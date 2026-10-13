1907. ROSE Bikes eröffnete sein erstes Geschäft in Bocholt. Dort wurden im Sommer Fahrräder und im Winter Nähmaschinen verkauft.

Machen wir einen Zeitsprung in die Gegenwart: ROSE Bikes ist ein Mekka für Radfahrer in ganz Europa. Die Firma wird immer noch von Familie Rose geleitet und die Fahrräder werden nach wie vor in Bocholt von Hand entworfen und montiert. „Wir sind seit vier Generationen ein Familienunternehmen“, sagt Stefan Essing, Manager of eCommerce. „Wir alle lieben es, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein – es ist gut für die Gesundheit und die Umwelt.“

Essing kam 2005 als IT-Lehrling zu ROSE Bikes. Heute ist er für die Kommunikation zwischen den Geschäfts- und IT-Teams verantwortlich. „Unsere Kunden sind typischerweise ambitionierter Radfahrer“, sagt er. „Einige sind Profis, für andere ist es ein Hobby, lange Radtouren am Wochenende zu genießen. Wir stellen auch fest, dass immer mehr Menschen E-Bikes für ihren Arbeitsweg nutzen wollen.“

In seiner 115-jährigen Geschichte ist das Unternehmen ROSE Bikes immer mit der Zeit gegangen und hat sich permanent neu erfunden: Versandbestellung seit 1982, ein Onlinekatalog in den 1990ern, eine Auswahl an Leasing-Optionen einige Jahre später. Die COVID-19-Pandemie führte zum Ausbau des hochmodernen Onlineshops, den das Unternehmen neben den sechs Filialen und zahlreichen Shop-in-Shop-Standorten betreibt.

„Die Menschen kaufen seit Jahren online, aber während der Pandemie haben sie sich damit angefreundet, dort größere Einkäufe zu tätigen“, sagt Essing. „Um uns von der Masse abzuheben, wollten wir ein professionelles Kauferlebnis schaffen, das – von einer Probefahrt abgesehen – alles bietet, was man in einem Ladengeschäft tun kann.“