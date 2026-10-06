Un'azienda che opera nel settore bevande

Nei nostri colloqui iniziali, l'azienda si era mostrata preoccupata circa la sua incapacità di raggiungere un elevato livello di governance e sicurezza delle API su scala globale. Per raccogliere le prove necessarie, ha commissionato un programma Bug Bounty pubblicamente documentato che ha identificato un'enorme vulnerabilità, a causa della quale avrebbero potuto essere esfiltrati nomi, indirizzi, e-mail e numeri di telefono di quasi 100 milioni di utenti. Fortunatamente, si è trattato di un programma Bounty, pertanto è stato possibile risolvere i problemi senza alcun danno.

Inoltre, l'azienda, disponendo di un livello inadeguato di visibilità e monitoraggio delle API, non riusciva a valutare adeguatamente i rischi e i suoi dati Apigee non fornivano dettagli contestuali (ad es. tipi di dati, comportamento degli utenti, modelli di riferimento, indagini sulle vulnerabilità). A causa di queste vulnerabilità delle API, ne sono derivati episodi di frodi, abusi e furti, che hanno fatto aumentare i costi operativi del retailer.