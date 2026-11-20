Akamaiは、堅牢なゼロトラストソリューションと脅威隔離ソリューションを提供しています。これらは従来のEPPを補完し、Web上のアクティビティを保護するとともに、企業ネットワーク内でのラテラルムーブメントを防止します。

EPPは、デバイスのオペレーティングシステムを保護するうえで不可欠ですが、複雑なWebブラウザー上のアクティビティやネットワークレベルのトラフィックを十分に可視化できないことが少なくありません。従来のプラットフォームで可能なのは、多くの場合、ローカルのTLSプロキシを使ってWebトラフィックを監視する程度であり、その対象範囲はドメインレベルに限られます。Akamaiは、こうした具体的な課題に対応する、アタックサーフェス全体の縮小につながる専用ソリューションを提供します。

Akamai Workforce Protector：この企業向けブラウザー拡張機能は、Web経由の脅威からアプリケーション、データ、デバイスを保護し、セキュリティを損なうことなく、優れたユーザー体験を実現します。ブラウザーに直接統合されることで、EPPでは把握できない情報まで詳細に可視化し、リスクを正確に検知できるようにします。Akamai Workforce Protectorは、管理対象・管理対象外の両方のデバイスをWeb経由の脅威から保護します。対象となる脅威には、悪性ブラウザー拡張機能、高リスクのブラウザー設定、未承認のSaaSアプリケーションへの機微な情報のアップロードなどがあります。

Akamai Guardicore Segmentation：ゼロデイ脅威がEPPをすり抜け、ワークステーションを侵害した場合、Akamai Guardicore Segmentationはソフトウェアベースのマイクロセグメンテーションを活用して、ラテラルムーブメントを厳格に制限します。 マイクロセグメンテーションポリシーを適用して、重要なサーバー、クラウドワークロード、ITインフラを分離することで、マルウェアを侵害されたエンドポイント内に封じ込めます。

Akamai Secure Internet Access：このクラウドベースのセキュアWebゲートウェイは、世界中のDNSおよびHTTP／HTTPSトラフィックを検査します。悪性ドメインへの接続をプロアクティブにブロックし、エッジでマルウェアのペイロード配信を阻止することで、サイバー攻撃がエンドポイントデバイスに到達するはるか前の段階で食い止めます。