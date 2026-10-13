FarmaciaUno ist die größte Online-Apotheke in Italien, die seit 2014 tätig ist. Das Unternehmen ermöglicht es italienischen Verbrauchern, mit einem Klick Zugang zu den besten Pharmamarken zu erhalten. Wir freuen uns sehr, dass sich diese innovative Marke für die Zusammenarbeit mit Akamai entschieden hat, um ihre Abläufe reibungsloser und sicherer zu gestalten.
Die Pandemie hat das Wachstum des Online-Shoppings erheblich beschleunigt, was auch für die Pharmabranche gilt. FarmaciaUno verfügt über einen Katalog mit mehr als 90.000 der besten Marken im Pharmabereich. Das Unternehmen ist bestrebt, durch Rabatte von bis zu 75 % einen hervorragenden Service zu bieten und Einkäufe innerhalb von 24 bis 48 Stunden zu versenden. Mit seinen Social‑Media-Kanälen und Kundenservice-Livechats können Kunden das Unternehmen jederzeit erreichen und Unterstützung während des gesamten Kaufprozesses erhalten. Daher war es entscheidend, die höchstmöglichen Standards in Bezug auf Sicherheit, Skalierbarkeit und Online-Performance zu erreichen.