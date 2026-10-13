En collaborant avec Akamai, l'entreprise a pu assurer la continuité du service, notamment pendant les moments critiques de la pandémie. Pour faire face à l'augmentation du trafic et aux pics d'activité liés à des événements spéciaux, tels que les ventes flash, Akamai a mis en place des mécanismes de mise en cache capables de compenser les difficultés rencontrées par le site lorsque le nombre de commandes était particulièrement élevé. Akamai gère actuellement 90 % des requêtes de délestage.

Pour créer des expériences digitales incroyables, il faut souvent tirer parti de l'Edge Computing sans serveur, des architectures basées sur les microservices, des environnements IaaS, des fonctionnalités côté client et des API. Ces pratiques de développement actuelles, tout en étant conçues pour produire des expériences utilisateur hautement personnalisées, rapides et toujours en service, introduisent également de nouvelles vulnérabilités et de nouveaux risques. Il est donc essentiel de mettre en place une solution de sécurité pour surveiller tout trafic malveillant et protéger les données sensibles des utilisateurs. Akamai propose une gamme complète de solutions de protection efficaces, conçues pour garantir une sécurité optimale. Basée sur la plateforme Intelligent Edge d'Akamai, la solution Web Application Protector, dont les fonctionnalités ont été intégrées à App & API Protector, permet de protéger les applications contre les attaques DDoS et de réduire les risques de temps d'arrêt et de vol de données.

« Nous sommes ravis de notre collaboration. Akamai a compris les subtilités de notre entreprise et nous a aidés tout au long de notre parcours à rendre nos opérations sécurisées, rapides et fiables pour nos clients. Nous ne pourrions pas être plus satisfaits du résultat et nous sommes reconnaissants d'avoir un tel partenaire, surtout dans le cadre des défis liés à la pandémie », se réjouit Pierfrancesco Alvino, directeur de Farmaciauno.it.

La pandémie a accéléré la transition digitale des entreprises et a fortement contribué à la croissance des achats en ligne, même chez des utilisateurs qui n'étaient pas familiarisés avec ce type de commerce auparavant. Les petites et moyennes entreprises ont également dû faire face à cette transformation profonde. Pour répondre aux nouveaux besoins des clients, FarmaciaUno a décidé de simplifier ses processus, en offrant une expérience client personnalisée et en temps réel, sans pour autant compromettre ses normes de sécurité élevées. « Nous sommes fiers de ce projet, qui nous a permis de collaborer avec tout type d'entreprises, même celles qui étaient moins familiarisées avec les processus de digitalisation. Nous avons pu les aider à s'adapter aux profondes transformations qui touchent notre société », a déclaré Marco Giusti, directeur des ventes chez Akamai Italie.