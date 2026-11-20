DaaSは、リモートのクラウドサーバー上で仮想デスクトップ環境をホストし、インターネット接続を介してエンドポイントデバイスにユーザーインターフェースを転送する仕組みです。

ユーザーがDaaSプラットフォームにログインすると、そのリクエストはインターネット経由でクラウドプロバイダーのデータセンターに送信されます。プロバイダーは、そのセッション専用の仮想マシン（VM）を割り当てます。この仮想マシンには、ユーザーの業務に必要なOS、ビジネスアプリケーション、およびデータが含まれています。

環境の初期化が完了すると、安全な画面転送プロトコルを使用して、デスクトップ画面がユーザーのデバイス（会社支給のノートパソコン、スマートフォン、シンクライアントなど）にストリーミング配信されます。すべての演算処理、データの保存、およびアプリケーションの実行はリモートサーバー上で行われるため、エンドポイントデバイスは画面表示と入力を行う端末として機能します。DaaSプロバイダーは、基盤となるクラウドインフラを管理し、リソースの割り当て、システムのアップグレード、データのバックアップ、インフラの保守など、バックエンドの運用業務を担います。これにより、IT管理者は物理ハードウェアを設定することなく、仮想デスクトップを迅速に展開することができます。