AI 俳優の Tilly Norwood、そしてクラウドインフラがおよぼす影響

最近、Tilly Norwood という俳優が紹介されましたが、実はこの人物は人工知能（AI）モデルでもあります。Particle6 の CEO、Eline Van der Velden 氏によると、目標は「次のスカーレット・ヨハンソン」を生み出すことだといいます。その後、Tilly の登場は単なる話題作りのパフォーマンスであるという意見もいくつかあり、また AI 俳優を映画にキャスティングしようという制作会社もありません。

AI が、AI 俳優を人間の俳優と見まがうものにするほどの段階にあるかどうかにかかわらず、Tilly が生み出すものは、世界中のアーティストや制作関係者の仕事の評価のされかた、彼らの経験や外見的特徴を使用した AI のトレーニングのやりかたに大きな意味を持っています。

こうした文化をめぐる議論の底流には、等しく、議論を呼ぶ技術的な問いかけがあります。Tilly のような AI モデルを実現するには、どのような技術インフラが必要か？映画、広告、インタラクティブメディア全体に、デジタルの「大スター」からなるチームを大規模に揃えることは可能か？

結論だけを言うと、巨大で弾力性のあるコンピューティング能力が必要になるだろうということです。この種の能力は、成熟したクラウドエコシステムのみが提供できるもので、これによって高いパフォーマンスを必要とする AI ワークロードを支えることができます。

次のことを見ていきましょう。AI システムの現状について、シンセティックなペルソナが求めるクラウドワークロードについて、そして Tilly の作成が将来のソフトウェアインフラにどのような意味を持つかについて、です。