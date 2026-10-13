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Farmaciauno

A Akamai é fácil de implementar e usar, oferecendo segurança, escalabilidade e desempenho para pequenas e médias empresas.

Logotipo da Farmaciauno

Localização

Itália
Farmaciauno.it

Setor

Comércio

Ótimo atendimento da Farmaciauno.

A Farmaciauno é a maior farmácia on-line da Itália, em operação desde 2014. A empresa permite que os consumidores italianos acessem as melhores marcas farmacêuticas com apenas um clique. Estamos muito felizes que essa marca tão inovadora tenha decidido se unir à Akamai para tornar suas operações mais eficientes e seguras.

A pandemia acelerou significativamente o crescimento das compras on-line, e isso também se aplica em grande parte ao setor farmacêutico. A Farmaciauno oferece um catálogo com mais de 90.000 produtos das melhores marcas do setor farmacêutico. A empresa tem como objetivo oferecer um excelente serviço, com descontos de até 75% e entrega de todas as compras em até 24 a 48 horas. Suas redes sociais e chats de atendimento ao cliente em tempo real permitem que os consumidores entrem em contato com a empresa a qualquer momento e se sintam amparados durante todo o processo de compra. Portanto, era fundamental alcançar os mais altos padrões possíveis em termos de segurança, escalabilidade e desempenho on-line.

Criando experiências digitais incríveis

Ao colaborar com a Akamai, foi possível garantir a continuidade do serviço, especialmente em momentos críticos durante a pandemia. Para lidar com o aumento do tráfego e os picos de acesso relacionados a eventos especiais, como promoções relâmpago, a Akamai implementou mecanismos de cache que ajudavam a compensar as dificuldades do site quando o volume de pedidos era muito alto. Atualmente, a Akamai processa 90% das solicitações de descarregamento.

Criar experiências digitais incríveis geralmente envolve o aproveitamento da Edge Computing sem servidor, de arquiteturas baseadas em microsserviços, ambientes de IaaS, funcionalidades no lado do cliente e APIs. Essas práticas de desenvolvimento modernas, projetadas para produzir experiências de usuário altamente personalizadas, rápidas e sempre disponíveis, também apresentam de maneira insolúvel novas vulnerabilidades e riscos. Portanto, é fundamental implementar uma solução de segurança para monitorar qualquer tráfego malicioso e proteger os dados confidenciais dos usuários. A Akamai oferece um conjunto completo de soluções de proteção eficazes, projetadas para garantir os melhores resultados em termos de segurança. Baseada na Akamai Intelligent Edge Platform, a solução Web Application Protector — cujas funcionalidades agora estão integradas ao App & API Protector — permite proteger aplicações contra ataques DDoS e reduzir o risco de interrupções e roubos de dados.

"Estamos felizes com nossa colaboração. A Akamai compreendeu as complexidades de nossos negócios e nos apoiou durante toda a nossa jornada para tornar nossas operações seguras, rápidas e confiáveis para nossos clientes. Não podíamos estar mais satisfeitos com o resultado, e somos gratos por termos um parceiro deste tipo, especialmente durante os desafios causados pela pandemia", disse Pierfrancesco Alvino, Diretor na Farmaciauno.it.

"A pandemia acelerou a transformação digital das empresas e impulsionou significativamente o crescimento das compras on-line, inclusive entre usuários que antes não estavam familiarizados com esse tipo de transação. As pequenas e médias empresas também tiveram que enfrentar essa grande mudança. Para atender às novas necessidades dos consumidores, a Farmaciauno decidiu simplificar seus processos, oferecendo uma experiência personalizada e em tempo real aos clientes, sem abrir mão dos altos padrões de segurança. Estamos orgulhosos deste projeto, que nos permitiu colaborar até mesmo com empresas menos familiarizadas com os processos de digitalização e ajudá-las a acompanhar as profundas transformações que estão impactando a nossa sociedade", afirmou Marco Giusti, Diretor de vendas da Akamai Itália.

Sobre a Farmaciauno

A Farmaciauno foi fundada em 2014 com o objetivo claro de se tornar a principal farmácia on-line do país. A Farmaciauno oferece um canal eficiente, tanto em termos de consultoria quanto de atendimento às necessidades individuais dos clientes, com um catálogo de mais de 90.000 produtos das melhores marcas do setor farmacêutico.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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