones de navegador?
Las pruebas de seguridad de las extensiones de navegador funcionan evaluando sistemáticamente los complementos para detectar vulnerabilidades, solicitudes de permisos excesivos y comportamientos maliciosos antes y durante la implementación. Sin unas pruebas de seguridad adecuadas de las extensiones de navegador, las organizaciones siguen sin ser conscientes de los importantes riesgos que plantean los complementos no verificados.
Las pruebas de seguridad analizan el código fuente, los permisos solicitados y el comportamiento en tiempo de ejecución de una extensión para garantizar que no ejecuta scripts maliciosos ni expone información confidencial. Los equipos de seguridad verifican si la extensión se comunica solo con fuentes de confianza y comprueban las vulnerabilidades de seguridad conocidas. Al supervisar continuamente cómo interactúa una extensión con el navegador y el almacenamiento local, los administradores pueden detectar intentos de acceso no autorizados y evitar el robo de datos. Este proceso de pruebas descubre riesgos como mecanismos de exfiltración de datos ocultos o permisos que permiten a las extensiones realizar un seguimiento indiscriminado de los datos de navegación, manteniendo así un entorno seguro para los usuarios empresariales.
¿Cuáles son las prácticas recomendadas para la seguridad de las extensiones de navegador?
Las prácticas recomendadas para la seguridad de las extensiones de navegador incluyen la implementación de estrictos controles de acceso, la supervisión continua del comportamiento de las extensiones y el mantenimiento de un marco de control centralizado. Las empresas pueden equilibrar las ventajas de productividad de las extensiones de navegador con una seguridad sólida mediante el establecimiento de estas medidas proactivas.
Implementar un proceso de aprobación formal: Exija que todas las extensiones del navegador se revisen en busca de vulnerabilidades conocidas y justificación empresarial antes de la instalación. Automatice este proceso de aprobación para reducir los gastos generales administrativos y respaldar la escala empresarial.
Auditar los permisos excesivos: Evalúe los niveles de acceso solicitados por cada extensión. Rechace cualquier complemento que solicite permisos irrelevantes para su funcionalidad principal, como el acceso innecesario al contenido del portapapeles, los correos electrónicos o el historial de navegación completo.
Supervisar las anomalías de comportamiento: Realice un seguimiento de la actividad de red de las extensiones instaladas para detectar patrones inusuales. Busque grandes transferencias de datos, comunicaciones inesperadas con el servidor o cambios no autorizados en las configuraciones del navegador que puedan indicar actividades maliciosas.
Aplicar directivas empresariales: Utilice herramientas de gestión centralizadas en todos los navegadores de la empresa para bloquear automáticamente las extensiones peligrosas y limitar a los usuarios estrictamente a las aplicaciones aprobadas.
Mantener la gestión del ciclo de vida: Realice un seguimiento de las actualizaciones de extensiones y vuelva a evaluarlas cuando se publiquen nuevas versiones para garantizar que no se introduzcan actualizaciones maliciosas de forma silenciosa en el entorno.
Cómo puede ayudar Akamai con la seguridad de las extensiones de navegador
Akamai protege a las organizaciones frente a las amenazas basadas en navegador a través de una visibilidad avanzada, controles de acceso detallados y soluciones de seguridad web completas. Mediante la implementación de protecciones de navegador nativas y puertas de enlace web seguras, Akamai garantiza que los datos empresariales permanezcan protegidos frente a extensiones maliciosas.
Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX): Esta solución proporciona una amplia visibilidad de la actividad de las extensiones de navegador en toda la empresa. Detecta todas las extensiones instaladas, evalúa sus perfiles de riesgo en función de los permisos solicitados y la reputación del editor, y bloquea o deshabilita dinámicamente las que se consideran de riesgo. Akamai Workforce Protector, que funciona de forma nativa en el navegador, protege los entornos de trabajo híbridos sin depender de proxies complejos, lo que evita la filtración de datos y protege los entornos SaaS.
Akamai Secure Internet Access Enterprise: Esta puerta de enlace web segura bloquea de forma proactiva las comunicaciones de mando y control, así como los intentos de exfiltración de datos iniciados por extensiones de navegador maliciosas. Al inspeccionar el tráfico DNS, HTTP y HTTPS, se evita que las extensiones comprometidas descarguen cargas maliciosas o envíen credenciales robadas y tokens de sesión a fuentes que no son de confianza.