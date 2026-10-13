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ROSE Bikes

Akamai ayudó a ROSE Bikes a convertir la compra de bicicletas en una experiencia de compras omnicanal 

Logotipo de ROSE Bikes

Ubicación

Bocholt, Alemania

www.rosebikes.de 

Sector

Comercio

Resultados clave

  • Actualmente, el 80 % de las compras se realizan online
  • Sin costes por exceso de tráfico

Soluciones

App & API Protector Image & Video Manager
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Cambio hacia las ventas online 

Fundada hace 115 años, ROSE Bikes ya sabe muy bien lo que es avanzar con los tiempos y adaptarse a los cambios. El lanzamiento de la tienda online en la década de 1990 supuso un gran avance. Desde entonces, la empresa ha estado realizando mejoras constantes en la tienda. Lo que estos expertos en bicicletas han tenido siempre como objetivo es proporcionar en todo momento a los clientes una experiencia de compra fácil y agradable.

ROSE Bikes eligió a Akamai para añadir una capa adicional de seguridad a su sitio. Los clientes pueden ver fotos increíbles de la bicicleta que desean, concertar una cita por vídeo y realizar compras con una política de devoluciones de 30 días. Actualmente, el 80 % de las ventas se realizan online. Gracias a la ayuda de Akamai, la experiencia seguirá mejorando. 

Avance seguro hacia el futuro con una mayor importancia de las compras omnicanal 

1907. ROSE Bikes abre su primera tienda en Bocholt, Alemania, para la venta de bicicletas en verano y máquinas de coser en invierno.

Avance rápido hasta el presente: ROSE Bikes es una meca a la que acuden los entusiastas del ciclismo de toda Europa. Sigue estando regentada por la familia Rose y las bicicletas se siguen diseñando y ensamblando a mano en Bocholt. "Llevamos cuatro generaciones siendo una empresa familiar", afirma Stefan Essing, director de TI de Comercio Electrónico. "A todos nos encanta el ciclismo, es bueno para la salud y para el medio ambiente".

Stefan Assing se incorporó a ROSE Bikes como ayudante en el departamento de tecnologías de la información (TI) en 2005. En la actualidad, se encarga de la comunicación entre la empresa y los equipos de TI. "Nuestro cliente típico es un ciclista ávido", afirma. "Algunos son profesionales; otros son aficionados que disfrutan de largas rutas en bicicleta durante el fin de semana. También estamos empezando a ver que cada vez más personas se compran bicicletas eléctricas para sus desplazamientos al trabajo". 

En sus 115 años de historia, ROSE Bikes siempre ha seguido avanzando con los tiempos y se ha reinventado durante ese proceso: venta por correspondencia en 1982, un catálogo online en la década de 1990 y una selección de opciones de alquiler unos años más tarde. La pandemia de la COVID-19 provocó el crecimiento de su innovadora tienda online, que se suma a las seis tiendas físicas de la empresa y a sus numerosas tiendas independientes en centros comerciales.

"Las compras en Internet son algo habitual desde hace años, pero la pandemia hizo que nos sintiésemos más cómodos haciendo compras más grandes", afirma Stefan Essing. "Para destacar entre la multitud, queríamos crear una experiencia de compra profesional y ofrecer todos los servicios que podemos encontrar en una tienda local pero sin necesidad de desplazarse". 

Tienda online fiable y datos de clientes seguros 

A medida que aumentaban las ventas online, Stefan Essing se percató de que no estaba totalmente satisfecho con el proveedor de seguridad y rendimiento web de la empresa. Las tarifas por exceso de uso suponían un problema. "Predecir el tráfico web es complicado para nuestra empresa: nuestras ventas aumentan cuando hace buen tiempo", explica Stefan Essing. También detectó un problema aún mayor: los posibles ciberataques que podrían afectar negativamente al sitio web, a la experiencia del cliente y al resultado neto de la empresa.

Stefan Essing empezó a buscar un nuevo proveedor de seguridad y rendimiento web con una sólida seguridad web y de aplicaciones, un modelo de precios predecible y un rendimiento suficiente como para que los clientes de toda Europa puedan confiar en obtener una experiencia excelente en todo momento. Akamai demostró ser la solución a sus problemas. "Akamai es la mejor opción para nuestra tienda online, ya que tiene servidores en cualquier lugar que estén nuestros clientes", afirma Stefan Essing. "Gracias a Akamai, no hay retrasos en la entrega de nuestro sitio ni tarifas por exceso. También tenemos un control más preciso sobre la seguridad web y la posibilidad de crecer sin límites". Akamai también garantiza que el tráfico web de ROSE Bikes nunca salga de la Unión Europea, cumpliendo así el requisito del Reglamento General de Protección de Datos. 

Una experiencia de compra premium personalizada 

Stefan Essing diseñó la experiencia de compra teniendo en mente que muchos clientes nunca visitarían una tienda física, mientras que otros sí lo harían. Pensemos en una posible clienta: Sara. Quiere reemplazar su antigua bicicleta de tres velocidades, de la que se deshizo durante la pandemia. Accede a rosebikes.de desde su iPhone y puede ver magníficas fotos, sin retrasos. Las imágenes están optimizadas para su dispositivo. A Sara le ha encantado la bicicleta de grava BACKROAD, que ha visto en los colores "morado profundo", "pimienta maléfica" y "niebla azul". Se plantea cuál es la diferencia entre los cambios y frenos Shimano y Campagnolo. Escribe su pregunta en el cuadro para chat y recibe respuesta de un chatbot con inteligencia artificial (IA) de inmediato. Ahora quiere recibir el consejo de una persona: ¿Debería pensar tal vez en comprar una bicicleta eléctrica? Toca un botón para concertar una cita por vídeo por WhatsApp con un asesor al cliente de ROSE. El asesor está de acuerdo en que la bicicleta de grava es una buena opción para Sara y le recomienda varios modelos para que los compare. Al día siguiente, Sara los puede probar en una tienda de ROSE cercana. Cuando vuelve a casa después de la prueba, ha tomado la decisión y vuelve a conectarse para pedir su bicicleta y pagarla de forma segura.

"Estamos acabando con las fronteras entre lo que se puede hacer online y en nuestras tiendas físicas", afirma Stefan Essing. "Ayudar a que nuestros clientes puedan comprar la bicicleta que desean sin tener que ir varias veces a la tienda forma parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad". 

Outlook 

La tienda online ha tenido un gran éxito, pero a Stefan Essing y a su equipo aún le queda tarea por delante. Se está trabajando en un mercado preparado para los productos de los partners y también se están desarrollando ofertas más personalizadas. Stefan confía en que el equipo de Akamai puede ayudar a ROSE Bikes a adaptarse a lo que les depare el futuro. "Nuestra filosofía es que los clientes deben poder disfrutar de una gran experiencia de compra en cualquier momento y desde cualquier lugar", afirma. "Estamos avanzando con los tiempos y, con la ayuda de Akamai, estoy seguro de que ROSE Bikes seguirá estando a la cabeza durante otros 100 años". 

Acerca de ROSE Bikes

ROSE Bikes es una marca de bicicletas orientada al cliente, con sede en Bocholt, Alemania, cuya misión consiste en que sus clientes hagan realidad unas rutas en bicicleta inolvidables. La empresa familiar, que cuenta con 480 empleados, se dedica principalmente a productos de ciclismo de gran calidad y con un alto nivel de movilidad y rendimiento. Estos productos se fabrican y ensamblan en la sede de la empresa para, posteriormente, distribuirse por toda Europa. Esta empresa galardonada con varios premios es líder en retail omnicanal. Combina puntos de contacto online y offline para la selección, el asesoramiento y el servicio. Se puede disfrutar de su amplia gama de productos y servicios tanto online como en persona en las tiendas de ROSE de toda Alemania, desde Bocholt hasta Colonia, Berlín y Múnich, así como en su tienda del Lago de Zúrich en Suiza, además de en más de 30 tiendas colaboradoras con las que contará para finales de 2022.

Para obtener más información, visite www.rosebikes.de 

Acerca de Akamai

Akamai potencia y protege la vida online. Las empresas líderes de todo el mundo eligen Akamai para crear, proteger y ofrecer sus experiencias digitales, ayudando así a miles de millones de personas a vivir, trabajar y jugar cada día. Gracias a la plataforma informática más distribuida del mundo, de la nube al Edge, nuestros clientes pueden desarrollar y ejecutar las aplicaciones con facilidad, mientras acercamos las experiencias a los usuarios y mantenemos lejos las amenazas. Para obtener más información acerca de las soluciones de seguridad, informática y distribución de Akamai, visite www.akamai.com/es y www.akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X (anteriormente Twitter) y LinkedIn.

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