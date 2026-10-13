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Background

ROSE Bikes

Mit Akamai macht ROSE Bikes den Fahrradkauf zu einem Omnichannel-Shopping-Erlebnis 

Logo von ROSE Bikes

Standort

Bocholt, Deutschland

www.rosebikes.de 

Branche

Handel

Die wichtigsten Vorteile

  • 80 % der Einkäufe erfolgen jetzt online
  • Keine Kosten für übermäßigen Traffic

Lösungen

App & API Protector Image & Video Manager
Als PDF herunterladen

Umschalten auf Online-Verkäufe 

ROSE Bikes wurde vor 115 Jahren gegründet und ist ein Experte darin, mit der Zeit zu gehen und sich entsprechend anzupassen. Die Einführung des Onlineshops in den 1990er Jahren war ein großer Schritt. Seitdem hat das Unternehmen sein Geschäft kontinuierlich verbessert. Ziel dieser Fahrradexperten ist es, den Kunden ein einfaches und angenehmes Einkaufserlebnis zu bieten.

ROSE Bikes entschied sich für Akamai, um die Website um eine zusätzliche Sicherheitsebene zu erweitern. Kunden können hochqualitative Fotos ihrer zukünftigen Fahrräder bewundern, Termine für eine Videoberatung vereinbaren und Einkäufe mit einem 30-tägigen Rückgaberecht tätigen – 80 % der Verkäufe werden jetzt online abgewickelt. Mit der Hilfe von Akamai wird das Erlebnis auch in Zukunft immer besser. 

Dank Omnichannel-Fokus kann das Unternehmen auch in Zukunft mit Zuversicht in die Pedale treten 

1907. ROSE Bikes eröffnete sein erstes Geschäft in Bocholt. Dort wurden im Sommer Fahrräder und im Winter Nähmaschinen verkauft.

Machen wir einen Zeitsprung in die Gegenwart: ROSE Bikes ist ein Mekka für Radfahrer in ganz Europa. Die Firma wird immer noch von Familie Rose geleitet und die Fahrräder werden nach wie vor in Bocholt von Hand entworfen und montiert. „Wir sind seit vier Generationen ein Familienunternehmen“, sagt Stefan Essing, Manager of eCommerce. „Wir alle lieben es, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein – es ist gut für die Gesundheit und die Umwelt.“

Essing kam 2005 als IT-Lehrling zu ROSE Bikes. Heute ist er für die Kommunikation zwischen den Geschäfts- und IT-Teams verantwortlich. „Unsere Kunden sind typischerweise ambitionierter Radfahrer“, sagt er. „Einige sind Profis, für andere ist es ein Hobby, lange Radtouren am Wochenende zu genießen. Wir stellen auch fest, dass immer mehr Menschen E-Bikes für ihren Arbeitsweg nutzen wollen.“ 

In seiner 115-jährigen Geschichte ist das Unternehmen ROSE Bikes immer mit der Zeit gegangen und hat sich permanent neu erfunden: Versandbestellung seit 1982, ein Onlinekatalog in den 1990ern, eine Auswahl an Leasing-Optionen einige Jahre später. Die COVID-19-Pandemie führte zum Ausbau des hochmodernen Onlineshops, den das Unternehmen neben den sechs Filialen und zahlreichen Shop-in-Shop-Standorten betreibt.

„Die Menschen kaufen seit Jahren online, aber während der Pandemie haben sie sich damit angefreundet, dort größere Einkäufe zu tätigen“, sagt Essing. „Um uns von der Masse abzuheben, wollten wir ein professionelles Kauferlebnis schaffen, das – von einer Probefahrt abgesehen – alles bietet, was man in einem Ladengeschäft tun kann.“ 

Zuverlässiger Onlineshop und sichere Kundendaten 

Mit dem Anstieg der Onlineumsätze war Essing nicht mehr zufrieden mit dem Anbieter für Websicherheit und Performance des Unternehmens. Überschussgebühren waren ein Problem. „Es ist für unser Unternehmen schwierig, den Webtraffic vorherzusagen: Bei schönem Wetter steigen unsere Umsätze“, erklärt Essing. In seinen Augen gab es ein noch größeres Problem: Potenzielle Cyberangriffe, die sich negativ auf die Website, das Kundenerlebnis und das Unternehmensergebnis auswirken könnten.

Essing suchte nach einem neuen Anbieter für Websicherheit und Performance mit einer robusten Web- und Anwendungssicherheit, einem vorhersehbaren Preismodell und ausreichend Performance, um Kunden in ganz Europa zuverlässig ein hervorragendes Erlebnis zu bieten. Akamai erwies sich als die Lösung für seine Probleme. „Akamai ist die beste Wahl für unseren Onlineshop, da das Unternehmen Server überall dort hat, wo unsere Kunden sind“, sagt Essing. „Dank Akamai gibt es keine Verzögerungen bei der Bereitstellung unserer Website und keine Überschussgebühren. Wir haben auch eine genauere Kontrolle über die Websicherheit und die Möglichkeit, grenzenlos zu wachsen.“ Darüber hinaus stellt Akamai sicher, dass der Webtraffic von ROSE Bikes nie das Gebiet der EU verlässt und die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung erfüllt. 

Ein erstklassiges, individuelles Einkaufserlebnis 

Essing gestaltete das Einkaufserlebnis mit dem Wissen, dass viele Kunden nie ein echtes Ladengeschäft besuchen würden, andere jedoch schon. Stellen Sie sich eine Kundin vor: Jessica. Sie möchte sich von ihrem alten Dreigang-Fahrrad, das sie während der Pandemie genutzt hat, trennen und ein neues Fahrrad kaufen. Sie besucht rosebikes.de auf ihrem iPhone und wird von wunderschönen Fotos begrüßt – und das völlig ohne Verzögerung. Die Bilder sind für ihr Gerät optimiert. Jessica zeigt sich sehr vom Gravelbike BACKROAD angetan und bewundert es in den Farben „Deepest Purple“, „Evil Pepper Green“ und „Midnight Laser Grey“. Sie wundert sich allerdings über den Unterschied zwischen den Shimano- und Campagnolo-Schaltungen und -Bremsen, also gibt sie ihre Frage in die Chatbox ein und erhält von einem KI-basierten Chatbot in Windeseile eine Antwort. Jetzt möchte sie eine persönliche Beratung: Sollte sie stattdessen ein E-Bike in Betracht ziehen? Sie tippt also auf eine Schaltfläche, um eine Videoberatung per WhatsApp mit einem Kundenbetreuer von ROSE zu vereinbaren. Der Berater stimmt zu, dass das Gravelbike eine gute Wahl für Jessica ist, und empfiehlt ihr mehrere Modelle, die sie in Betracht ziehen sollte. Am nächsten Tag kann Jessica in die nahegelegene ROSE-Filiale gehen und die Modelle probefahren. Nach der Probefahrt hat sie ihre Entscheidung getroffen und geht wieder online, um ihr Fahrrad zu bestellen und sicher zu bezahlen.

„Wir lösen die Grenzen auf zwischen dem, was man online und offline in unseren Ladengeschäften tun kann“, sagt Essing. „Unsere Kunden beim Kauf eines Fahrrads zu unterstützen, das sie lieben, ohne dass sie dafür mehrfach in den Laden fahren müssen, ist Teil unseres Engagements für Nachhaltigkeit.“ 

Outlook 

Der Onlineshop war ein großer Erfolg. Aber Essing und sein Team sind noch nicht fertig. Ein kuratierter Marktplatz für Partnerprodukte ist in Arbeit, ebenso wie die Entwicklung von mehr personalisierten Angeboten. Essing ist zuversichtlich, dass das Team von Akamai ROSE Bikes bei der Anpassung an die Zukunft unterstützen kann – ganz egal wie diese Zukunft auch aussehen mag. „Unsere Philosophie ist, dass Kunden jederzeit und von überall ein großartiges Einkaufserlebnis genießen können“, sagt er. „Wir gehen mit der Zeit, und mit der Hilfe von Akamai bin ich zuversichtlich, dass ROSE Bikes auch in 100 Jahren noch neue Maßstäbe setzten wird.“ 

Über ROSE Bikes

ROSE Bikes ist eine kundenorientierte Fahrradmarke aus Bocholt, deren Mission es ist, einzigartige Fahrradabenteuer für ihre Kunden zu ermöglichen. Das Familiengeschäft mit 480 Mitarbeitern konzentriert sich hauptsächlich auf qualitativ hochwertige Mobilitäts- und Performance-Radprodukte, die im Unternehmen selbst entworfen werden. Diese Produkte werden am Hauptsitz des Unternehmens entwickelt und montiert und anschließend in ganz Europa verkauft. Das mehrfach preisgekrönte Unternehmen ist Marktführer im Omnichannel-Einzelhandel und kombiniert Online- und Offlinekontaktpunkte für die Auswahl, Beratung und den Kundenservice. Sein breites Produkt- und Serviceangebot steht den Kunden online und persönlich in Filialen von ROSE in ganz Deutschland, von Bocholt bis Köln, Berlin und München, sowie am Zürichsee in der Schweiz und bis Ende 2022 in über 30 Kooperationsgeschäften zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rosebikes.de.

Über Akamai

Akamai unterstützt und schützt das digitale Leben. Führende Unternehmen weltweit setzen bei der Erstellung, Bereitstellung und beim Schutz ihrer digitalen Erlebnisse auf Akamai. So unterstützen wir täglich Milliarden von Menschen in ihrem Alltag, bei der Arbeit und in ihrer Freizeit. Mithilfe der am meisten verteilten Computing-Plattform – von der Cloud bis zur Edge – ermöglichen wir es unseren Kunden, Anwendungen zu entwickeln und auszuführen. So bleiben die Erlebnisse nahe beim Nutzer und Bedrohungen werden ferngehalten. Möchten Sie mehr über die Sicherheits-, Computing- und Bereitstellungslösungen von Akamai erfahren? Dann besuchen Sie uns unter akamai.com/de und akamai.com/de/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X (ehemals Twitter) und LinkedIn.

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