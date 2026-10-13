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ROSE Bikes

Akamai a aidé ROSE Bikes à transformer l'achat de vélo en une expérience d'achat omnicanal 

Logo ROSE Bikes

Localisation géographique

Bocholt, Allemagne

www.rosebikes.de 

Secteur

Commerce

Principaux impacts

  • 80 % des achats désormais effectués en ligne
  • Aucun coût pour le trafic excessif

Solutions

App & API Protector Image & Video Manager
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Passer à la vente en ligne 

Fondée il y a 115 ans, l'entreprise ROSE Bikes est experte en ce qui concerne le fait d'évoluer avec son temps et de s'adapter en conséquence. Le lancement de la boutique en ligne dans les années 1990 a été une étape très importante. Depuis, l'entreprise n'a pas cessé d'apporter des améliorations à sa boutique. L'objectif de ces experts du cyclisme est de toujours fournir aux clients une expérience d'achat simple et agréable.

ROSE Bikes a choisi Akamai afin d'ajouter une couche supplémentaire de sécurité à son site. Les clients peuvent admirer de superbes photos de leur prochain vélo, planifier un entretien vidéo et effectuer des achats avec une politique de retour de 30 jours : 80 % des ventes sont désormais réalisées en ligne. Grâce à l'aide d'Akamai, cette expérience ne cesse de s'améliorer. 

Rouler en toute confiance vers l'avenir en se concentrant sur l'omnicanal 

1907. ROSE Bikes ouvre son premier magasin à Bocholt, en Allemagne, et vend des vélos en été puis des machines à coudre en hiver.

Passons maintenant au présent : ROSE Bikes est devenu un lieu incontournable pour les amateurs de cyclisme de toute l'Europe. Le magasin est toujours géré par la famille Rose et les vélos sont encore conçus et assemblés à la main à Bocholt. « Nous sommes une entreprise familiale depuis quatre générations », explique Stefan Essing, responsable du service informatique e-commerce. « Nous aimons tous le cyclisme, cette activité est bénéfique pour la santé et l'environnement. »

S. Essing a rejoint ROSE Bikes en tant qu'apprenti informaticien en 2005. Aujourd'hui, il est responsable de la communication entre l'entreprise et les équipes informatiques. « Notre client type est un cycliste passionné », ajoute-t-il. « Certains sont des professionnels, d'autres des amateurs qui apprécient les longues balades à vélo le week-end. Nous constatons également que plus en plus de personnes se procurent un vélo électrique pour se rendre au travail. » 

Au fil de son histoire longue de 115 ans, ROSE Bikes a toujours continué à évoluer avec son temps et à se réinventer en cours de route : vente par correspondance en 1982, catalogue de vente en ligne dans les années 1990, sélection d'options de location quelques années plus tard. La pandémie de COVID-19 a entraîné l'expansion de sa boutique en ligne de pointe, qui fonctionne en parallèle des six magasins physiques de l'entreprise et de nombreux points de vente en magasin.

« Les personnes achètent en ligne depuis des années, mais la pandémie leur a permis de se sentir plus à l'aise pour effectuer des achats plus importants », explique S. Essing. « Pour nous démarquer de la concurrence, nous voulions créer une expérience d'achat professionnelle en proposant tout ce qu'il est possible de faire dans un commerce de proximité, par exemple un essai de vélo. » 

Une boutique en ligne fiable et des données client sécurisées 

À mesure que les ventes en ligne augmentaient, S. Essing n'était pas entièrement satisfait du fournisseur de performances et de sécurité Web de l'entreprise. Les frais supplémentaires représentaient un problème. « Prédire le trafic Web est un exercice complexe pour notre entreprise : nos ventes augmentent lorsque la météo est au beau fixe », explique S. Essing. Il a constaté un problème encore plus important : des cyberattaques potentielles qui pourraient avoir un impact négatif sur le site Web, l'expérience client et le chiffre d'affaires de l'entreprise.

S. Essing était à la recherche d'un nouveau fournisseur de performances et de sécurité Web proposant une sécurité robuste pour les applications et le Web, un modèle de tarification prévisible et des performances suffisantes pour offrir à ses clients une excellente expérience en toute fiabilité dans toute l'Europe. Akamai s'est avéré être la solution à ses problèmes. « Akamai représente le meilleur choix pour notre boutique en ligne, car l'entreprise dispose de serveurs partout où se trouvent nos clients », explique S. Essing. « Grâce à Akamai, la diffusion de notre site ne présente pas de latence et aucuns frais supplémentaires ne sont facturés. Nous contrôlons également plus précisément la sécurité Web et pouvons nous développer sans limites. » Akamai s'assure également que le trafic Web de ROSE Bikes ne quitte jamais l'UE, répondant ainsi aux exigences du Règlement général sur la protection des données. 

Une expérience d'achat personnalisée et de qualité supérieure 

S. Essing a conçu l'expérience d'achat en sachant que de nombreux clients ne se rendraient jamais dans un magasin physique, alors que ce serait le cas pour d'autres. Pensez à une cliente : Jessica. Elle souhaite remplacer le vieux vélo à trois vitesses qu'elle a dépoussiéré pendant la pandémie. Elle se rend sur le site rosebikes.de sur son iPhone et est accueillie par de jolies photos, sans aucune latence. Les images sont optimisées pour son terminal. Jessica est séduite par le vélo gravel BACKROAD et l'admire dans différents coloris : « lilas obscur », « vert poivre maléfique » et « brouillard bleu ». Elle se demande quelle est la différence entre les composants et les freins Shimano et Campagnolo. Elle saisit alors sa question dans la boîte de discussion et obtient une réponse de la part d'un chatbot optimisé par l'IA en un rien de temps. Elle souhaite maintenant obtenir des conseils de la part d'un vendeur : devrait-elle plutôt envisager de se procurer un vélo électrique ? Elle appuie donc sur un bouton pour planifier un entretien en appel vidéo WhatsApp avec un conseiller de vente ROSE. Le conseiller affirme que le vélo gravel constitue un bon choix pour Jessica et il lui recommande plusieurs modèles à envisager. Le lendemain, Jessica peut tester tous ces modèles potentiels dans un magasin ROSE à proximité. Lorsqu'elle rentre chez elle après avoir essayé les différents modèles, elle a pris sa décision et se rend à nouveau sur le site Web pour commander son vélo et procéder au paiement en toute sécurité.

« Les limites entre ce que vous pouvez faire en ligne et dans nos magasins physiques ont désormais disparu », affirme S. Essing. « Aider nos clients à acheter un vélo parfaitement adapté à leurs envies sans avoir besoin de se rendre plusieurs fois en magasin fait partie de notre engagement en faveur du développement durable. » 

Outlook 

La boutique en ligne a connu un énorme succès. Mais S. Essing et son équipe ne vont pas en rester là. Un marketplace imaginé avec soin regroupant des produits partenaires est en cours de développement, tout comme des offres plus personnalisées. S. Essing est convaincu que l'équipe d'Akamai peut aider ROSE Bikes à se préparer pour l'avenir. « Notre philosophie est que les clients doivent être en mesure de profiter d'une expérience d'achat exceptionnelle, à tout moment et n'importe où », explique-t-il. « Nous évoluons avec le temps, et grâce à l'aide d'Akamai, je suis convaincu que ROSE Bikes sera toujours un leader d'ici le siècle prochain. » 

À propos de ROSE Bikes

ROSE Bikes est une marque de vélos destinée aux clients basée à Bocholt, en Allemagne. Sa mission est de faire en sorte que des aventures à vélo uniques deviennent une réalité pour ses clients. L'entreprise familiale, qui compte désormais 480 employés, se concentre principalement sur la mobilité de haute qualité et les produits hautes performances liés au vélo de leur propre conception. Ces produits sont développés et assemblés au siège social de l'entreprise, puis distribués dans toute l'Europe. L'entreprise primée à de nombreuses reprises est un leader dans le domaine de la vente au détail omnicanal, combinant des points de contact en ligne et hors ligne pour le choix, le conseil et le service. Sa large gamme de produits et de services peut être testée en ligne et en personne dans les magasins ROSE en Allemagne, de Bocholt à Cologne, en passant par Berlin et Munich, ainsi qu'au lac de Zurich en Suisse et dans plus de 30 magasins coopératifs d'ici la fin de l'année 2022.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.rosebikes.de.

À propos d'Akamai

Akamai soutient et protège la vie en ligne. Les grandes entreprises du monde entier choisissent Akamai pour concevoir, diffuser et sécuriser leurs expériences digitales, et aident des milliards de personnes à vivre, travailler et jouer chaque jour. Grâce à la plateforme de calcul la plus distribuée au monde, du cloud à la bordure de l'Internet, nos clients peuvent facilement développer et exécuter des applications, tandis que nous plaçons les expériences au plus près des utilisateurs et éloignons les menaces. Pour en savoir plus sur les solutions de sécurité, de calcul et de diffusion de contenu d'Akamai, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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