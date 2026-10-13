1907. ROSE Bikes ouvre son premier magasin à Bocholt, en Allemagne, et vend des vélos en été puis des machines à coudre en hiver.

Passons maintenant au présent : ROSE Bikes est devenu un lieu incontournable pour les amateurs de cyclisme de toute l'Europe. Le magasin est toujours géré par la famille Rose et les vélos sont encore conçus et assemblés à la main à Bocholt. « Nous sommes une entreprise familiale depuis quatre générations », explique Stefan Essing, responsable du service informatique e-commerce. « Nous aimons tous le cyclisme, cette activité est bénéfique pour la santé et l'environnement. »

S. Essing a rejoint ROSE Bikes en tant qu'apprenti informaticien en 2005. Aujourd'hui, il est responsable de la communication entre l'entreprise et les équipes informatiques. « Notre client type est un cycliste passionné », ajoute-t-il. « Certains sont des professionnels, d'autres des amateurs qui apprécient les longues balades à vélo le week-end. Nous constatons également que plus en plus de personnes se procurent un vélo électrique pour se rendre au travail. »

Au fil de son histoire longue de 115 ans, ROSE Bikes a toujours continué à évoluer avec son temps et à se réinventer en cours de route : vente par correspondance en 1982, catalogue de vente en ligne dans les années 1990, sélection d'options de location quelques années plus tard. La pandémie de COVID-19 a entraîné l'expansion de sa boutique en ligne de pointe, qui fonctionne en parallèle des six magasins physiques de l'entreprise et de nombreux points de vente en magasin.

« Les personnes achètent en ligne depuis des années, mais la pandémie leur a permis de se sentir plus à l'aise pour effectuer des achats plus importants », explique S. Essing. « Pour nous démarquer de la concurrence, nous voulions créer une expérience d'achat professionnelle en proposant tout ce qu'il est possible de faire dans un commerce de proximité, par exemple un essai de vélo. »