Fondée il y a 115 ans, l'entreprise ROSE Bikes est experte en ce qui concerne le fait d'évoluer avec son temps et de s'adapter en conséquence. Le lancement de la boutique en ligne dans les années 1990 a été une étape très importante. Depuis, l'entreprise n'a pas cessé d'apporter des améliorations à sa boutique. L'objectif de ces experts du cyclisme est de toujours fournir aux clients une expérience d'achat simple et agréable.
ROSE Bikes a choisi Akamai afin d'ajouter une couche supplémentaire de sécurité à son site. Les clients peuvent admirer de superbes photos de leur prochain vélo, planifier un entretien vidéo et effectuer des achats avec une politique de retour de 30 jours : 80 % des ventes sont désormais réalisées en ligne. Grâce à l'aide d'Akamai, cette expérience ne cesse de s'améliorer.