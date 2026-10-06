Interfaces de programação de aplicativos, ou APIs, permitem que os varejistas criem experiências personalizadas completas para os clientes, ao mesmo tempo em que simplificam as operações. Todas as variáveis que colocam uma bebida nas mãos dos consumidores, incluindo dados de estoque, envios de pedidos, dados de localização, pagamentos e até programas de recompensas, são entregues pelas APIs. As APIs revolucionaram a experiência de compra conectando o ecossistema de varejistas, seus parceiros e seus clientes. Mas sua proximidade constante com dados confidenciais também as torna um risco.

Embora os consumidores desfrutem da nova experiência de varejo digital, eles estão frequentemente preocupados com o quão bem suas informações pessoais são protegidas, e com razão. As APIs estão se tornando cada vez mais um vetor de ataque preferido pelos cibercriminosos. Por esse motivo, uma empresa de bebidas de varejo da Fortune 100 procurou a Noname Security (agora uma empresa Akamai) para lidar com vulnerabilidades em sua postura de segurança de APIs.