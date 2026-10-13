Grazie alla collaborazione con Akamai, è stato possibile garantire la continuità dei servizi, soprattutto nei momenti critici durante la pandemia. Per gestire l'aumento del traffico e i picchi correlati ad eventi speciali, come le vendite flash, Akamai ha implementato meccanismi di caching in grado di compensare le difficoltà del sito quando il numero di ordini era particolarmente elevato. Akamai gestisce attualmente il 90% delle richieste di offload.

Creare straordinarie experience digitali, spesso, richiede l'utilizzo dell'edge computing senza server, di architetture basate su microservizi, di ambienti IaaS, di funzionalità lato client e delle API. Queste pratiche di sviluppo moderne, anche se progettate per realizzare user experience altamente personalizzate, rapide e always-on, introducono, inoltre, vulnerabilità e rischi del tutto nuovi. Di conseguenza, è essenziale implementare una soluzione di sicurezza per monitorare il traffico dannoso e proteggere i dati sensibili degli utenti. Akamai ha fornito una serie completa di soluzioni di protezione efficaci, che sono state progettate per ottenere i massimi risultati in termini di sicurezza. Basata sull'Akamai Intelligent Edge Platform, la soluzione Web Application Protector, le cui funzioni sono ora integrate in App & API Protector, consente di proteggere le applicazioni dagli attacchi DDoS e di ridurre il rischio di incorrere in problemi di downtime e furto di dati.

"Siamo entusiati della nostra collaborazione. Akamai ha compreso le complessità della nostra azienda e ci ha aiutati durante tutto il percorso di offerta di operazioni più sicure, rapide e affidabili ai nostri clienti. Non potremmo essere più felici del risultato e siamo grati di avere un partner così, specialmente durante le difficoltà che la pandemia ha causato", ha affermato Pierfrancesco Alvino, direttore di Farmaciauno.it.

"La pandemia ha accelerato la transizione digitale delle aziende e ha fortemente influenzato la crescita dello shopping online, anche da parte di utenti che, in precedenza, non avevano familiarità con questo tipo di vendite. Anche le piccole e medie imprese hanno dovuto affrontare questo profondo cambiamento, pertanto, per soddisfare le nuove esigenze dei consumatori, FarmaciaUno ha deciso di semplificare i processi, offrendo customer experience personalizzate e in tempo reale, senza tuttavia sacrificare gli elevati standard di sicurezza. Siamo orgogliosi di questo progetto, che ci ha dato l'opportunità di collaborare anche con aziende che hanno meno familiarità con i processi di digitalizzazione e di sostenerle nel tenere il passo con i profondi cambiamenti che stanno influenzando la nostra società", ha annunciato Marco Giusti, Sales Manager, Akamai Italia.