La sicurezza dell'estensione del browser è la pratica di identificare, monitorare e mitigare le minacce informatiche introdotte dai componenti aggiuntivi e dai plug-in installati nei browser web. Con la gestione della modalità di accesso ai dati del browser e alle risorse di sistema da parte di questi componenti software, le organizzazioni possono prevenire l'esfiltrazione dei dati, gli accessi non autorizzati e le infezioni da malware.
Le estensioni del browser sono ampiamente utilizzate nelle aziende per migliorare la produttività degli utenti, automatizzare le attività e migliorare le experience di navigazione tramite strumenti come le app di blocco degli annunci pubblicitari e le utilità di gestione delle password. Tuttavia, poiché questi strumenti spesso richiedono ampie autorizzazioni per leggere la cronologia di navigazione o modificare i contenuti dei siti web, creano una superficie di attacco significativa. Senza una supervisione rigorosa, le estensioni dannose o vulnerabili possono compromettere le informazioni sensibili, le identità e i principali sistemi aziendali.
Concetti chiave
-
La sicurezza dell'estensione del browser è la pratica di identificare, monitorare e mitigare le minacce informatiche introdotte dai componenti aggiuntivi e dai plug-in installati nei browser web.
-
-
Le estensioni del browser funzionano come programmi software agili che utilizzano file HTML, CSS e JavaScript per modificare l'interfaccia del browser e interagire dinamicamente con i contenuti web.
-
-
I rischi per la sicurezza dell'estensione del browser includono autorizzazioni eccessive, esfiltrazione dei dati, inserimento di codice dannoso e attacchi alla supply chain che espongono i dati aziendali sensibili ad accessi non autorizzati.
-
-
I team addetti alla sicurezza implementano rigorosi controlli degli accessi, monitorano continuamente il comportamento delle estensioni e mantengono un framework di governance centralizzato per rilevare tentativi di accesso non autorizzati e prevenire il furto di dati.
-
La sicurezza dell'estensione del browser è la pratica di identificare, monitorare e mitigare le minacce informatiche introdotte dai componenti aggiuntivi e dai plug-in installati nei browser web. Con la gestione della modalità di accesso ai dati del browser e alle risorse di sistema da parte di questi componenti software, le organizzazioni possono prevenire l'esfiltrazione dei dati, gli accessi non autorizzati e le infezioni da malware.
In che modo le estensioni del browser funzionano e accedono ai dati?
Le estensioni del browser funzionano come programmi software agili che utilizzano file HTML, CSS e JavaScript per modificare l'interfaccia del browser e interagire dinamicamente con i contenuti web. La sicurezza dell'estensione del browser si basa sulla comprensione del modo con cui questi componenti manipolano l'architettura web standard.
Un'architettura standard dell'estensione del browser è costituita da script di background, script di contenuti ed elementi dell'interfaccia utente. Gli script dei contenuti vengono eseguiti direttamente nel contesto delle pagine web, consentendo all'estensione di leggere e manipolare il DOM (Document Object Model). Questa architettura offre alle estensioni la possibilità di interagire con token di autenticazione, token di sessione e capacità di storage locale. Anche se queste funzionalità consentono, ad esempio, alle utilità di gestione delle password di inserire automaticamente le credenziali, le estensioni possono anche accedere ai contenuti degli Appunti e alle chiavi API.
Poiché le estensioni funzionano in modo nativo su piattaforme come Google Chrome, Microsoft Edge e Safari utilizzando tecnologie web standard, le loro azioni sono considerate intrinsecamente attendibili dal browser. Quando un'estensione comunica con server esterni, utilizza chiamate API standard. Se un'estensione presenta alcune vulnerabilità di sicurezza o se è intenzionalmente dannosa, la sua attendibilità rischia di esporre in modo invisibile i dati aziendali sensibili ad accessi non autorizzati.
Quali sono i principali rischi per la sicurezza dell'estensione del browser?
I principali rischi per la sicurezza dell'estensione del browser includono autorizzazioni eccessive, esfiltrazione dei dati, inserimento di codice dannoso e attacchi alla supply chain. Se si ignora la sicurezza dell'estensione del browser, la superficie di attacco delle aziende si espande e si mettono a rischio i dati dei clienti.
Le principali vulnerabilità e i rischi per la sicurezza includono:
Autorizzazioni eccessive: molti componenti aggiuntivi richiedono l'accesso oltre ai loro requisiti funzionali. Concedere ad un'estensione la possibilità di leggere tutti i dati di navigazione o i contenuti presenti negli Appunti consente di monitorare il comportamento privato degli utenti, aprendo potenzialmente la strada al furto di credenziali o alle fughe di dati.
Inserimento di codice dannoso: le estensioni del browser vulnerabili o dannose possono inserire script dannosi nelle pagine web. I criminali utilizzano questi contenuti dannosi per eseguire attacchi XSS (Cross-Site Scripting), bypassare la sicurezza degli endpoint, raccogliere le credenziali o reindirizzare gli utenti ai siti di phishing.
Esfiltrazione dei dati e invasione della privacy: le estensioni del browser dannose spesso raccolgono la cronologia dei dati di navigazione, le credenziali di accesso e i dettagli delle sessioni, trasmettendo questi dati a server di terze parti. Questa esfiltrazione di dati non autorizzata viola direttamente le normative sulla protezione dei dati, incluso il GDPR, che comportano l'applicazione di pesanti sanzioni.
Attacchi alla supply chain: un'estensione in precedenza attendibile che viene scaricata dal Chrome Web Store potrebbe essere acquisita dai criminali con l'intento di distribuire aggiornamenti dannosi. Questi attacchi alla supply chain sfruttano strumenti affidabili per scopi dannosi, consentendo agli autori delle minacce di inserire programmi malware negli ambienti aziendali, eludendo, al contempo, i controlli standard.
Hijacking e keylogging delle sessioni: intercettando token di sessione, token di autenticazione e cookie, le estensioni del browser dannose consentono ai criminali l'accesso non autorizzato agli ambienti di sicurezza SaaS, ai programmi e-mail e alle reti interne senza la necessità di inserire password. Alcune estensioni registrano anche i tasti premuti, acquisendo le comunicazioni e i numeri delle carte di credito.
Hijacking delle risorse: le estensioni possono utilizzare le risorse di sistema per scopi non autorizzati, come l'estrazione di criptovalute o la partecipazione ad attività di botnet, che peggiorano le performance dell'hardware e ostacolano le operazioni aziendali.
Come funzionano i test sulla sicurezza dell'estensione del browser?
I test sulla sicurezza dell'estensione del browser valutano sistematicamente i componenti aggiuntivi per individuare vulnerabilità, richieste di autorizzazioni eccessive e comportamenti dannosi prima e durante l'implementazione. Se non vengono eseguiti test sulla sicurezza dell'estensione del browser in modo corretto, le organizzazioni rimangono all'oscuro dei notevoli rischi introdotti dai plug-in non verificati.
I test sulla sicurezza analizzano il codice sorgente, le autorizzazioni richieste e il comportamento del runtime di un'estensione per garantire che non vengano eseguiti script dannosi né esposte informazioni sensibili. I team addetti alla sicurezza verificano se l'estensione comunica solo con fonti attendibili e verifica l'eventuale presenza di vulnerabilità di sicurezza note. Monitorando continuamente il modo con cui un'estensione interagisce con il browser e lo storage locale, gli amministratori possono rilevare tentativi di accesso non autorizzati e impedire il furto di dati. Questo processo di esecuzione dei test individua i rischi presenti, come i meccanismi nascosti di esfiltrazione dei dati o le autorizzazioni che consentono alle estensioni di monitorare i dati di navigazione in modo indiscriminato, mantenendo così un ambiente sicuro per gli utenti aziendali.
Quali sono le best practice da seguire per garantire la sicurezza dell'estensione del browser?
Tra le best practice da seguire per garantire la sicurezza dell'estensione del browser, figurano le seguenti: implementare rigorosi controlli degli accessi, monitorare continuamente il comportamento delle estensioni e mantenere un framework di governance centralizzato. Le aziende possono bilanciare i vantaggi in termini di produttività per le estensioni del browser con un solido sistema sicurezza, adottando le misure proattive riportate di seguito.
Implementare un processo di approvazione formale: imporre la revisione di tutte le estensioni del browser per individuare vulnerabilità note e giustificazioni aziendali prima dell'installazione. Automatizzare questa pipeline di approvazione per ridurre i costi amministrativi e supportare la scalabilità aziendale.
Verificare le autorizzazioni eccessive: valutare i livelli di accesso richiesti da ciascuna estensione. Rifiutare qualsiasi componente aggiuntivo che richieda autorizzazioni irrilevanti per le funzionalità principali, ad esempio l'accesso non necessario ai contenuti degli Appunti, alle e-mail o alla cronologia completa della navigazione.
Monitorare le anomalie comportamentali: tenere traccia delle attività di rete delle estensioni installate per rilevare modelli insoliti. Cercare trasferimenti di dati di grandi dimensioni, comunicazioni impreviste del server o modifiche non autorizzate alle configurazioni del browser che potrebbero indicare attività dannose.
Applicare le policy aziendali: utilizzare strumenti di gestione centralizzati in tutti i browser aziendali per bloccare automaticamente le estensioni pericolose e limitare gli utenti esclusivamente alle applicazioni approvate.
Supportare la gestione del ciclo di vita: tenere traccia degli aggiornamenti delle estensioni e rivalutarli quando vengono rilasciate nuove versioni per garantire che gli aggiornamenti dannosi non vengano introdotti in modo invisibile nell'ambiente.
In che modo Akamai può contribuire alla sicurezza dell'estensione del browser?
Akamai protegge le organizzazioni dalle minacce basate sul browser offrendo un livello avanzato di visibilità, controlli granulari degli accessi e soluzioni complete per la sicurezza web. Implementando protezioni native del browser e soluzioni SWG (Secure Web Gateway), Akamai garantisce che i dati aziendali rimangano protetti dalle estensioni dannose.
Akamai Workforce Protector (in precedenza LayerX): questa soluzione offre una visibilità approfondita delle attività eseguite dall'estensione del browser nell'azienda. La soluzione rileva tutte le estensioni installate, valuta i profili di rischio in base alle autorizzazioni richieste e alla reputazione dell'editore e blocca o disattiva dinamicamente le estensioni ritenute rischiose. Operando in modo nativo all'interno del browser, Akamai Workforce Protector protegge gli ambienti di lavoro ibridi senza affidarsi a proxy complessi, evitando le fughe di dati e proteggendo gli ambienti SaaS.
Akamai Secure Internet Access Enterprise: questa soluzione SWG blocca in modo proattivo le comunicazioni CnC (Command and Control) e i tentativi di esfiltrazione dei dati avviati dalle estensioni del browser dannose. Esaminando il traffico DNS, HTTP e HTTPS, la soluzione impedisce alle estensioni violate di scaricare payload dannosi o di inviare credenziali e token di sessione rubati a fonti non attendibili.