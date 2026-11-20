SSEとは、セキュアWebゲートウェイ、クラウド・アクセス・セキュリティ・ブローカー（CASB）、ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）など、個別に提供されていたセキュリティサービスを統合し、クラウド経由で提供するサイバーセキュリティ上の概念です。SSEは当初、より広範なセキュア・アクセス・サービス・エッジ（SASE）フレームワークのうち、セキュリティに特化したサブセットとして定義されました。SSEは、従来の企業データセンターの境界に依存していたアクセス制御や脅威対策を、その境界から切り離します。セキュリティ対策の適用ポイントをクラウドエッジに移すことで、組織はセキュリティ管理を一元化し、分散して働く従業員を保護するとともに、高いパフォーマンスと快適なユーザー体験を維持しながら、事業のスケーリングにも柔軟に対応できます。
重要ポイント
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SSEとは、セキュアWebゲートウェイやゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）など、個別に提供されていたセキュリティサービスを統合し、クラウド経由で提供するサイバーセキュリティ上の概念です。
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SSEは、エンドポイントやユーザーからのトラフィックを、世界各地に分散配置されたクラウドインフラ経由でルーティングし、データの検査、アクセス制御ポリシーの適用、インラインでの脅威の阻止を行います。
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個別に導入されたセキュリティツールでは、アーキテクチャ上の死角が生じます。一方、統合プラットフォームでは、きめ細かなアクセス制御とディープ・パケット・インスペクション（DPI）を実現し、マルウェアやデータ窃取から組織を保護します。
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SSEにより、テレワークやハイブリッド環境で働く従業員は、脆弱な従来型の仮想プライベートネットワーク（VPN）に依存することなく、必要なリソースに安全にアクセスすることができます。
SSEの仕組み
SSEは、エンドポイントやユーザーからのトラフィックを、世界各地に分散配置されたクラウドインフラ経由でルーティングすることで機能します。このインフラがデータを検査し、アクセス制御ポリシーを適用するとともに、トラフィックが宛先に到達する前に通信経路上で脅威を遮断します。セキュリティチェックのためにトラフィックを中央のオンプレミスデータセンターに迂回させるのではなく、ユーザーに近い場所でこれらの処理を実行することによって、レイテンシーを最小限に抑え、パフォーマンスを最適化します。
SSEプラットフォームは、世界各地に分散配置されたエッジロケーションに展開される、クラウドネイティブなソリューションです。ユーザーやデバイスがインターネット、SaaS（Software as a Service）アプリケーション、または企業のプライベート環境へのアクセスを試みると、トラフィックは最寄りのエッジノードに誘導されます。このノードでは、トラフィックはシングルパス方式で検査されます。この過程で、SSEソリューションは、隠れたマルウェアを検知し、適正利用ポリシーを適用し、データ窃取を防ぐために、SSL（Secure Sockets Layer）およびTLS（Transport Layer Security）による暗号化通信を復号します。
SSEは、すべてのリクエストについてコンテキストを評価し、厳格なアクセス制御を適用します。すべてのアクセス試行は、アイデンティティ、デバイスポスチャ、場所、ふるまいに関するコンテキストに基づいて検証されます。ユーザーが社内オフィスにいる場合でも、リモートネットワークから接続している場合でも、信頼を暗黙のうちに前提とすることはありません。最後に、SSEプラットフォームはアクセスアクティビティとユーザーのふるまいを継続的に監視し、リアルタイムでアラートを生成して、セキュリティ運用チームが進行中の脅威を検知し、緩和できるようにします。
SSEの主な構成要素
SSEは、インターネット、クラウドアプリケーション、および企業のプライベートリソースへの安全なアクセスを確保するために設計された、複数の統合セキュリティ技術で構成されています。SSEはセキュリティサービスに特化しており、ネットワークの転送機能は、より広範なSASEフレームワークに委ねています。
- セキュアWebゲートウェイ（SWG）：セキュアWebゲートウェイは、リアルタイムのWebフィルタリング機能を提供し、ユーザーが悪性のWebサイトや不適切なWebサイトにアクセスするのを防ぎます。インターネット閲覧に関する社内ポリシーを適用し、送受信されるWebトラフィックを検査することで、マルウェア、フィッシング、その他のWebベースの脅威からユーザーを保護します。
- クラウド・アクセス・セキュリティ・ブローカー（CASB）：クラウド・アクセス・セキュリティ・ブローカーは、ユーザーとクラウドサービスの間にゲートキーパーとして機能し、SaaSアプリケーションの安全な利用を確保します。クラウドアプリケーションの利用状況を詳細に可視化し、データセキュリティポリシーを適用するとともに、許可されていないシャドーITの利用によるリスクを防ぎ、サードパーティのクラウド環境に保存されている機微な情報を保護します。
- ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）：ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）は、プライベートアプリケーションに対して、アイデンティティに基づくきめ細かなアクセス管理を提供します。最小権限の原則を適用し、多要素認証を必須とすることで、従来の仮想プライベートネットワーク（VPN）に取って代わります。その結果、ユーザーには企業ネットワーク全体への広範なアクセス権限ではなく、明示的に利用を許可された特定のアプリケーションへのアクセス権限のみが付与されます。
- Firewall as a Service（FWaaS）：Firewall as a Serviceは、従来のレイヤー3からレイヤー7までのファイアウォール機能をクラウド上で提供します。すべてのトラフィックに対してステートフルインスペクション、侵入防止システム（IPS）、高度な脅威保護を提供します。これにより、オンプレミスのハードウェアを必要とすることなく、リモートユーザーや支社・支店にもネットワークセキュリティ機能を効果的に拡張できます。
- データ損失防止（DLP）：データ損失防止ツールは、転送中または保存中の機微な情報を監視し、保護します。この機能は、知的財産、顧客情報、厳格な規制が適用されるデータを、不正な共有や外部への持ち出しから保護し、組織が厳しい規制要件を満たすうえでも役立ちます。
- 脅威インテリジェンスと分析：SSEプラットフォームは、さまざまなテレメトリデータを集約し、ユーザーのふるまい、アプリケーションの利用状況、ネットワークアクティビティに関する、実際の対策に役立つ分析情報を提供します。こうした情報を活用することで、セキュリティチームは異常なパターンを特定し、変化・進化するサイバー脅威をリアルタイムで緩和することができます。
- 統合ポリシー管理：SSEプラットフォームでは、集中管理コンソールを使用して、すべての内部コンポーネントにわたって一貫したセキュリティポリシーを定義し、適用します。この統合により、管理がシンプル化され、運用の複雑さが軽減されるとともに、個別に導入されたセキュリティ製品群で発生しがちなポリシーの競合も解消されます。
SSEの主なメリット
SSEは、テレワークやクラウドコンピューティングへの移行に対応した、最新かつアジャイルな防御戦略を組織に提供します。
- セキュリティアーキテクチャのシンプル化：SSEは、複数のセキュリティツールを個別に導入・運用する必要をなくすことで、管理をシンプル化し、管理業務の負担を軽減します。個別のセキュリティソリューションを別々に導入すると、統合上の課題、ポリシーの重複、アーキテクチャ上の死角が生じるほか、ユーザーの利便性も損なわれます。統合プラットフォームを利用すれば、ITチームは単一のインターフェースから、すべてのアクセス管理と脅威対策を一元的に管理できます。
- セキュリティポスチャの強化：SSEは、きめ細かなアクセス制御、リアルタイム監視、およびディープ・パケット・インスペクション（DPI）を実現し、ネットワークレベルでマルウェア、フィッシング、データ窃取などの脅威から保護します。セキュリティポリシーはクラウド上で適用されるため、ユーザーがオンプレミスのワークステーションからアクセスする場合でも、パブリックWi-Fiネットワークからアクセスする場合でも、一貫した保護が提供されます。
- ユーザー体験の向上：SSEにより、ユーザーは場所を問わず、アプリケーションにシームレスかつ安全にアクセスできます。SSEは世界各地に分散配置されたクラウドアーキテクチャを採用しているため、ユーザーは最寄りのポイント・オブ・プレゼンス（PoP）に接続できます。これによって、レイテンシーが最小限に抑えられ、中央のデータセンターへの非効率なトラフィックの迂回転送も不要になるため、エンドユーザーはより高速な接続を利用できます。
- テレワークおよびハイブリッドワークフォースへの対応：SSEは、テレワークやハイブリッドワーク環境で働く従業員が、従来のVPNに依存することなく、必要なリソースに安全にアクセスできるようにします。従来のVPNは、スループットに制限があることが多く、ネットワーク全体に過剰な信頼を与えてしまう場合があります。一方、SSEは、より高速で、ユーザーに近い場所から、アプリケーション単位で厳格に制限されたアクセスを提供します。
- 容易に拡張できるインフラ：SSEにより、組織は新たなハードウェアを導入することなく、ビジネス環境の変化に迅速に対応できます。数千人の新たなリモートユーザーを受け入れるにしても、新しい支店を開設するにしても、他社を買収するにしても、クラウド経由で提供されるセキュリティ機能は、必要に応じて柔軟に拡張し、求められる処理能力に対応できます。
SSEのデメリットと課題
SSEは企業ネットワークのセキュリティを大幅に向上させますが、このアーキテクチャの導入には、特有の運用上および戦略上の課題も伴います。
- ベンダーロックイン（囲い込み）：SSEを導入すると、企業はセキュリティ機能全体を単一のプロバイダーに大きく依存することになります。独自のテクノロジーの違いや複雑なポリシー設定、データ移行の難しさなどにより、将来的にベンダーを変更する際に困難が生じる可能性があります。
- 初期投資および移行コスト：SSEの導入には移行期間が必要であり、多額の初期費用が発生する場合があります。新しいアーキテクチャを十分に活用するには、テクノロジーの導入費用、既存のアイデンティティプロバイダーとの複雑な連携、および従業員に対する大規模なトレーニングに必要な予算を確保する必要があります。
- 導入に専門知識が必要：SSEソリューションを効果的に導入し、運用するには、ネットワークおよびセキュリティに関する専門知識を持つ人材が必要です。社内に十分な専門知識がない組織では、既存のレガシー・ネットワーク・ポリシーを最新のゼロトラストフレームワークに適合させることが難しく、その結果、最適とはいえない設定になったり、一時的な業務の中断が発生したりする可能性があります。
- ブラウザーレベルにおけるセキュリティの死角：ブラウザーレベルのセキュリティギャップ：SSEはネットワーク上を流れる通信のセキュリティを確保し、ネットワーク境界での脅威を遮断しますが、Webブラウザー内部で実行されるスクリプトを監視することはできません。この死角により、ユーザーは検知を回避する巧妙なWeb上の脅威にさらされる可能性があります。こうした脅威には、悪性ブラウザー拡張機能、AI利用に伴うデータ漏えい、シャドーSaaS、アイデンティティに関するリスク、標準的なセキュリティ対策を回避するゼロアワー脆弱性などが含まれます。
ブラウザーセキュリティによるSSEの補完
SSEはネットワーク上を流れる通信の保護に優れていますが、現代のワークスペースの中核であるWebブラウザーを保護するには、それを補完するソリューションも必要です。ブラウザーセキュリティは、実際にWebページが表示・実行される環境と、ユーザーがWebアプリケーションを操作する接点を能動的に保護することで、SSEを補完します。
ブラウザー・セキュリティ・ソリューションは、ブラウザー上で発生するイベントを継続的に監視し、スクリプトのふるまいを分析することで、Webセッションの実行中に脅威を事前に防止します。SSEがネットワークレベルのシグネチャやURLの分類に大きく依存するのに対し、ブラウザー・セキュリティ・ソリューションは、動的に生成されるWebページの内容を分析できます。例えば、ゼロアワーフィッシング攻撃の場合、ブラウザーのセキュリティ拡張機能は、実際にブラウザー上に表示されたフィッシングページを分析し、偽装された脅威をデバイス上で検知して、ユーザーが認証情報を送信する前にページをブロックできます。SSEでは、新たに作成されたフィッシングサイトを見逃すことが少なくありません。これは、そのURLがまだ悪性サイトとして分類されていないためです。
悪性のブラウザー拡張機能についても、デバイス上での緩和が必要です。ブラウザーのセキュリティ拡張機能は、ローカルにインストールされているアドオンをスキャンし、要求されている権限を分析します。そして、データを不正に収集したり、Webページに悪性のコードを埋め込んだりする可能性のある、高リスクの拡張機能を無効にします。こうした拡張機能はデバイス上でローカルに動作し、暗号化されたブラウザーメモリ内で処理を行うため、SSEではこの特定の種類のマルウェアに対する保護を提供できません。
さらに、SSEでは、アクセスが許可された後に、ユーザーが正規のSaaSアプリケーション内で具体的にどのような操作を行っているかを把握することが困難です。ブラウザーのセキュリティ拡張機能は、デバイス上でのユーザー操作を追跡し、その行動が正当なものであるかを検証することで、アカウント乗っ取りの試みを防止したり、不正な生成AIプロンプトの入力を阻止したり、機微な情報を個人用Webメールアカウントに貼り付ける操作をブロックしたりできます。
Akamaiの役割
SSEやゼロトラストアーキテクチャを実現するには、ネットワークアクセス、脅威防止、エンドポイントの可視化を高度に統合する必要があります。Akamaiは、分散化が進む現代の企業環境をあらゆるレイヤーで保護するために設計された、包括的なセキュリティソリューション群を提供しています。
Akamai Workforce Protectorを活用することで、組織は従来のネットワークベースの防御ではカバーできなかったセキュリティ上の弱点を補うことができます。Akamai Workforce Protectorは、ブラウザーそのものを保護し、Webセッションを詳細に可視化します。これにより、ゼロアワーフィッシングを阻止し、悪性ブラウザー拡張機能をブロックするとともに、シャドーSaaSや生成AIツールを介した機微な情報の窃取を防止します。
さらに、最新のSSEアーキテクチャを完成させるために、Akamaiは強固なゼロトラストおよび脅威対策ソリューションも提供しています。Akamai Enterprise Application Accessは、アイデンティティに基づく安全なゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）を企業のプライベートアプリケーションに提供し、脆弱な従来型VPNを不要にします。また、Akamai Secure Internet Accessは、スケーラブルなセキュアWebゲートウェイとして機能します。DNSおよびWebの各レベルでマルウェア、ランサムウェア、悪性ドメインを事前にブロックし、それらが企業ネットワークに侵入するのを防ぎます。