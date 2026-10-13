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Farmacia Uno

Fácil de implementar y usar, Akamai proporciona seguridad, escalabilidad y rendimiento a las pymes

Logotipo de Farmacia Uno

Ubicación

Italia
Farmaciauno.it

Sector

Comercio

Gran servicio de FarmaciaUno

FarmaciaUno es la farmacia online más grande de Italia que opera desde 2014. La empresa permite a los consumidores italianos acceder a las mejores marcas farmacéuticas con solo pulsar un botón. Estamos encantados de que esta innovadora marca haya decidido trabajar con Akamai para que sus operaciones sean más seguras y fluidas.

La pandemia aceleró el crecimiento de las compras online a gran escala, y esto también se aplica en gran medida al sector farmacéutico. FarmaciaUno cuenta con un catálogo de más de 90 000 referencias de las mejores marcas del sector farmacéutico. El objetivo de la empresa es ofrecer un gran servicio con descuentos de hasta el 75 % y enviar cualquier compra en un plazo de 24 a 48 horas. Sus canales sociales y chats de atención al cliente en directo permiten a sus clientes ponerse en contacto con ellos en cualquier momento y sentirse apoyados durante todo el proceso de compra. Para ello, era esencial alcanzar los estándares más altos posibles en cuanto a seguridad, escalabilidad y rendimiento online.

Crear experiencias digitales increíbles

Gracias a la colaboración con Akamai, fue posible lograr la continuidad del servicio, especialmente en momentos críticos durante la pandemia. Para gestionar el aumento del tráfico y los picos relacionados con eventos especiales, como las ventas flash, Akamai implementó mecanismos de almacenamiento en caché que podían compensar las dificultades del sitio cuando el número de pedidos era especialmente alto. Akamai gestiona actualmente el 90 % de las solicitudes de descarga.

La creación de unas experiencias digitales increíbles suele implicar el aprovechamiento de la computación perimetral sin servidor, las arquitecturas basadas en microservicios, los entornos IaaS, la funcionalidades del cliente y las API. Estas modernas prácticas de desarrollo están diseñadas para producir experiencias de usuario altamente personalizadas, rápidas y siempre activas, pero también presentan inextricablemente nuevas vulnerabilidades y riesgos. Así pues, resulta fundamental implementar una solución de seguridad para supervisar cualquier tráfico malicioso y proteger los datos confidenciales de los usuarios. Akamai ha proporcionado un conjunto completo de soluciones de protección eficaces diseñadas para lograr los mejores resultados de seguridad. Basada en Akamai Intelligent Edge Platform, la solución Web Application Protector, cuyas funciones se han integrado ahora en App & API Protector, permite proteger las aplicaciones frente a ataques DDoS y reducir el riesgo de tiempo de inactividad y los problemas de robo de datos.

"Estamos encantados con nuestra colaboración. Akamai entendió las complejidades de nuestro negocio y nos apoyó en todo nuestro recorrido para hacer que nuestras operaciones sean seguras, rápidas y fiables para nuestros clientes. No podríamos estar más satisfechos con el resultado, y estamos agradecidos de tener un partner como Akamai, especialmente durante los desafíos derivados de la pandemia", afirma Pierfrancesco Alvino, director de Farmaciauno.it.

"La pandemia ha acelerado la transición digital de las empresas y ha influido enormemente en el crecimiento de las compras online, incluso por parte de usuarios que anteriormente no estaban familiarizados con este tipo de ventas. Las pymes también han tenido que enfrentarse a este profundo cambio y, para satisfacer las nuevas necesidades de los consumidores, FarmaciaUno ha decidido simplificar los procesos, ofreciendo una experiencia personalizada y en tiempo real al cliente, sin sacrificar unos altos estándares de seguridad. Estamos orgullosos de este proyecto, que nos ha dado la oportunidad de colaborar incluso con empresas que están menos familiarizadas con los procesos de digitalización y de apoyarlas para mantenernos al día con los profundos cambios que afectan a nuestra sociedad", declara Marco Giusti, director de ventas de Akamai Italia.

Acerca de Farmacia Uno

FarmaciaUno fue fundada en 2014 con el objetivo consolidado de convertirse en la farmacia online de referencia en territorio nacional. Farmacia Uno cuenta con un canal eficaz tanto desde el punto de vista del asesoramiento como a la hora de satisfacer las necesidades individuales del consumidor, con una lista de más de 90 000 referencias de las mejores marcas del sector farmacéutico.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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