Mit Application Programming Interfaces (APIs) können Einzelhändler personalisierte End-to-End-Erlebnisse für Kunden schaffen und gleichzeitig den Betrieb optimieren. Jede Variable, die für die Produktion eines Getränks wichtig ist – einschließlich Bestandsdaten, Bestelleinreichungen, Standortdaten, Zahlungen und sogar Prämienprogramme –, wird von APIs bereitgestellt. APIs haben das Einkaufserlebnis revolutioniert, indem sie das Ökosystem von Einzelhändlern, ihren Partnern und ihren Kunden vernetzen. Doch die ständige Nähe zu sensiblen Daten bringt auch Risiken mit sich.

Obwohl Verbraucher das neue digitale Einkaufserlebnis genießen, sind sie oft besorgt darüber, wie gut ihre persönlichen Daten geschützt werden – und das zu Recht. APIs werden zunehmend zu einem bevorzugten Angriffsvektor von Cyberkriminellen. Aus diesem Grund wandte sich ein Fortune-100-Getränkehersteller an Noname Security (mittlerweile ein Unternehmen von Akamai), um Schwachstellen in der API-Sicherheit zu beheben.