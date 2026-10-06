Entreprise de boissons

Les interfaces de programmation d'applications, ou API, permettent aux détaillants de créer des expériences personnalisées de bout en bout pour les clients, tout en rationalisant les opérations. Chaque variable qui place une boisson entre les mains des consommateurs, y compris les données d'inventaire, les soumissions de commandes, les données de localisation, les paiements et même les programmes de récompenses, est fournie par des API. Les API ont révolutionné l'expérience d'achat en connectant l'écosystème des détaillants, de leurs partenaires et de leurs clients. Mais leur proximité constante avec des données sensibles présente également un risque.

Même si les consommateurs apprécient la nouvelle expérience de commerce de détail digital, ils sont souvent préoccupés par la protection de leurs informations personnelles, et à juste titre. Les API deviennent de plus en plus un vecteur d'attaque privilégié par les cybercriminels. Voilà pourquoi une entreprise de distribution de boissons du classement Fortune 100 a fait appel à Noname Security (désormais une entreprise Akamai) pour corriger les vulnérabilités de sa posture de sécurité des API.