ROSE Bikes wurde vor 115 Jahren gegründet und ist ein Experte darin, mit der Zeit zu gehen und sich entsprechend anzupassen. Die Einführung des Onlineshops in den 1990er Jahren war ein großer Schritt. Seitdem hat das Unternehmen sein Geschäft kontinuierlich verbessert. Ziel dieser Fahrradexperten ist es, den Kunden ein einfaches und angenehmes Einkaufserlebnis zu bieten.
ROSE Bikes entschied sich für Akamai, um die Website um eine zusätzliche Sicherheitsebene zu erweitern. Kunden können hochqualitative Fotos ihrer zukünftigen Fahrräder bewundern, Termine für eine Videoberatung vereinbaren und Einkäufe mit einem 30-tägigen Rückgaberecht tätigen – 80 % der Verkäufe werden jetzt online abgewickelt. Mit der Hilfe von Akamai wird das Erlebnis auch in Zukunft immer besser.