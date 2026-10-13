Ao colaborar com a Akamai, foi possível garantir a continuidade do serviço, especialmente em momentos críticos durante a pandemia. Para lidar com o aumento do tráfego e os picos de acesso relacionados a eventos especiais, como promoções relâmpago, a Akamai implementou mecanismos de cache que ajudavam a compensar as dificuldades do site quando o volume de pedidos era muito alto. Atualmente, a Akamai processa 90% das solicitações de descarregamento.

Criar experiências digitais incríveis geralmente envolve o aproveitamento da Edge Computing sem servidor, de arquiteturas baseadas em microsserviços, ambientes de IaaS, funcionalidades no lado do cliente e APIs. Essas práticas de desenvolvimento modernas, projetadas para produzir experiências de usuário altamente personalizadas, rápidas e sempre disponíveis, também apresentam de maneira insolúvel novas vulnerabilidades e riscos. Portanto, é fundamental implementar uma solução de segurança para monitorar qualquer tráfego malicioso e proteger os dados confidenciais dos usuários. A Akamai oferece um conjunto completo de soluções de proteção eficazes, projetadas para garantir os melhores resultados em termos de segurança. Baseada na Akamai Intelligent Edge Platform, a solução Web Application Protector — cujas funcionalidades agora estão integradas ao App & API Protector — permite proteger aplicações contra ataques DDoS e reduzir o risco de interrupções e roubos de dados.

"Estamos felizes com nossa colaboração. A Akamai compreendeu as complexidades de nossos negócios e nos apoiou durante toda a nossa jornada para tornar nossas operações seguras, rápidas e confiáveis para nossos clientes. Não podíamos estar mais satisfeitos com o resultado, e somos gratos por termos um parceiro deste tipo, especialmente durante os desafios causados pela pandemia", disse Pierfrancesco Alvino, Diretor na Farmaciauno.it.

"A pandemia acelerou a transformação digital das empresas e impulsionou significativamente o crescimento das compras on-line, inclusive entre usuários que antes não estavam familiarizados com esse tipo de transação. As pequenas e médias empresas também tiveram que enfrentar essa grande mudança. Para atender às novas necessidades dos consumidores, a Farmaciauno decidiu simplificar seus processos, oferecendo uma experiência personalizada e em tempo real aos clientes, sem abrir mão dos altos padrões de segurança. Estamos orgulhosos deste projeto, que nos permitiu colaborar até mesmo com empresas menos familiarizadas com os processos de digitalização e ajudá-las a acompanhar as profundas transformações que estão impactando a nossa sociedade", afirmou Marco Giusti, Diretor de vendas da Akamai Itália.