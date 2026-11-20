内部脅威は、多額の経済的損失、規制当局による制裁、業務の停止、さらには長期にわたる評判の低下を招く恐れがあります。脅威アクターがネットワークの内部事情に精通しており、最も価値の高いデータの所在を特定できるため、内部脅威による被害は、外部からの攻撃よりも深刻なものとなることが少なくありません。

内部脅威によってデータ漏えいが発生すると、組織はインシデント対応、フォレンジック調査、緊急のシステム修復などに伴う多額のコストに直ちに直面し、さらにその負担は累積していきます。さらに、営業秘密や独自のアルゴリズムが盗まれると、企業はグローバル市場における競争優位性を完全に失う可能性があります。

GDPRのような厳格な国際的規制の枠組みや、HIPAAなどの地域・業界固有の規制要件に基づき、消費者データを適切に保護できなかった組織には、多額の罰金が科される可能性もあります。直接的な財務上の影響にとどまらず、信頼していた従業員やビジネスパートナーによってネットワークが侵害された事実が公になれば、顧客の信頼は大きく損なわれ、組織のブランドイメージにも長期的な悪影響が及びます。