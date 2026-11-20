ゼロトラスト・エッジ（ZTE）とは、ワイド・エリア・ネットワーク（WAN）の機能とゼロトラストのセキュリティ制御を統合した、サイバーセキュリティおよびネットワークアーキテクチャです。ゼロトラスト・エッジは、通常、クラウドサービスとして提供されます。Forrester Researchが名付けた「ゼロトラスト・エッジ」は、すべてのユーザー、デバイス、場所に対して「信頼せず、全て検証する」という原則を適用することで、アプリケーションやデータへの安全なアクセスを実現します。このモデルは、従来の境界型セキュリティに代わるものであり、テレワークの普及、クラウド移行、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進に伴う複雑な課題に対応します。
ゼロトラスト・エッジが重要な理由
ゼロトラスト・エッジが重要なのは、従来のネットワーク境界による防御がもはや有効に機能しない環境において、分散した企業リソースを保護するための、スケーラブルでクラウドネイティブなセキュリティフレームワークを提供するためです。
ネットワーク境界の概念が薄れつつある現在、従来型のセキュリティソリューションでは、現代の企業のニーズに十分に対応できなくなっています。かつて組織は、仮想プライベートネットワーク（VPN）や社内ファイアウォールに依存し、ネットワーク境界の内側に入ったユーザーを暗黙のうちに信頼していました。その結果、アタックサーフェスが大幅に拡大し、マルウェアや不正なラテラルムーブメント（横方向の移動）に対して極めて脆弱な状態になっていました。現在、従業員が本社などの中央拠点だけで勤務することはほとんどありません。世界各地でテレワークを行う従業員が、さまざまな場所からSoftware as a Service（SaaS）やマルチクラウド環境のリソースにアクセスしています。
また、電子商取引（EC）、モバイルテクノロジー、高度なオペレーショナルテクノロジー（OT）の普及に伴い、従来のネットワークでは実現できない高度な保護が求められています。ゼロトラスト戦略に基づいて運用されるゼロトラスト・エッジは、アクセスを許可する前にユーザーを厳格に検証します。ゼロトラストモデルは、初回の検証だけでなく、継続的な監視と動的な検証を重視します。このアーキテクチャは、NISTなどの機関が定める標準に沿ったものであり、「信頼を決して前提としない」という考え方に基づいています。初回のアクセスが許可された後も、システムはエンドポイントとユーザーを継続的に評価します。そして、リスク上の異常が検知された場合には、自動化によってアクセス制御を迅速に調整します。こうした包括的なネットワークの可視化により、セキュリティチームはランサムウェアの脅威に迅速に対応できるだけでなく、組織のセキュリティポスチャの強化に役立つ分析情報を得ることができます。
ゼロトラスト・エッジの仕組み
ゼロトラスト・エッジは、ソフトウェア定義ワイドエリアネットワーク（SD-WAN）と一元管理されたクラウドセキュリティ機能を統合し、厳格なアイデンティティおよびコンテキストに基づくポリシーに従って、トラフィックの認証、検査、ルーティングを行います。
ゼロトラスト・エッジは、アクセス制御の役割をオンプレミスのハードウェアから、世界各地に分散配置されたクラウドエッジへと移します。ユーザーがアプリケーションへのアクセスを試みると、その接続はゼロトラスト・エッジのプラットフォームによって傍受されます。すべてのユーザーは、リソースへのアクセスを許可される前に、ゼロトラストアーキテクチャ（ZTA）の原則に基づいて認証および認可を受けます。つまり、IPアドレスだけを根拠に暗黙のうちにアクセスを許可するのではなく、検証済みのアイデンティティ、デバイスのセキュリティ状態、ふるまいに関するコンテキストに基づいて、ユーザーとエンドポイントを継続的に検証します。
こうした接続を安全に管理するため、さまざまなセキュリティ制御機能がエッジネットワーク内、またはオンプレミス環境に直接配置されます。ユーザーの認証時には、多要素認証（MFA）とシングルサインオン（SSO）を利用してアイデンティティを確認します。アイデンティティが確認されると、ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）ポリシーによってマイクロセグメンテーションが適用されます。これにより、ネットワーク全体ではなく、ユーザーとアクセス要求のあった特定のアプリケーションとの間に、安全で隔離されたトンネルが確立されます。同時に、物理的な拠点ではSD-WANを利用して、高いパフォーマンスとセキュリティを備えた接続を確保するとともに、内部ネットワークにおける水平方向（East／West）トラフィック（サーバー間通信）のセグメンテーションを支援します。ゼロトラスト・エッジがクラウドベースの場合、組織はすべてのユーザーとリソースに対して一貫したポリシーを一元管理できます。これにより、管理上のミスを減らし、切れ目のない保護を実現できます。
ゼロトラスト・エッジの主な構成要素
ゼロトラスト・エッジの主な構成要素には、ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）、ソフトウェア定義ワイドエリアネットワーク（SD-WAN）、およびセキュアWebゲートウェイ（SWG）やクラウド・アクセス・セキュリティ・ブローカー（CASB）などの統合型クラウド・セキュリティ・サービスが含まれます。
ゼロトラスト・エッジは、ネットワークテクノロジーとセキュリティテクノロジーが緊密に統合されたエコシステムに基づいています。Gartnerは「セキュア・アクセス・サービス・エッジ（SASE）」として知られる類似のネットワーク概念を説明していますが、Forrester Researchは、ゼロトラスト・エッジではゼロトラストの原則がより明確かつ重視されていると指摘しています。このアーキテクチャは、通常、以下の主要な要素で構成されます。
ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）：従来型VPNに代わり、アプリケーションごとに最小権限の原則に基づいたアクセスを許可します。ZTNAにより、ユーザーはアクセス権限を付与された特定のアプリケーションのみを利用でき、それ以外のネットワークリソースは表示されず、アクセスすることもできません。
ソフトウェア定義ワイドエリアネットワーク（SD-WAN）：物理的な拠点とクラウド環境の間のデータルーティングと接続を最適化します。SD-WANは、リモートアプリケーションにアクセスするユーザーの帯域幅の利用効率を高め、レイテンシーを低減します。
セキュアWebゲートウェイ（SWG）：外向きのWebトラフィックを検査し、悪性サイトへの接続をブロックするとともに、企業の適正利用ポリシーを適用し、データ窃取を防止します。
クラウド・アクセス・セキュリティ・ブローカー（CASB）：ユーザーとクラウドベースのアプリケーション間のやり取りのセキュリティを確保します。CASBは、転送中のデータを監視してコンプライアンス要件への適合を確保するとともに、クラウド環境でホストされている機密情報を保護します。
継続的な監視システム：自動化ツールと高度な脅威インテリジェンスを活用し、進行中のユーザーセッションを継続的に評価します。「侵害を前提とする」（Assume Breach）という考え方に基づいて運用されるこれらのシステムは、異常を検知し、ユーザーのリスクプロファイルに変化が生じた場合には、直ちにアクセス権限を取り消します。
ゼロトラスト・エッジのメリット
ゼロトラスト・エッジの主なメリットは、包括的なセキュリティの強化、運用コストの大幅な削減、そしてクラウドルーティングの効率化によるユーザー体験の向上です。
ゼロトラスト・エッジは、クラウドセキュリティとネットワーク機能を統合した包括的なソリューションであり、現代の企業にさまざまな運用上のメリットをもたらします。
包括的なセキュリティ：ゼロトラスト・エッジは、脅威対策に包括的なアプローチを採用しています。すべてのネットワーク接続を厳格に認証して検査し、潜在的な脅威に対してセキュリティを確保します。この継続的な検証により、何かを無条件に信頼することがなくなります。その結果、IT担当者は、ユーザーの所在地や利用しているアプリケーションにかかわらず、すべての通信や処理が安全であることを確信できます。
コスト削減：ゼロトラスト・エッジは、さまざまなネットワーク機能とセキュリティ機能を単一のクラウドベースのサービスに統合することで、主に設備投資を削減します。SD-WANの機能とエッジ・セキュリティ・サービスを統合することで、複数の独立したセキュリティアプライアンスを導入する必要がなくなります。これにより、ハードウェアコストが削減されるとともに、ITの管理や保守も大幅にシンプル化されます。また、クラウドネイティブなプラットフォームはスケーラブルなため、組織は必要な容量分だけ費用を支払うことができます。
ユーザー体験の向上：ゼロトラスト・エッジは、セキュリティ機能をクラウドエッジから直接提供することで、地域やデバイスを問わず、一貫したパフォーマンスを実現します。トラフィックは最適な経路に自動的かつ効率的にルーティングされるため、レイテンシーが軽減されます。リモートユーザーは、従来のデータセンターを経由してトラフィックを迂回転送することによる煩わしい遅れを避けながら、必要なリソースにアクセスできます。
ゼロトラスト・エッジのユースケース
ゼロトラスト・エッジの一般的なユースケースには、テレワーク環境の保護、安全なクラウド移行の促進、そして企業の基幹ネットワークを外部に公開することなく、サードパーティによる企業システムへのアクセスを保護することなどがあります。
ゼロトラスト・エッジ・アーキテクチャは、安全で分散型のアクセスに対するニーズから生まれる、さまざまなビジネス上の取り組みを柔軟に支援します。
テレワーク環境の保護：ゼロトラスト・エッジにより、テレワーカーは企業のアプリケーションにスムーズにアクセスできます。エッジでゼロトラストセキュリティを適用することで、組織は、処理速度の遅い集中型セキュリティインフラがボトルネックとなる経路をトラフィックが通過することなく、リモート従業員を安全にサポートできます。
安全なクラウド移行：企業が従来型のワークロードをマルチクラウド環境へ移行するにつれて、一貫したセキュリティポリシーを維持することが難しくなっています。ゼロトラスト・エッジはアクセス制御を統合し、アプリケーションがオンプレミス環境とパブリッククラウドのどちらでホストされていても、セキュリティポリシーが一貫して適用されるようにします。
サードパーティおよび業務委託先によるアクセス：組織にはよく、ベンダーや業務委託先に特定の社内システムへのアクセスを許可する必要が生じます。ゼロトラスト・エッジでは、アプリケーション単位できめ細かなアクセス制御を適用できます。これにより、外部ユーザーは許可されたツールのみを利用でき、企業ネットワークのその他の部分は完全に見えない状態に保たれます。
支店・拠点の接続：SD-WANを活用することで、ゼロトラスト・エッジが店舗、支店、製造拠点をクラウドアプリケーションに直接かつ安全に接続するため、本社との接続のために高価な専用回線を維持する必要がなくなります。
ゼロトラスト・エッジの導入における主な課題
ゼロトラスト・エッジの導入における主な課題は、従来型のレガシーアプリケーションの統合、多様なオペレーショナルテクノロジー（OT）の管理、そして複雑なアーキテクチャ移行の実施です。
ゼロトラスト・エッジは、最新のインフラの保護に大きなメリットをもたらしますが、このゼロトラストフレームワークの潜在能力を最大限に引き出すには、組織はさまざまな技術的課題を乗り越える必要があります。
最新のアプリケーションと従来型アプリケーション：最新のWebアプリケーションは、シングルサインオンを利用することで、ゼロトラスト・エッジ環境に容易に設定することができます。一方、Web標準に対応していない古いアプリケーションの統合は困難です。こうした旧式のシステムでは、認証に使用するプロトコルが標準化されていないため、互換性の問題が生じる可能性があり、ゼロトラストに基づくアクセス制御を実現するには、複雑な代替策が必要になる場合があります。
OTおよびIoTデバイスの統合：オペレーショナルテクノロジー（OT）やモノのインターネット（IoT）デバイスのセキュリティを確保するのは、非常に困難です。管理対象外のIoTデバイスは種類が多様で、それぞれが使用するセキュリティプロトコルも異なります。また、旧式で機能が限られたプロトコルが使われていることも多いため、標準的なセキュリティエージェントをインストールできない場合があります。その結果、アーキテクチャ内に潜在的な脆弱性が生じます。厳格なネットワークセグメンテーションが不可欠となりますが、その実施と管理は容易ではありません。
クラウド移行に関する検討事項：ゼロトラスト・エッジによる保護へ完全に移行する前に、大規模なクラウド移行やネットワークの再構築が必要になる場合があります。ユーザーの業務フローの把握、アプリケーション間の依存関係の特定、レガシーインフラの移行には、多くの時間を要します。業務への支障を避けるためには、綿密な計画が不可欠です。
Akamaiの役割
Akamaiは、アプリケーションへのアクセスを保護し、高度な脅威から防御するために設計されたAkamai Workforce Protectorをはじめとする、包括的なクラウドベースのセキュリティソリューションを提供することで、組織のゼロトラストポスチャの実現を支援します。
高度にセキュアなゼロトラストアーキテクチャへの移行には、パフォーマンスを損なわない堅牢なソリューションが必要です。Akamaiは、ゼロトラスト・エッジフレームワークを効率的に実現するために設計された、高度なエッジサービス群を提供しています。Akamai Workforce Protectorは、ブラウザーベースの認証ソリューションを提供し、管理対象・管理対象外を問わず、さまざまなデバイスからSaaSやWebアプリケーションへの安全なアクセスを実現します。ゼロトラストセキュリティと最小権限の原則に基づくアクセスポリシーを適用することで、追加の認証要素として機能し、企業のセキュリティを大幅に強化します。このソリューションは、既存のSaaSアイデンティティプロバイダーとシームレスに連携するため、従来型の専用ネットワークインフラを必要とせず、ブラウザーから直接、迅速に接続することができます。
組織は、以下のAkamaiソリューションを導入することで、ゼロトラスト・エッジ・アーキテクチャを構築できます。
Akamai Workforce Protector：管理対象・管理対象外を問わず、さまざまなデバイスからSaaSやWebアプリケーションにアクセスする際のブラウザーベースの認証機能を提供します。
Akamai Enterprise Application Access：ユーザーのアイデンティティとデバイスのセキュリティ状態を検証したうえで、アプリケーション単位のアクセスを許可するゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）を提供します。
Akamai Secure Internet Access：セキュアWebゲートウェイ（SWG）として機能し、Webトラフィックを検査してマルウェアをブロックするとともに、適正利用ポリシーを適用します。