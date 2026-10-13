Gracias a la colaboración con Akamai, fue posible lograr la continuidad del servicio, especialmente en momentos críticos durante la pandemia. Para gestionar el aumento del tráfico y los picos relacionados con eventos especiales, como las ventas flash, Akamai implementó mecanismos de almacenamiento en caché que podían compensar las dificultades del sitio cuando el número de pedidos era especialmente alto. Akamai gestiona actualmente el 90 % de las solicitudes de descarga.

La creación de unas experiencias digitales increíbles suele implicar el aprovechamiento de la computación perimetral sin servidor, las arquitecturas basadas en microservicios, los entornos IaaS, la funcionalidades del cliente y las API. Estas modernas prácticas de desarrollo están diseñadas para producir experiencias de usuario altamente personalizadas, rápidas y siempre activas, pero también presentan inextricablemente nuevas vulnerabilidades y riesgos. Así pues, resulta fundamental implementar una solución de seguridad para supervisar cualquier tráfico malicioso y proteger los datos confidenciales de los usuarios. Akamai ha proporcionado un conjunto completo de soluciones de protección eficaces diseñadas para lograr los mejores resultados de seguridad. Basada en Akamai Intelligent Edge Platform, la solución Web Application Protector, cuyas funciones se han integrado ahora en App & API Protector, permite proteger las aplicaciones frente a ataques DDoS y reducir el riesgo de tiempo de inactividad y los problemas de robo de datos.

"Estamos encantados con nuestra colaboración. Akamai entendió las complejidades de nuestro negocio y nos apoyó en todo nuestro recorrido para hacer que nuestras operaciones sean seguras, rápidas y fiables para nuestros clientes. No podríamos estar más satisfechos con el resultado, y estamos agradecidos de tener un partner como Akamai, especialmente durante los desafíos derivados de la pandemia", afirma Pierfrancesco Alvino, director de Farmaciauno.it.

"La pandemia ha acelerado la transición digital de las empresas y ha influido enormemente en el crecimiento de las compras online, incluso por parte de usuarios que anteriormente no estaban familiarizados con este tipo de ventas. Las pymes también han tenido que enfrentarse a este profundo cambio y, para satisfacer las nuevas necesidades de los consumidores, FarmaciaUno ha decidido simplificar los procesos, ofreciendo una experiencia personalizada y en tiempo real al cliente, sin sacrificar unos altos estándares de seguridad. Estamos orgullosos de este proyecto, que nos ha dado la oportunidad de colaborar incluso con empresas que están menos familiarizadas con los procesos de digitalización y de apoyarlas para mantenernos al día con los profundos cambios que afectan a nuestra sociedad", declara Marco Giusti, director de ventas de Akamai Italia.