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FarmaciaUno

Akamai est facile à déployer et à utiliser, et offre aux PME une sécurité, une évolutivité et des performances optimales

Logo FarmaciaUno

Localisation géographique

Italie
Farmaciauno.it

Secteur

Commerce

Excellent service de la part de FarmaciaUno

FarmaciaUno est la plus grande pharmacie en ligne d'Italie, en activité depuis 2014. L'entreprise permet aux internautes italiens d'accéder aux meilleures marques pharmaceutiques d'un simple clic. Nous sommes ravis que cette marque très innovante ait choisi de collaborer avec Akamai pour optimiser la fluidité et la sécurité de ses opérations.

La pandémie a considérablement accéléré la croissance du commerce en ligne, et cela s'applique également dans une large mesure à l'industrie pharmaceutique. Le catalogue de FarmaciaUno inclut plus de 90 000 produits issus des meilleures marques du secteur pharmaceutique. L'entreprise s'efforce d'offrir un service exceptionnel en proposant des réductions allant jusqu'à 75 % et en expédiant les commandes dans un délai de 24 à 48 heures. Leurs réseaux sociaux et leurs services de discussion en direct avec le service client permettent aux clients de les contacter à tout moment et de se sentir accompagnés tout au long de leur parcours d'achat. Il était donc essentiel d'atteindre les normes les plus élevées possibles en matière de sécurité, d'évolutivité et de performance en ligne.

Créer des expériences digitales incroyables

En collaborant avec Akamai, l'entreprise a pu assurer la continuité du service, notamment pendant les moments critiques de la pandémie. Pour faire face à l'augmentation du trafic et aux pics d'activité liés à des événements spéciaux, tels que les ventes flash, Akamai a mis en place des mécanismes de mise en cache capables de compenser les difficultés rencontrées par le site lorsque le nombre de commandes était particulièrement élevé. Akamai gère actuellement 90 % des requêtes de délestage.

Pour créer des expériences digitales incroyables, il faut souvent tirer parti de l'Edge Computing sans serveur, des architectures basées sur les microservices, des environnements IaaS, des fonctionnalités côté client et des API. Ces pratiques de développement actuelles, tout en étant conçues pour produire des expériences utilisateur hautement personnalisées, rapides et toujours en service, introduisent également de nouvelles vulnérabilités et de nouveaux risques. Il est donc essentiel de mettre en place une solution de sécurité pour surveiller tout trafic malveillant et protéger les données sensibles des utilisateurs. Akamai propose une gamme complète de solutions de protection efficaces, conçues pour garantir une sécurité optimale. Basée sur la plateforme Intelligent Edge d'Akamai, la solution Web Application Protector, dont les fonctionnalités ont été intégrées à App & API Protector, permet de protéger les applications contre les attaques DDoS et de réduire les risques de temps d'arrêt et de vol de données.

« Nous sommes ravis de notre collaboration. Akamai a compris les subtilités de notre entreprise et nous a aidés tout au long de notre parcours à rendre nos opérations sécurisées, rapides et fiables pour nos clients. Nous ne pourrions pas être plus satisfaits du résultat et nous sommes reconnaissants d'avoir un tel partenaire, surtout dans le cadre des défis liés à la pandémie », se réjouit Pierfrancesco Alvino, directeur de Farmaciauno.it.

La pandémie a accéléré la transition digitale des entreprises et a fortement contribué à la croissance des achats en ligne, même chez des utilisateurs qui n'étaient pas familiarisés avec ce type de commerce auparavant. Les petites et moyennes entreprises ont également dû faire face à cette transformation profonde. Pour répondre aux nouveaux besoins des clients, FarmaciaUno a décidé de simplifier ses processus, en offrant une expérience client personnalisée et en temps réel, sans pour autant compromettre ses normes de sécurité élevées. « Nous sommes fiers de ce projet, qui nous a permis de collaborer avec tout type d'entreprises, même celles qui étaient moins familiarisées avec les processus de digitalisation. Nous avons pu les aider à s'adapter aux profondes transformations qui touchent notre société », a déclaré Marco Giusti, directeur des ventes chez Akamai Italie.

À propos de FarmaciaUno

FarmaciaUno a été fondée en 2014 dans le but de devenir la pharmacie en ligne de référence sur le territoire national. FarmaciaUno dispose d'un canal efficace, tant en matière de conseil que de satisfaction des besoins individuels des clients, avec un catalogue de plus de 90 000 références des meilleures marques du secteur pharmaceutique.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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