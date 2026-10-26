A realidade: O fim da abordagem "detectar e corrigir"
O campo de batalha cibernético sofreu uma mudança fundamental. Com a introdução dos modelos de linguagem de grande porte (FLLMs) autônomos de ponta, o tempo necessário para a exploração foi reduzido de meses para apenas 20 horas. As correções realizadas na velocidade humana já não conseguem acompanhar o ritmo. Participe do nosso workshop técnico prático para saber como a IA está industrializando o processo de exploração e entenda por que a estratégia de defesa deve mudar: sair da prevenção baseada no perímetro e passar a considerar a possibilidade de comprometimento, com contenção imediata e em alta velocidade.
O que você aprenderá no laboratório
Entre no lugar de um invasor moderno neste workshop prático e interativo conduzido inteiramente em um ambiente de laboratório isolado. Você aprenderá as técnicas que exploram uma janela de 20 horas para exfiltrar dados e paralisar redes, além de adquirir experiência prática na identificação e mitigação dessas ameaças de IA de alta velocidade antes que se propaguem.
Quem deve participar?
Este workshop foi desenvolvido para profissionais de segurança que precisam migrar de uma defesa reativa para uma contenção proativa e de alta velocidade.