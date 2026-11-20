SSEはネットワーク上を流れる通信の保護に優れていますが、現代のワークスペースの中核であるWebブラウザーを保護するには、それを補完するソリューションも必要です。ブラウザーセキュリティは、実際にWebページが表示・実行される環境と、ユーザーがWebアプリケーションを操作する接点を能動的に保護することで、SSEを補完します。

ブラウザー・セキュリティ・ソリューションは、ブラウザー上で発生するイベントを継続的に監視し、スクリプトのふるまいを分析することで、Webセッションの実行中に脅威を事前に防止します。SSEがネットワークレベルのシグネチャやURLの分類に大きく依存するのに対し、ブラウザー・セキュリティ・ソリューションは、動的に生成されるWebページの内容を分析できます。例えば、ゼロアワーフィッシング攻撃の場合、ブラウザーのセキュリティ拡張機能は、実際にブラウザー上に表示されたフィッシングページを分析し、偽装された脅威をデバイス上で検知して、ユーザーが認証情報を送信する前にページをブロックできます。SSEでは、新たに作成されたフィッシングサイトを見逃すことが少なくありません。これは、そのURLがまだ悪性サイトとして分類されていないためです。

悪性のブラウザー拡張機能についても、デバイス上での緩和が必要です。ブラウザーのセキュリティ拡張機能は、ローカルにインストールされているアドオンをスキャンし、要求されている権限を分析します。そして、データを不正に収集したり、Webページに悪性のコードを埋め込んだりする可能性のある、高リスクの拡張機能を無効にします。こうした拡張機能はデバイス上でローカルに動作し、暗号化されたブラウザーメモリ内で処理を行うため、SSEではこの特定の種類のマルウェアに対する保護を提供できません。

さらに、SSEでは、アクセスが許可された後に、ユーザーが正規のSaaSアプリケーション内で具体的にどのような操作を行っているかを把握することが困難です。ブラウザーのセキュリティ拡張機能は、デバイス上でのユーザー操作を追跡し、その行動が正当なものであるかを検証することで、アカウント乗っ取りの試みを防止したり、不正な生成AIプロンプトの入力を阻止したり、機微な情報を個人用Webメールアカウントに貼り付ける操作をブロックしたりできます。