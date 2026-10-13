FarmaciaUno est la plus grande pharmacie en ligne d'Italie, en activité depuis 2014. L'entreprise permet aux internautes italiens d'accéder aux meilleures marques pharmaceutiques d'un simple clic. Nous sommes ravis que cette marque très innovante ait choisi de collaborer avec Akamai pour optimiser la fluidité et la sécurité de ses opérations.
La pandémie a considérablement accéléré la croissance du commerce en ligne, et cela s'applique également dans une large mesure à l'industrie pharmaceutique. Le catalogue de FarmaciaUno inclut plus de 90 000 produits issus des meilleures marques du secteur pharmaceutique. L'entreprise s'efforce d'offrir un service exceptionnel en proposant des réductions allant jusqu'à 75 % et en expédiant les commandes dans un délai de 24 à 48 heures. Leurs réseaux sociaux et leurs services de discussion en direct avec le service client permettent aux clients de les contacter à tout moment et de se sentir accompagnés tout au long de leur parcours d'achat. Il était donc essentiel d'atteindre les normes les plus élevées possibles en matière de sécurité, d'évolutivité et de performance en ligne.