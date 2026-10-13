Fundada hace 115 años, ROSE Bikes ya sabe muy bien lo que es avanzar con los tiempos y adaptarse a los cambios. El lanzamiento de la tienda online en la década de 1990 supuso un gran avance. Desde entonces, la empresa ha estado realizando mejoras constantes en la tienda. Lo que estos expertos en bicicletas han tenido siempre como objetivo es proporcionar en todo momento a los clientes una experiencia de compra fácil y agradable.
ROSE Bikes eligió a Akamai para añadir una capa adicional de seguridad a su sitio. Los clientes pueden ver fotos increíbles de la bicicleta que desean, concertar una cita por vídeo y realizar compras con una política de devoluciones de 30 días. Actualmente, el 80 % de las ventas se realizan online. Gracias a la ayuda de Akamai, la experiencia seguirá mejorando.