Un'azienda che opera nel settore bevande

Le API (Application Programming Interface) consentono ai retailer di creare experience personalizzate per i clienti, semplificando, al contempo, le operazioni aziendali. Ogni variabile che mette una bevanda nelle mani dei consumatori, tra cui dati di inventario e posizione, inoltro di ordini, pagamenti e, persino, programmi premi, viene distribuita dalle API. Le API hanno rivoluzionato l'experience di acquisto connettendo l'ecosistema dei retailer, i loro partner e i loro clienti, tuttavia, la loro costante vicinanza ai dati sensibili le rende anche un rischio.
Benché i consumatori possano usufruire della nuova experience del retail digitale, sono spesso preoccupati del livello di protezione delle loro informazioni personali. E giustamente: le API stanno diventando sempre più uno dei vettori di attacco preferiti dai criminali informatici. Ecco perché un retailer Fortune 100 che opera nel settore bevande si è rivolto a Noname Security (ora acquisita da Akamai) per mitigare le vulnerabilità presenti nel suo sistema di sicurezza delle API.