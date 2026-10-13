1907. ROSE Bikes abre su primera tienda en Bocholt, Alemania, para la venta de bicicletas en verano y máquinas de coser en invierno.

Avance rápido hasta el presente: ROSE Bikes es una meca a la que acuden los entusiastas del ciclismo de toda Europa. Sigue estando regentada por la familia Rose y las bicicletas se siguen diseñando y ensamblando a mano en Bocholt. "Llevamos cuatro generaciones siendo una empresa familiar", afirma Stefan Essing, director de TI de Comercio Electrónico. "A todos nos encanta el ciclismo, es bueno para la salud y para el medio ambiente".

Stefan Assing se incorporó a ROSE Bikes como ayudante en el departamento de tecnologías de la información (TI) en 2005. En la actualidad, se encarga de la comunicación entre la empresa y los equipos de TI. "Nuestro cliente típico es un ciclista ávido", afirma. "Algunos son profesionales; otros son aficionados que disfrutan de largas rutas en bicicleta durante el fin de semana. También estamos empezando a ver que cada vez más personas se compran bicicletas eléctricas para sus desplazamientos al trabajo".

En sus 115 años de historia, ROSE Bikes siempre ha seguido avanzando con los tiempos y se ha reinventado durante ese proceso: venta por correspondencia en 1982, un catálogo online en la década de 1990 y una selección de opciones de alquiler unos años más tarde. La pandemia de la COVID-19 provocó el crecimiento de su innovadora tienda online, que se suma a las seis tiendas físicas de la empresa y a sus numerosas tiendas independientes en centros comerciales.

"Las compras en Internet son algo habitual desde hace años, pero la pandemia hizo que nos sintiésemos más cómodos haciendo compras más grandes", afirma Stefan Essing. "Para destacar entre la multitud, queríamos crear una experiencia de compra profesional y ofrecer todos los servicios que podemos encontrar en una tienda local pero sin necesidad de desplazarse".