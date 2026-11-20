ゼロトラスト・エッジが重要なのは、従来のネットワーク境界による防御がもはや有効に機能しない環境において、分散した企業リソースを保護するための、スケーラブルでクラウドネイティブなセキュリティフレームワークを提供するためです。

ネットワーク境界の概念が薄れつつある現在、従来型のセキュリティソリューションでは、現代の企業のニーズに十分に対応できなくなっています。かつて組織は、仮想プライベートネットワーク（VPN）や社内ファイアウォールに依存し、ネットワーク境界の内側に入ったユーザーを暗黙のうちに信頼していました。その結果、アタックサーフェスが大幅に拡大し、マルウェアや不正なラテラルムーブメント（横方向の移動）に対して極めて脆弱な状態になっていました。現在、従業員が本社などの中央拠点だけで勤務することはほとんどありません。世界各地でテレワークを行う従業員が、さまざまな場所からSoftware as a Service（SaaS）やマルチクラウド環境のリソースにアクセスしています。

また、電子商取引（EC）、モバイルテクノロジー、高度なオペレーショナルテクノロジー（OT）の普及に伴い、従来のネットワークでは実現できない高度な保護が求められています。ゼロトラスト戦略に基づいて運用されるゼロトラスト・エッジは、アクセスを許可する前にユーザーを厳格に検証します。ゼロトラストモデルは、初回の検証だけでなく、継続的な監視と動的な検証を重視します。このアーキテクチャは、NISTなどの機関が定める標準に沿ったものであり、「信頼を決して前提としない」という考え方に基づいています。初回のアクセスが許可された後も、システムはエンドポイントとユーザーを継続的に評価します。そして、リスク上の異常が検知された場合には、自動化によってアクセス制御を迅速に調整します。こうした包括的なネットワークの可視化により、セキュリティチームはランサムウェアの脅威に迅速に対応できるだけでなく、組織のセキュリティポスチャの強化に役立つ分析情報を得ることができます。