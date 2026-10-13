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FarmaciaUno

Akamai lässt sich einfach bereitstellen und verwenden und bietet Sicherheit, Skalierbarkeit und Performance für KMUs.

FarmaciaUno-Logo

Standort

Italien
Farmaciauno.it

Branche

Handel

Großartiger Service von FarmaciaUno

FarmaciaUno ist die größte Online-Apotheke in Italien, die seit 2014 tätig ist. Das Unternehmen ermöglicht es italienischen Verbrauchern, mit einem Klick Zugang zu den besten Pharmamarken zu erhalten. Wir freuen uns sehr, dass sich diese innovative Marke für die Zusammenarbeit mit Akamai entschieden hat, um ihre Abläufe reibungsloser und sicherer zu gestalten.

Die Pandemie hat das Wachstum des Online-Shoppings erheblich beschleunigt, was auch für die Pharmabranche gilt. FarmaciaUno verfügt über einen Katalog mit mehr als 90.000 der besten Marken im Pharmabereich. Das Unternehmen ist bestrebt, durch Rabatte von bis zu 75 % einen hervorragenden Service zu bieten und Einkäufe innerhalb von 24 bis 48 Stunden zu versenden. Mit seinen Social‑Media-Kanälen und Kundenservice-Livechats können Kunden das Unternehmen jederzeit erreichen und Unterstützung während des gesamten Kaufprozesses erhalten. Daher war es entscheidend, die höchstmöglichen Standards in Bezug auf Sicherheit, Skalierbarkeit und Online-Performance zu erreichen.

Bereitstellung unglaublicher digitaler Erlebnisse

Durch die Zusammenarbeit mit Akamai konnte das Unternehmen einen kontinuierlichen Service gewährleisten, insbesondere zu kritischen Zeiten während der Pandemie. Zur Bewältigung von Trafficanstieg und -spitzen im Zusammenhang mit speziellen Events wie Blitzverkäufen implementierte Akamai Caching-Mechanismen, um die Probleme zu beheben, die bei besonders hoher Auftragsanzahl auf der Website auftraten. Akamai verarbeitet derzeit 90 % aller Auslagerungsanfragen.

Der Aufbau eines unglaublichen digitalen Erlebnisses umfasst oft den Einsatz von serverlosem Edge Computing, Microservices-Architekturen, IaaS‑Umgebungen, clientseitigen Funktionen und APIs. Diese modernen Entwicklungspraktiken sind zwar darauf ausgelegt, hochgradig personalisierte, schnelle und stets aktive Nutzererlebnisse zu schaffen, führen aber auch unweigerlich zu neuen Schwachstellen und Risiken. Daher ist es entscheidend, eine Sicherheitslösung zu implementieren, um schädlichen Traffic zu überwachen und sensible Nutzerdaten zu schützen. Akamai hat eine umfassende Reihe effektiver Schutzlösungen bereitgestellt, um die Sicherheitsergebnisse zu maximieren. Basierend auf der Akamai Intelligent Edge Platform ermöglicht die Web Application Protector-Lösung – deren Funktionen jetzt in App & API Protector integriert sind – den Schutz von Anwendungen vor DDoS‑Angriffen und verringert das Risiko von Ausfallzeiten und Datendiebstahl.

„Wir sind sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit. Akamai hat die Komplexität unseres Geschäfts verstanden und uns dabei unterstützt, unseren Betrieb für Kunden sicher, schnell und zuverlässig zu machen. Wir könnten mit dem Ergebnis nicht zufriedener sein und sind dankbar, einen solchen Partner zu haben – vor allem angesichts der Herausforderungen infolge der Pandemie”, so Pierfrancesco Alvino, Director bei Farmaciauno.it.

„Die Pandemie hat den digitalen Wandel von Unternehmen beschleunigt und das Wachstum des Online-Shoppings stark beeinflusst – selbst bei Nutzern, die zuvor mit dieser Art von Vertrieb nicht vertraut waren. Auch kleine und mittlere Unternehmen mussten sich mit diesem tiefgreifenden Wandel befassen, und um den neuen Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden, beschloss FarmaciaUno, Prozesse zu vereinfachen, um ein personalisiertes Echtzeit-Kundenerlebnis bereitzustellen, ohne dafür seine hohen Sicherheitsstandards zu opfern. Wir sind stolz auf dieses Projekt, das uns die Möglichkeit gegeben hat, auch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die mit Digitalisierungsprozessen weniger vertraut sind. So können wir sie dabei unterstützen, mit den tiefgreifenden Veränderungen in unserer Gesellschaft Schritt zu halten“, so Marco Giusti, Sales Manager, Akamai Italien.

Über FarmaciaUno

FarmaciaUno wurde 2014 mit dem Ziel gegründet, <i>die</i> Online-Apotheke Italiens zu werden. FarmaciaUno verfügt über einen effektiven Kanal, über den es Verbraucher berät und auf ihre individuellen Bedürfnisse eingeht – mit einer Liste von über 90.000 der besten Marken im Pharmabereich.

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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