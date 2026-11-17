La sicurezza dell'estensione del browser è la pratica di identificare, monitorare e mitigare le minacce informatiche introdotte dai componenti aggiuntivi e dai plug-in installati nei browser web. Con la gestione della modalità di accesso ai dati del browser e alle risorse di sistema da parte di questi componenti software, le organizzazioni possono prevenire l'esfiltrazione dei dati, gli accessi non autorizzati e le infezioni da malware.



Le estensioni del browser sono ampiamente utilizzate nelle aziende per migliorare la produttività degli utenti, automatizzare le attività e migliorare le experience di navigazione tramite strumenti come le app di blocco degli annunci pubblicitari e le utilità di gestione delle password. Tuttavia, poiché questi strumenti spesso richiedono ampie autorizzazioni per leggere la cronologia di navigazione o modificare i contenuti dei siti web, creano una superficie di attacco significativa. Senza una supervisione rigorosa, le estensioni dannose o vulnerabili possono compromettere le informazioni sensibili, le identità e i principali sistemi aziendali.

