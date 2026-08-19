Laut Marc Reusch, Head of Product, Video and TV Platform bei FUNKE Digital, verlässt sich die Abteilung auf die Open‑Source-Version der Kaltura-Videoverwaltungsplattform, um die Videobereitstellung über die FUNKE Mediengruppe hinweg zu unterstützen.

„Kaltura ist eng in unsere Workloads integriert“, erklärt Reusch. „Es war sinnvoll, uns selbst um den Quellcode zu kümmern, damit wir ihn über das standardmäßige SaaS‑Angebot hinaus anpassen konnten.“

Zunächst hostete FUNKE Digital die Kaltura-Plattform bei einem bekannten Cloud-Anbieter, da das Team eine cloudunabhängige Architektur statt einer Hyperscaler-Anbieterbindung wollte. Im Laufe der Zeit wurde es jedoch immer schwieriger, die Wirtschaftlichkeit der Infrastruktur zu rechtfertigen. „Als wir die Rechenanforderungen und Skalierungsmuster von Kaltura besser verstanden haben, konnten wir die steigenden Kosten nicht mehr ignorieren“, fährt Reusch fort.

FUNKE Digital wollte sich die Flexibilität bewahren, anstatt plötzlich stark von Hyperscaler-eigenen Services abhängig zu werden. Zudem priorisierte das Team transparente Preise, eine vorhersehbare Infrastruktur sowie Cloud-Portabilität.