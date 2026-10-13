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FarmaciaUno

Semplici da implementare e utilizzare, le soluzioni di Akamai offrono sicurezza, scalabilità e performance per le PMI.

Logo di FarmaciaUno

Sede

Italia
Farmaciauno.it

Settore

Commercio

L'eccellenza dei servizi offerti da FarmaciaUno

FarmaciaUno è la più grande farmacia online in Italia, attiva dal 2014. L'azienda consente ai consumatori italiani di accedere ai migliori brand farmaceutici con un semplice clic. Siamo lieti che questo brand altamente innovativo abbia deciso di collaborare con Akamai per rendere le operazioni più sicure e fluide.

La pandemia ha accelerato la crescita dello shopping online su larga scala e ciò vale anche per l'industria farmaceutica. FarmaciaUno vanta un catalogo di oltre 90.000 dei migliori brand del settore farmaceutico. L'azienda si impegna nell'intento di offrire un servizio eccellente offrendo sconti fino al 75% e di spedire qualsiasi acquisto entro 24 - 48 ore. I canali social e le chat live con i tecnici dell'assistenza clienti dell'azienda consentono ai clienti di ordinare i suoi prodotti in qualsiasi momento e di sentirsi supportati durante l'intero processo di acquisto. Pertanto, è stato essenziale raggiungere i più elevati standard possibili in termini di sicurezza, scalabilità e performance online.

Creare straordinarie experience digitali

Grazie alla collaborazione con Akamai, è stato possibile garantire la continuità dei servizi, soprattutto nei momenti critici durante la pandemia. Per gestire l'aumento del traffico e i picchi correlati ad eventi speciali, come le vendite flash, Akamai ha implementato meccanismi di caching in grado di compensare le difficoltà del sito quando il numero di ordini era particolarmente elevato. Akamai gestisce attualmente il 90% delle richieste di offload.

Creare straordinarie experience digitali, spesso, richiede l'utilizzo dell'edge computing senza server, di architetture basate su microservizi, di ambienti IaaS, di funzionalità lato client e delle API. Queste pratiche di sviluppo moderne, anche se progettate per realizzare user experience altamente personalizzate, rapide e always-on, introducono, inoltre, vulnerabilità e rischi del tutto nuovi. Di conseguenza, è essenziale implementare una soluzione di sicurezza per monitorare il traffico dannoso e proteggere i dati sensibili degli utenti. Akamai ha fornito una serie completa di soluzioni di protezione efficaci, che sono state progettate per ottenere i massimi risultati in termini di sicurezza. Basata sull'Akamai Intelligent Edge Platform, la soluzione Web Application Protector, le cui funzioni sono ora integrate in App & API Protector, consente di proteggere le applicazioni dagli attacchi DDoS e di ridurre il rischio di incorrere in problemi di downtime e furto di dati.

"Siamo entusiati della nostra collaborazione. Akamai ha compreso le complessità della nostra azienda e ci ha aiutati durante tutto il percorso di offerta di operazioni più sicure, rapide e affidabili ai nostri clienti. Non potremmo essere più felici del risultato e siamo grati di avere un partner così, specialmente durante le difficoltà che la pandemia ha causato", ha affermato Pierfrancesco Alvino, direttore di Farmaciauno.it.

"La pandemia ha accelerato la transizione digitale delle aziende e ha fortemente influenzato la crescita dello shopping online, anche da parte di utenti che, in precedenza, non avevano familiarità con questo tipo di vendite. Anche le piccole e medie imprese hanno dovuto affrontare questo profondo cambiamento, pertanto, per soddisfare le nuove esigenze dei consumatori, FarmaciaUno ha deciso di semplificare i processi, offrendo customer experience personalizzate e in tempo reale, senza tuttavia sacrificare gli elevati standard di sicurezza. Siamo orgogliosi di questo progetto, che ci ha dato l'opportunità di collaborare anche con aziende che hanno meno familiarità con i processi di digitalizzazione e di sostenerle nel tenere il passo con i profondi cambiamenti che stanno influenzando la nostra società", ha annunciato Marco Giusti, Sales Manager, Akamai Italia.

Informazioni su FarmaciaUno

Fdrug iauno è stata fondata nel 2014 con l'obiettivo consolidato di diventare la farmacia di riferimento online nel territorio italiano. FarmaciaUno vanta un canale efficace sia dal punto di vista della consulenza che nell'intento di soddisfare le esigenze individuali dei consumatori con l'ausilio di un catalogo di oltre 90.000 prodotti dei migliori brand del settore farmaceutico.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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