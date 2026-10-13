FarmaciaUno es la farmacia online más grande de Italia que opera desde 2014. La empresa permite a los consumidores italianos acceder a las mejores marcas farmacéuticas con solo pulsar un botón. Estamos encantados de que esta innovadora marca haya decidido trabajar con Akamai para que sus operaciones sean más seguras y fluidas.
La pandemia aceleró el crecimiento de las compras online a gran escala, y esto también se aplica en gran medida al sector farmacéutico. FarmaciaUno cuenta con un catálogo de más de 90 000 referencias de las mejores marcas del sector farmacéutico. El objetivo de la empresa es ofrecer un gran servicio con descuentos de hasta el 75 % y enviar cualquier compra en un plazo de 24 a 48 horas. Sus canales sociales y chats de atención al cliente en directo permiten a sus clientes ponerse en contacto con ellos en cualquier momento y sentirse apoyados durante todo el proceso de compra. Para ello, era esencial alcanzar los estándares más altos posibles en cuanto a seguridad, escalabilidad y rendimiento online.