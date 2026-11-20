内部脅威とは、組織内部に起因するサイバーセキュリティ上のリスクであり、一般に、重要な資産へのアクセス権限を持つ現職または元従業員、業務委託先、ビジネスパートナーなどが関与します。外部からの攻撃は、まず組織の境界防御を突破する必要がありますが、内部脅威は、既存の信頼関係や正規の認証情報を悪用してシステムを侵害します。こうした正規のアクセス権限を利用できるため、内部脅威は従来のセキュリティ対策では特に検知や緩和が困難です。このサイバーセキュリティリスクを理解するには、人間のふるまいと、企業ネットワーク全体におけるユーザーの活動の両面を分析する必要があります。
内部脅威アクターの種類
内部脅威アクターは、一般に、悪性内部関係者、不注意な内部関係者、侵害された内部関係者の3つのカテゴリーに分類されます。内部脅威は、正規のアクセス権限を持つさまざまな人物に起因する可能性があります。これには、組織内部の従業員と外部関係者の両方が含まれます。
悪性の内部関係者：これらの人物は、機微な情報の窃取、詐欺行為、あるいはIT運用の妨害を目的として、自らに付与されたアクセス権限を悪用します。これらの行為は意図的なものであり、多くの場合、金銭的利益、企業スパイ活動、雇用主に対する個人的な恨みなどが動機となっています。
不注意な内部関係者：これらのユーザーに悪意はありませんが、人為的なミスやセキュリティポリシーに対する認識不足・軽視によって、セキュリティインシデントを引き起こします。具体例としては、クラウドサーバーの設定ミス、フィッシング攻撃にだまされること、貴重な知的財産を不適切に取り扱うことなどが挙げられます。
侵害された内部関係者：これらは、そのアカウントや認証情報が外部の攻撃者によって乗っ取られている、正当なユーザーです。外部脅威アクターは、元のアカウント所有者に気づかれることなく、そのユーザーのアクセス権限を利用してネットワーク内でラテラルムーブメント（横方向の移動）を行ったり、マルウェアを展開したり、データ窃取を行ったりします。
組織は、社内従業員だけでなく、外部のビジネスパートナーについても考慮する必要があります。業務委託先やベンダーは、業務の遂行にあたり、企業システムへの広範なアクセス権限を必要とすることが少なくありません。こうした外部関係者が十分なセキュリティ教育を受けていなかったり、セキュリティ対策が不十分なエンドポイントを使用していたりすると、内部脅威インシデントの主な侵入経路となる可能性があります。
内部脅威の仕組み
内部脅威は、正規のアクセス権限を悪用して従来の境界防御を回避し、機微な情報や重要資産に直接アクセスすることで発生します。ユーザーはすでに有効な認証情報を持っているため、内部脅威がネットワークにアクセスするには、通常、複雑なエクスプロイトやマルウェアは必要ありません。
攻撃のライフサイクルは、多くの場合、内部システムの偵察から始まります。悪性の内部関係者や、侵害されたユーザーは、価値のある企業秘密、財務記録、顧客の機密情報などを探し出すために、ネットワークディレクトリ、データベース、文書リポジトリなどを探索します。目的のデータを見つけると、脅威アクターは外部への持ち出しに備えて、データをローカルフォルダに集約したり、圧縮ファイルにまとめたりします。
最終段階はデータ窃取です。ここでは、情報が社内環境から外部へ密かに転送されます。データの流出は、許可されていないクラウドストレージへのアップロード、個人用メールアカウントへの転送、外付けUSBドライブへのファイルのコピーなどによって発生します。こうした操作には標準的なネットワークプロトコルと正規のアカウントが使用されるため、ファイアウォールなどの従来型セキュリティツールでは、異常なアクティビティとして検知できないことがよくあります。内部脅威に効果的に対処するには、シグネチャベースの脅威検知だけに頼るのではなく、ユーザーのふるまい分析に重点を置く必要があります。
内部脅威の一般的な兆候
内部脅威の兆候は、通常、システムログに現れる技術的な異常と、ユーザーの日常的なふるまいに見られる変化の2種類に大別されます。内部脅威を検知するには、セキュリティチームはこれら2種類の警告サインを積極的に監視する必要があります。CISAなどのサイバーセキュリティ当局が示すフレームワークでも、これらの指標を組み合わせて活用することが早期検知に不可欠とされています。
技術的指標：これには、機微な情報の大量ダウンロードや通常の業務時間外のシステムアクセス、認可されていない特権昇格の試みなど、ユーザー活動の異常な増加が含まれます。ログイン失敗の繰り返し、アクセス制御の回避、承認されていないリモート・アクセス・ツールの突然の使用なども、内部脅威が活動していることを示す重要な技術的指標です。
ふるまいの指標：これらは、人的要因や職場で観察される行動に関する指標です。例えば、従業員が突然不満を表明するようになったり、同僚との口論が頻繁になったり、経済的困窮が目立つようになったりすることは、ふるまいの指標となる場合があります。さらに、義務付けられた休暇の取得を拒んだり、認可なく不規則な時間帯に継続して勤務したりすることも、不正行為を隠そうとしている兆候である可能性があります。
セキュリティチームは、こうした技術的な指標を相関分析するために、セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）システムや、ユーザーとエンティティのふるまい分析（UEBA）などの専門的なプラットフォームを活用します。これらのプラットフォームは、通常のユーザー活動の基準となるベースラインを継続的に確立し、それから逸脱する動きを自動的に検知することで、内部脅威の可能性を警告します。
内部リスクの主な原因と動機
内部脅威の主な要因は、偶発的な不注意やソーシャルエンジニアリングから、意図的な金銭的利益の追求や企業スパイ活動まで多岐にわたります。内部脅威の根本原因を理解することは、効果的な組織のセキュリティポリシーを策定するうえで不可欠です。
人為的なミス：不注意な内部関係者が、意図せずデータ漏えいを引き起こすことは少なくありません。具体的には、機微な情報を含むメールを誤った宛先に送信すること、暗号化されていないモバイルデバイスを公共の場所に置き忘れること、複数のアカウントで脆弱なパスワードを使い回すことなどが挙げられます。
ソーシャルエンジニアリング：外部の攻撃者は、巧妙なフィッシングリンクや複雑な口実を用いた手口によって、現職または元従業員を巧みに誘導することがあります。だまされて、特権アクセスに必要な認証情報を渡してしまった従業員は、侵害された内部関係者となります。
金銭的利益と詐欺：悪性の内部関係者は、知的財産や顧客の機密データを盗み、ダークWebで販売したり、競合他社に直接売却したりすることがあります。金融サービス業界は、こうした金銭的動機による内部脅威の影響を特に受けやすい業界です。
恨みと復讐：解雇、降格、あるいは人事評価の低さなどに不満を抱いた従業員が、個人的な恨みからITインフラを破壊したり、重要資産を削除したり、機密データを外部に漏えいさせたりすることがあります。
共謀による脅威：状況によっては、内部関係者が外部のサイバー犯罪者と共謀または積極的に協力し、複雑な攻撃を計画・実行したり、不正なアクセス権限を共有したり、標準的なセキュリティ対策を回避したりすることがあります。
内部脅威が組織に与える影響
内部脅威は、多額の経済的損失、規制当局による制裁、業務の停止、さらには長期にわたる評判の低下を招く恐れがあります。脅威アクターがネットワークの内部事情に精通しており、最も価値の高いデータの所在を特定できるため、内部脅威による被害は、外部からの攻撃よりも深刻なものとなることが少なくありません。
内部脅威によってデータ漏えいが発生すると、組織はインシデント対応、フォレンジック調査、緊急のシステム修復などに伴う多額のコストに直ちに直面し、さらにその負担は累積していきます。さらに、営業秘密や独自のアルゴリズムが盗まれると、企業はグローバル市場における競争優位性を完全に失う可能性があります。
GDPRのような厳格な国際的規制の枠組みや、HIPAAなどの地域・業界固有の規制要件に基づき、消費者データを適切に保護できなかった組織には、多額の罰金が科される可能性もあります。直接的な財務上の影響にとどまらず、信頼していた従業員やビジネスパートナーによってネットワークが侵害された事実が公になれば、顧客の信頼は大きく損なわれ、組織のブランドイメージにも長期的な悪影響が及びます。
内部脅威に対して組織がとることのできる防止策と検知方法
組織は、厳格なアクセス制御の導入、高度なふるまい分析ツールの活用、継続的なセキュリティ意識向上トレーニングの実施によって、内部脅威のリスクを緩和できます。内部脅威を防止するには、技術的な脆弱性と人間の予測困難な行動の両方に対処する、多層防御戦略が必要です。
アクセス制御と最小権限の原則：最小権限の原則を適用することで、特権ユーザーにも一般従業員にも、それぞれの役割を遂行するために必要な最小限のアクセス権限のみを付与します。多要素認証（MFA）を導入することで、本人確認の仕組みがさらに強化され、アカウントを侵害された内部関係者がネットワーク内でラテラルムーブメントを行うことが極めて困難になります。
監視と分析：SIEMと併せてUEBAを展開することで、セキュリティチームはユーザーの通常のふるまいパターンを示すベースラインを正確に確立できます。これらのツールは人工知能を活用し、異常なデータ窃取の試みや、通常とは異なるアクセス要求など、ユーザーの不審な活動を検知します。
データ損失防止（DLP）：DLPソリューションは、企業ネットワーク内での機微な情報の移動を監視・制御し、個人用クラウドストレージや管理対象外のエンドポイントデバイスへの不正なデータ転送を効果的に防止します。
セキュリティ意識向上トレーニング：サイバーセキュリティ上のリスク、フィッシングリンクの危険性、適切なデータ取り扱い手順について従業員を定期的に教育することで、不注意な内部関係者によるインシデントを大幅に削減できます。組織全体に強固なセキュリティ文化を根付かせることで、すべての従業員が、定められたセキュリティポリシーに違反した場合に生じる重大な結果を理解できるようになります。
Akamaiの役割
Akamaiは、内部脅威に伴う複雑なリスクを検知、封じ込め、緩和するために設計された、包括的なセキュリティソリューション群を提供しています。内部脅威への対策には、ユーザーのアクティビティやネットワークトラフィックを詳細に可視化し、きめ細かく制御することが不可欠です。Akamaiは、堅牢なゼロトラストアーキテクチャを通じて、悪性の内部関係者、不注意な内部関係者、そしてアカウントを侵害された内部関係者から、組織の重要資産を保護します。
Akamai Workforce Protector：このセキュリティ保護機能を備えたブラウザー拡張機能は、管理・統制されていないWebサイトや外部アプリケーションへの内部データの流出を防ぎます。ユーザーの操作をきめ細かく監視することで、許可されていないWebサイトへのデータのアップロードを防止するとともに、個人利用のSaaS環境への機微な情報の共有を阻止します。内部関係者が安全でない方法でデータを取り扱おうとした場合、本ソリューションはその操作を阻止するか、ユーザーに警告を発します。これにより、誤操作による情報漏えいと、意図的なデータ窃取の試みの両方を効果的に緩和します。
Akamai Guardicore Segmentation：このソフトウェアベースのマイクロセグメンテーションソリューションは、ネットワーク内部でのラテラルムーブメントを制限します。個々のワークロード単位で厳格なアクセス制御ポリシーを適用することで、ネットワークの特定のセグメントへの正規のアクセス権限を持つ内部関係者であっても、そこを足掛かりにして重要なシステムや機密データベースへ自由にアクセスし、攻撃することを防ぎます。
Akamai Enterprise Application Access：このゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）ソリューションは、正社員、ベンダー、業務委託先など、すべてのユーザーに対し、アイデンティティとコンテキストに基づいて継続的に認証と認可を行い、企業環境全体にわたって最小権限の原則を厳格に適用します。