Desktop as a Service（DaaS）とは、サードパーティのサービスプロバイダーが仮想デスクトップをホスト、管理し、インターネット経由でユーザーに提供するクラウドコンピューティングサービスです。このサブスクリプション型モデルにより、組織は物理的なハードウェアを展開したり、オンプレミスの仮想デスクトップインフラを管理したりする必要がなくなります。OS、アプリケーション、ストレージをクラウド環境に集約することで、DaaSはテレワーカーがあらゆるエンドポイントデバイスから安全に業務環境へアクセスできるようにします。
DaaSの仕組み
DaaSは、リモートのクラウドサーバー上で仮想デスクトップ環境をホストし、インターネット接続を介してエンドポイントデバイスにユーザーインターフェースを転送する仕組みです。
ユーザーがDaaSプラットフォームにログインすると、そのリクエストはインターネット経由でクラウドプロバイダーのデータセンターに送信されます。プロバイダーは、そのセッション専用の仮想マシン（VM）を割り当てます。この仮想マシンには、ユーザーの業務に必要なOS、ビジネスアプリケーション、およびデータが含まれています。
環境の初期化が完了すると、安全な画面転送プロトコルを使用して、デスクトップ画面がユーザーのデバイス（会社支給のノートパソコン、スマートフォン、シンクライアントなど）にストリーミング配信されます。すべての演算処理、データの保存、およびアプリケーションの実行はリモートサーバー上で行われるため、エンドポイントデバイスは画面表示と入力を行う端末として機能します。DaaSプロバイダーは、基盤となるクラウドインフラを管理し、リソースの割り当て、システムのアップグレード、データのバックアップ、インフラの保守など、バックエンドの運用業務を担います。これにより、IT管理者は物理ハードウェアを設定することなく、仮想デスクトップを迅速に展開することができます。
DaaSとVDIの違い
DaaSと仮想デスクトップインフラ（VDI）の主な違いは、インフラの所有権と管理責任にあります。
VDIは従来、オンプレミス型のソリューションであり、組織が仮想デスクトップの稼働に必要なサーバー、ストレージ、ネットワーク機器を所有し、自社施設内に設置して管理する形態をとっています。VDIは、ITチームにシステム設定やデータセキュリティに関する完全な管理権限を与える一方で、ハードウェアへの多額の設備投資が必要となります。また、保守やスケーリングも社内のIT管理体制に大きく依存します。VDIは一般的に、複雑なIT環境を管理するための十分なリソースを備え、厳格なローカル環境でのセキュリティ対策を必要とする大企業に適しています。
一方、DaaSでは、こうしたインフラの管理責任をクラウドサービスプロバイダーに委ねます。DaaSは運用費用（OpEx）モデルを採用しており、企業はマネージドサービスの利用に対してサブスクリプション料金を支払います。サードパーティのプロバイダーが、物理サーバー、仮想化ソフトウェア、データセンターの管理責任を担います。このクラウドコンピューティング方式は、VDIと比較して、より優れたスケーラビリティと柔軟性を提供します。新たにサーバーを購入することなく、ユーザー数を迅速に増減できるためです。ただし、オンプレミス型のVDIからパブリッククラウド型のDaaSモデルに移行する場合、組織は基盤となるインフラのセキュリティとデータのプライバシー保護をDaaSプロバイダーに委ねる必要があります。
DaaSアーキテクチャの主な構成要素
DaaSアーキテクチャは、クラウドインフラ、仮想化レイヤー、安全な接続プロトコル、およびアクセスに使用するエンドポイントデバイスで構成されています。
リモートデスクトップでのシームレスな体験を提供するため、DaaSは、プロバイダーと顧客が連携して管理する複数の統合テクノロジーを活用しています。
クラウドインフラ：プロバイダーのデータセンターに設置された、基盤となるコンピューティング、ネットワーク、およびストレージ用のハードウェアです。このレイヤーは、複数の仮想マシンを同時に稼働させるために必要な処理能力を提供します。
仮想マシン：Microsoft Azure上の仮想環境など、デスクトップOSを実行する、ソフトウェアベースの独立したコンピューターです。仮想デスクトップには、ユーザー設定を保持する永続型と、セッションごとに設定がリセットされる非永続型があります。
安全な画面転送プロトコル：グラフィカル・ユーザー・インターフェース（GUI）のデータを圧縮・暗号化したうえで、インターネット経由で転送するテクノロジーです。これにより、低レイテンシーと高いデータセキュリティを実現します。
エンドポイントデバイス：エンドユーザーが仮想デスクトップへのアクセスに使用する端末です。専用のシンクライアントからBYOD（個人所有デバイスの持ち込み）ノートパソコンまで、さまざまなものがあります。
アイデンティティおよびアクセス管理：仮想デスクトップ環境への安全なリモートアクセスを許可する前に、ユーザーの認証情報を検証するセキュリティの仕組みです。多くの場合、多要素認証（MFA）が利用されます。
DaaSの主なメリット
DaaSは、IT管理の負担を軽減し、柔軟なテレワークを実現するとともに、予測が難しいハードウェアコストを予測可能なサブスクリプション費用に転換します。
DaaSの導入は、現代のITインフラにおいて、戦略面と運用面の両方で大きなメリットをもたらします。
- コスト削減：DaaSは、従量課金型のサブスクリプションモデルを採用することで、IT支出を多額の設備投資（CapEx）から予測可能な運用費用（OpEx）へと転換します。また、物理的なデスクトップ端末を継続的に入れ替える必要もなくなります。
- スケーラビリティ：IT管理者は、仮想デスクトップのスピンアップ（起動および初期化）や削除を数分で行うことができます。こうしたアジリティは、急速に成長する企業、季節的な人員変動がある企業、あるいは複雑な合併・買収を進める企業にとって重要です。
- 事業継続性：データとデスクトップ環境は、ローカルのハードドライブではなく、冗長化されたデータセンターに保存されるため、DaaSでは災害復旧機能を標準で利用できます。ユーザーの物理デバイスが紛失または破損した場合でも、データが失われることはなく、別のデバイスから直ちに作業を再開できます。
- IT管理のシンプル化：DaaSプロバイダーが、バックエンドの保守、セキュリティパッチの適用、インフラのアップグレードを担当します。これにより、社内のITチームは日常的なデスクトップのトラブルシューティングに費やす時間を削減し、戦略的な取り組みに注力できるようになります。
DaaSの一般的なユースケース
DaaSは、テレワークの支援、BYODポリシーの安全な運用、迅速なオンボーディングの実現、そして規制の厳しい業界におけるコンプライアンスの確保など、幅広い用途で活用されています。
DaaSは、さまざまな業界や導入環境における個々の運用上の課題を解決します。
- テレワークとハイブリッドワーク：DaaSは、社内ネットワークの外で業務を行う従業員に対し、リモートアクセスの一貫性のある安全な体験を提供します。これにより、従業員は場所やネットワーク環境に関係なく、必要な業務用アプリケーションを利用できます。
- BYOD（個人所有デバイスの持ち込み）：組織は、従業員や業務委託先の担当者が個人所有のデバイスを使用することを安全に許可できます。仮想デスクトップ環境はエンドポイントのローカルOSから隔離されているため、企業データは個人ファイルとは分離され、安全に保護されます。
- 迅速なオンボーディング：一時雇用の従業員や業務委託先の担当者を管理する企業、あるいは新入生を受け入れる教育機関は、物理的なハードウェアを配送することなく、デスクトップ環境を迅速に提供できます。
- 規制への対応：GDPRやHIPAAなどの規制への準拠が求められるヘルスケア機関など、厳格なデータプライバシー規制の対象となる業界では、機密情報がセキュリティリスクのあるエンドポイントデバイスに保存されるのを防ぐために、DaaSが活用されています。
DaaSのセキュリティ上の課題
DaaSにおける主なセキュリティ上の課題は、インターネットに面した接続ポイントへの依存と、管理対象外のエンドポイントデバイスがもたらすリスクに起因します。
DaaSでは、データの保存やセキュリティパッチの適用を一元管理できますが、一方で、特有のセキュリティ上の課題も生じます。インターネット経由でどこからでもアクセスできる環境を実現するには、通信の傍受を防ぐためのレジリエントな接続セキュリティが不可欠です。テレワーカーが安全でない公衆Wi-Fiネットワークや、侵害されたデバイスから仮想デスクトップにアクセスした場合、攻撃者に通信を傍受されたり、認証情報を窃取されたりする可能性があります。
さらに、DaaSアーキテクチャによって企業のアタックサーフェスが拡大します。脅威アクターは、総当たり攻撃、フィッシング、Credential Stuffingなどの手法を用いて、リモート・アクセス・ポータルを頻繁に標的にします。攻撃者が仮想デスクトップのセッションへの侵入に成功すると、社内ネットワーク全体へのラテラルムーブメント（横方向の移動） を試みる可能性があります。こうしたリスクを緩和するため、組織は厳格なアクセス制御、強固な暗号化、継続的なセッション監視を導入する必要があります。これにより、テレワークの利便性を損なうことなく、データのセキュリティを確保することができます。
Akamaiの役割
Akamaiは、ゼロトラスト・アクセス・ポリシーの適用、ブラウザー経由の脅威の無害化、クラウドインフラ内でのラテラルムーブメントの防止を通じて、DaaS環境のセキュリティを確保します。
DaaSではデスクトップ管理を一元化できますが、リモートユーザーとクラウド環境間の接続を保護することも極めて重要です。Akamaiは、パフォーマンスを低下させたり、ユーザー体験を損なったりすることなく、現代のワークフォースを保護する包括的なセキュリティソリューションを提供しています。
Akamai Workforce Protectorは、あらゆるブラウザーからの、従業員による組織のリソースやSoftware as a Service（SaaS）アプリケーションへのアクセスを保護します。Akamai Workforce Protectorは、セッションを継続的に監視することで、悪性アクセスの試みを検知し、ブロックします。また、複雑なソフトウェアのインストールを必要とせず、管理対象デバイスと管理対象外デバイスの両方からの安全なリモートアクセスを実現します。
さらに、Akamai Enterprise Application Accessは、アイデンティティに基づいてアクセスを制御するゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）を提供します。これにより、認証されたユーザーが必要な特定の仮想デスクトップ環境にのみアクセスできるようにし、ITインフラのより広範な領域を外部の脅威から保護します。バックエンドのセキュリティを確保するため、Akamai Guardicore Segmentationは、データセンターやパブリッククラウド環境全体にソフトウェアベースのマイクロセグメンテーションを適用します。これにより、攻撃者がラテラルムーブメントを行い、基盤となるDaaSアーキテクチャを侵害する前に、潜在的な侵害を封じ込めます。