A Farmaciauno é a maior farmácia on-line da Itália, em operação desde 2014. A empresa permite que os consumidores italianos acessem as melhores marcas farmacêuticas com apenas um clique. Estamos muito felizes que essa marca tão inovadora tenha decidido se unir à Akamai para tornar suas operações mais eficientes e seguras.
A pandemia acelerou significativamente o crescimento das compras on-line, e isso também se aplica em grande parte ao setor farmacêutico. A Farmaciauno oferece um catálogo com mais de 90.000 produtos das melhores marcas do setor farmacêutico. A empresa tem como objetivo oferecer um excelente serviço, com descontos de até 75% e entrega de todas as compras em até 24 a 48 horas. Suas redes sociais e chats de atendimento ao cliente em tempo real permitem que os consumidores entrem em contato com a empresa a qualquer momento e se sintam amparados durante todo o processo de compra. Portanto, era fundamental alcançar os mais altos padrões possíveis em termos de segurança, escalabilidade e desempenho on-line.