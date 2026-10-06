Empresa de bebidas

Las interfaces de programación de aplicaciones, o API, permiten a los retailers crear experiencias personalizadas de extremo a extremo para los clientes, al mismo tiempo que optimizan las operaciones. Cada variable que pone una bebida en manos de los consumidores (como los datos de inventario, los envíos de pedidos, los datos de localización, los pagos e incluso los programas de recompensas) se proporciona mediante las API. Las API han revolucionado la experiencia de compra al conectar el ecosistema de retailers, sus partners y sus clientes. No obstante, su proximidad constante a los datos confidenciales también las convierte en un riesgo.

Aunque los consumidores disfrutan de la nueva experiencia de retail digital, a menudo les preocupa cómo de bien está protegida su información personal, y con razón. Las API se están convirtiendo cada vez más en el vector de ataque preferido por los ciberdelincuentes. Por este motivo, una empresa de retail de la lista Fortune 100 que opera en el sector de bebidas se puso en contacto con Noname Security (ahora una empresa de Akamai) para hacer frente a las vulnerabilidades en su estrategia de seguridad de API.