エンドポイント保護プラットフォーム（EPP）とは、ネットワークに接続されたデバイスに展開され、脅威の侵入時点で悪性の活動を検知、防止、ブロックする一元管理型のセキュリティソリューションです。従来のウイルス対策機能に、高度なふるまい分析や脅威インテリジェンスを組み合わせることで、最新のサイバー攻撃に対する第一の防御線として機能します。高度に分散化された企業環境では、攻撃者が企業インフラ全体を侵害する前に、ランサムウェア、ファイルレスマルウェア、不正なネットワークアクセスを阻止するために、エンドポイントの保護が極めて重要です。
現代のネットワークにおけるエンドポイント
エンドポイントとは、企業ネットワークに接続し、直接通信を行うあらゆるリモート・コンピューティング・デバイスを指します。
現代の企業環境では、テレワークやBYOD（個人所有デバイスの持ち込み）ポリシー、IoT（モノのインターネット）の急速な広がりにより、アタックサーフェスが大幅に拡大しています。一般的なエンドポイントデバイスには、ワークステーション、デスクトップPC、ノートPC、スマートフォンなど、従来から使われているユーザー向けのハードウェアが含まれます。ユーザーが直接使用するデバイスだけでなく、エンドポイントには、サーバーや仮想マシンといった企業インフラの構成要素のほか、スマートカメラ、医療用センサー、産業用トラッカーなどの特殊なIoTデバイスも含まれます。
これらのデバイスは、外部ユーザーや信頼できないインターネット環境と直接やり取りするため、サイバー攻撃の最初の標的となることがよくあります。脅威アクターは、フィッシング攻撃、悪性ファイルのダウンロード、エクスプロイトキットなどを利用して、古いエンドポイントソフトウェアに存在する脆弱性を悪用します。ひとつのエンドポイントが侵害されると、攻撃者はそのデバイスを足がかりとしてネットワーク内でラテラルムーブメントを行い、ユーザー権限を昇格させたり、機密性の高い企業データを外部に流出させたりする可能性があります。エンドポイントの数と種類が増え続けるなか、従来の境界型セキュリティだけではもはや十分ではありません。そのため、EPPは、企業のセキュリティ対策に不可欠な基盤となっています。
EPPの仕組み
EPPは、個々のデバイスに軽量なエージェントを展開し、システムの動作を継続的に監視するとともに、セキュリティポリシーを適用して、既知の脅威や疑わしい脅威をリアルタイムでプロアクティブにブロックします。
エンドポイントがネットワークに接続されると、インストールされたエージェントがファイル、実行中のプロセス、受信ネットワークトラフィックを継続的にスキャンします。従来、エンドポイントセキュリティはシグネチャベースの検知に大きく依存していました。この方式では、受信したファイルを既知のマルウェアの亜種を登録した静的データベースと照合する必要がありました。現在のEPPは、次世代アンチウイルス（NGAV）の機能を活用しています。こうした高度なプラットフォームには、機械学習やふるまい分析が組み込まれており、従来のマルウェアシグネチャに依存しないゼロデイ脅威やファイルレス攻撃も検知できます。
ソフトウェアエージェントは、テレメトリデータやインシデントデータを中央管理コンソールに継続的に送信します。このコンソールは通常、Software as a Service（SaaS）アーキテクチャを通じてクラウド上でホストされています。この集中管理レイヤーにより、セキュリティ運用チームは、エンドユーザーの生産性を損なうことなく、企業全体にソフトウェア更新プログラムを展開し、データを暗号化するとともに、アプリケーション制御ポリシーを実施できます。負荷の大きい分析処理をクラウド側で行うことで、軽量エージェントはデバイスのパフォーマンスへの影響を最小限に抑えながら、高度なセキュリティを実現します。
EPPの主な構成要素
EPPは、マルウェア対策から厳格なアクセス制御に至るまで、複数のセキュリティレイヤーを統合し、一元管理できる統合フレームワークとして提供します。
次世代アンチウイルス（NGAV）：機械学習アルゴリズムとふるまい分析を活用し、従来のシグネチャデータベースだけに依存することなく、既知のマルウェア、ランサムウェア、高度な持続的脅威（APT）を特定して阻止します。
ネットワークファイアウォールと侵入防止機能：これらのホストベースのツールは、デバイスレベルで受信・送信されるネットワークトラフィックを直接監視します。不正なネットワーク接続をブロックし、脅威アクターがシステムの脆弱性を悪用できる前に、異常なデータ転送を阻止します。
アプリケーション制御：エンドポイントデバイス上で実行を許可するアプリケーションを厳格なポリシーによって制限する機能です。ユーザーがリスクの高い未承認のソフトウェアをダウンロードしたり、実行したりすることを防ぎます。
デバイス制御とデータ暗号化：USBストレージドライブなどの周辺機器とエンドポイントとの間のデータのやり取りを制御します。機微な情報を暗号化した状態に保つことで、ハードウェアが盗難に遭った場合のデータ損失やデータ損失防止（DLP）機能の不備によるリスクを緩和します。
中央管理コンソール：統合された管理ダッシュボードにより、ITチームやセキュリティチームは、単一のインターフェースから数千台のワークステーションやスマートフォンにわたるセキュリティポリシーの管理、パッチ管理の自動化、包括的な脅威インテリジェンスの確認を行うことができます。
EPPとEDRの違い
EPPが主に脅威の防止に重点を置くのに対し、エンドポイント検知応答（EDR）は、予防的なセキュリティ対策をすり抜けた脅威の特定、調査、緩和に重点を置いています。
この2つのテクノロジーは互いに補完し合うものであり、多くの場合、拡張検知応答（XDR）またはマネージド型検知応答（MDR）という統合ソリューションの一部として提供されます。しかし、それぞれの基本的な目的は根本的に異なります。EPPは、静的解析と動的解析を活用し、攻撃が実行される前に阻止します。悪性URLをブロックし、既知の脆弱性が悪用されるのを自動的に防ぐことを目的としています。
一方、EDRシステムは、すでにセキュリティ侵害が発生していることを前提とします。エンドポイントから継続的にテレメトリデータを収集・記録し、脅威ハンティング、インシデント対応、フォレンジック調査を可能にします。巧妙なファイルレスマルウェア攻撃がEPPをすり抜けた場合、EDRコンポーネントは、権限の不正な昇格や不審なPowerShellの実行など、異常なシステムのふるまいを検知します。さらに、セキュリティアナリストが該当するマシンを隔離し、脅威を排除するためのツールを提供します。
機能
エンドポイント保護プラットフォーム（EPP）
エンドポイント検知応答（EDR）
目的
脅威の予防とプロアクティブなブロック
脅威の検知、調査、および対応
メソッド
既知の脅威データベース、ヒューリスティック分析、ふるまい分析
フォレンジック用テレメトリデータ、継続的な監視、脅威インテリジェンス
応答性
静的かつ自動的で、既知の脅威に対して一貫した防御を提供
動的かつ事後対応型で、新たなネットワーク上の活動に適応し、専門家による脅威ハンティングを可能にする
EPPの主なメリット
複数のセキュリティ制御機能を単一のスケーラブルなソリューションに統合し、分散化が進むワークフォースを保護することで、組織のセキュリティリスクを大幅に軽減します。
包括的なマルウェア対策：豊富な脅威シグネチャデータベースと高度な機械学習アルゴリズムを組み合わせることで、既知および未知のサイバー攻撃を数多く効果的にブロックします。この継続的な保護により、企業をウイルス、ワーム、スパイウェア、破壊的なランサムウェアから守ります。
分散環境に対応するスケーラビリティ：クラウドネイティブなSaaSアーキテクチャにより、ITチームは高価なオンプレミスハードウェアのアップグレードを必要とせずに、数万台のリモートノートPC、サーバー、モバイルデバイスに軽量エージェントを展開できます。
可視性と制御の一元化：統合された中央管理コンソールにより、セキュリティ担当者は、接続されているすべてのエンドポイントのセキュリティポスチャをリアルタイムで把握できます。こうした可視性によって管理がシンプル化されるとともに、セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）システムとのシームレスな連携により、ネットワーク全体をより広範囲に監視できます。
規制遵守への対応：組み込みのDLPツール、アプリケーション制御、厳格なデータ暗号化機能により、組織はデータプライバシー、監査、アクセス制御に関する厳格な業界のコンプライアンス要件を満たすことができます。
EPPがクラウドセキュリティにおいて重要な理由
EPPは、デバイスの健全性を検証したうえで企業のクラウドリソースへのアクセスを許可することで、より広範なゼロトラストアーキテクチャにおける重要な制御ポイントとして機能します。
従来の企業ネットワークの境界を保護するだけでは、もはや十分ではありません。セキュリティ制御は、ユーザーと、そのユーザーが操作する個々のデバイスに適用される必要があります。より広範なクラウド・セキュリティ・フレームワークと統合することで、EPPは、脅威インテリジェンスやデバイスポスチャを示すテレメトリデータをアクセスゲートウェイと積極的に共有します。
たとえば、EPPが従業員のノートPCで不審なふるまいを検知した場合や、OSのパッチが古いことを検知した場合、ネットワーク・アクセス・システムは、問題が解消されるまで、そのデバイスから重要なSaaSアプリケーションへのアクセスを即座に遮断できます。この連携により、攻撃者が侵害されたエンドポイントを足掛かりとして、クラウド上のデータベースやアプリケーションへのラテラルムーブメントを行うことを防ぎます。
Akamaiによるエンドポイントとネットワーク環境の保護
Akamaiは、堅牢なゼロトラストソリューションと脅威隔離ソリューションを提供しています。これらは従来のEPPを補完し、Web上のアクティビティを保護するとともに、企業ネットワーク内でのラテラルムーブメントを防止します。
EPPは、デバイスのオペレーティングシステムを保護するうえで不可欠ですが、複雑なWebブラウザー上のアクティビティやネットワークレベルのトラフィックを十分に可視化できないことが少なくありません。従来のプラットフォームで可能なのは、多くの場合、ローカルのTLSプロキシを使ってWebトラフィックを監視する程度であり、その対象範囲はドメインレベルに限られます。Akamaiは、こうした具体的な課題に対応する、アタックサーフェス全体の縮小につながる専用ソリューションを提供します。
Akamai Workforce Protector：この企業向けブラウザー拡張機能は、Web経由の脅威からアプリケーション、データ、デバイスを保護し、セキュリティを損なうことなく、優れたユーザー体験を実現します。ブラウザーに直接統合されることで、EPPでは把握できない情報まで詳細に可視化し、リスクを正確に検知できるようにします。Akamai Workforce Protectorは、管理対象・管理対象外の両方のデバイスをWeb経由の脅威から保護します。対象となる脅威には、悪性ブラウザー拡張機能、高リスクのブラウザー設定、未承認のSaaSアプリケーションへの機微な情報のアップロードなどがあります。
Akamai Guardicore Segmentation：ゼロデイ脅威がEPPをすり抜け、ワークステーションを侵害した場合、Akamai Guardicore Segmentationはソフトウェアベースのマイクロセグメンテーションを活用して、ラテラルムーブメントを厳格に制限します。 マイクロセグメンテーションポリシーを適用して、重要なサーバー、クラウドワークロード、ITインフラを分離することで、マルウェアを侵害されたエンドポイント内に封じ込めます。
Akamai Secure Internet Access：このクラウドベースのセキュアWebゲートウェイは、世界中のDNSおよびHTTP／HTTPSトラフィックを検査します。悪性ドメインへの接続をプロアクティブにブロックし、エッジでマルウェアのペイロード配信を阻止することで、サイバー攻撃がエンドポイントデバイスに到達するはるか前の段階で食い止めます。