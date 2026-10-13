FarmaciaUno è la più grande farmacia online in Italia, attiva dal 2014. L'azienda consente ai consumatori italiani di accedere ai migliori brand farmaceutici con un semplice clic. Siamo lieti che questo brand altamente innovativo abbia deciso di collaborare con Akamai per rendere le operazioni più sicure e fluide.
La pandemia ha accelerato la crescita dello shopping online su larga scala e ciò vale anche per l'industria farmaceutica. FarmaciaUno vanta un catalogo di oltre 90.000 dei migliori brand del settore farmaceutico. L'azienda si impegna nell'intento di offrire un servizio eccellente offrendo sconti fino al 75% e di spedire qualsiasi acquisto entro 24 - 48 ore. I canali social e le chat live con i tecnici dell'assistenza clienti dell'azienda consentono ai clienti di ordinare i suoi prodotti in qualsiasi momento e di sentirsi supportati durante l'intero processo di acquisto. Pertanto, è stato essenziale raggiungere i più elevati standard possibili in termini di sicurezza, scalabilità e performance online.