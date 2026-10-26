O campo de batalha cibernético sofreu uma mudança fundamental. Com a introdução dos modelos de linguagem de grande porte (FLLMs) autônomos de ponta, o tempo necessário para a exploração foi reduzido de meses para apenas 20 horas. As correções realizadas na velocidade humana já não conseguem acompanhar o ritmo. Participe do nosso workshop técnico prático para saber como a IA está industrializando o processo de exploração e entenda por que a estratégia de defesa deve mudar: sair da prevenção baseada no perímetro e passar a considerar a possibilidade de comprometimento, com contenção imediata e em alta velocidade.