[00:00 - 00:08] Descripción general de la asociación: Wellington Franham, director ejecutivo de Century Data, presenta la asociación durante tres años de la empresa con Akamai.
[00:08 - 00:16] Innovación y demandas del mercado: Debate sobre la importancia de la asociación, destacando las soluciones innovadoras de Akamai que se mantienen a la vanguardia de las demandas del mercado.
[00:17 - 00:29] Ecosistema de API y continuidad del negocio: Explicación de cómo funcionan los ecosistemas empresariales modernos con API para ventas, compras y asociaciones, destacando el enfoque de cómo evitar filtraciones de datos y garantizar la continuidad del negocio.
[00:30 - 00:46] Identificación de riesgos de API: Abordar los riesgos de seguridad que plantean las API desconocidas, duplicadas o en la sombra, y cómo el profundo conocimiento de Akamai del tráfico de Internet ayuda a mitigar las amenazas en los sistemas de API internos.
[00:47 - 00:55] Maximización del tiempo de actividad y gestión de riesgos: Destacar cómo la asociación ayuda a los clientes a lograr un mayor tiempo de actividad al comprender y abordar mejor los riesgos desconocidos.
[00:56 - 01:12] Gestión de grandes entornos de API: Debate sobre el panorama de las API de los clientes, con especial atención a los clientes que ejecutan más de 8000 API en la plataforma y a la importancia de la visibilidad.
[01:13 - 01:21] Demostración de Akamai Platform: Descripción general de la interfaz de seguridad de Akamai que muestra el inventario de API, el seguimiento de incidentes, la detección y los hallazgos de vulnerabilidades en tiempo real.
[01:22 - 01:42] Integración de ecosistemas y análisis evolutivo: Explicación de cómo Akamai se integra directamente en los ecosistemas del cliente para permitir un análisis rápido y una respuesta rápida a los cambios de comportamiento.
[01:43 - 01:58] Asistencia local y experiencia en el mercado: Wellington Franham detalla el valor añadido de las soluciones maduras de Akamai, incluida la asistencia local dedicada en Brasil, el servicio en portugués y la experiencia con grandes empresas como los principales bancos y retailers.
[01:59 - 02:10] Crear confianza en el mercado: Reflexiones finales sobre cómo la asociación aporta madurez y confianza a Century Data y a sus clientes.
Century Data
[00:00 - 00:08] Descripción general de la asociación: Wellington Franham, director ejecutivo de Century Data, presenta la asociación durante tres años de la empresa con Akamai.
Reducir los puntos ciegos y las amenazas en la infraestructura moderna
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Visibilidad integral de las API y las redes
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Century Data ayuda a los clientes a pasar de herramientas de seguridad fragmentadas a una vista unificada de la actividad de las API y el tráfico interno. Con las soluciones de Akamai, los equipos pueden ver tanto el comportamiento de las API externas como la comunicación de red este-oeste en un ecosistema de seguridad integrado.
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Detección y respuesta más rápidas a las amenazas modernas
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Gracias a la combinación de API Security, App & API Protector y Akamai Guardicore Segmentation, los clientes pueden identificar las API en la sombra, detectar comportamientos anómalos y bloquear el movimiento lateral rápidamente, lo que reduce el tiempo necesario para detectar y contener los ataques.
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Reducir los puntos ciegos en entornos complejos
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Muchas organizaciones operan en la nube, en las instalaciones locales, en contenedores y en sistemas heredados. Century Data utiliza Akamai para descubrir API ocultas, mapear el tráfico interno y aplicar controles de seguridad coherentes en todos los entornos.
Proteger la empresa moderna a escala
Century Data ayuda a las organizaciones a reforzar la ciberresiliencia protegiendo las API, las aplicaciones y la infraestructura que impulsan las empresas digitales modernas. A medida que el uso de la IA, las herramientas SaaS y las integraciones de partners iban creciendo, los clientes perdían visibilidad en sus entornos. Les costaba ver dónde había API, cuáles estaban en riesgo y cómo podían utilizarlas los atacantes.
Con Akamai, Century Data amplió su capacidad para ofrecer visibilidad de API, protección del tiempo de ejecución y seguridad integrada en los entornos de sus clientes. Esto ayuda a las empresas a mejorar el tiempo de actividad, a reducir los riesgos desconocidos y a responder más rápido a las amenazas.
Abordar los crecientes riesgos de las API
Según Wellington Franham, director ejecutivo de Century Data, los problemas de los clientes han cambiado drásticamente a medida que sus entornos se han interconectado más. "La protección frente a las amenazas de la IA se ha convertido en la mayor demanda de nuestros clientes", explica Wellington.
Las API ahora conectan aplicaciones, partners, sistemas en la nube y herramientas de IA. A su vez, las empresas presentan grandes superficies de ataque que no pueden ver por completo. "La falta de conocimientos sobre las API es grande", afirma Wellington. "Muchas empresas no saben cuántas API tienen ni cuáles están expuestas al público".
Century Data veía cómo los atacantes eludían cada vez más las defensas perimetrales tradicionales. "Las API son como las puertas de un centro comercial que están abiertas y sin supervisión, o que incluso no se sabe que existen, por lo que tampoco se conocen los riesgos", recuerda Wellington.
La empresa necesitaba una forma de ayudar a los clientes a ir más allá de la protección aislada de las API y a lograr una resiliencia de las API continua e integral.
Reforzar la ciberresiliencia con el ecosistema de seguridad integrado de Akamai
Century Data se asoció con Noname Security antes de que Akamai la adquiriera y transformara la solución en API Security. Incluso después de este cambio, la consultora estaba convencida de que Akamai era el mejor partner. "Lo que destacaba era la madurez de la plataforma completa de Akamai", explica Wellington Franham. "Eso nos llevó a reforzar nuestra asociación".
Century Data utilizó las capacidades de seguridad integradas de Akamai:
API Security: encuentra las API, detecta los riesgos y protege contra el uso indebido de las API en todo el ciclo de vida de desarrollo y los entornos de tiempo de ejecución.
Akamai App & API Protector: protege las aplicaciones web y las API con WAF, defensa contra bots y protección contra DDoS.
Akamai Guardicore Segmentation: limita el movimiento lateral y refuerza la contención de las brechas mediante la microsegmentación basada en IA y definida por software.
Wellington hace hincapié en los beneficios de la integración. "Muchas herramientas de seguridad funcionan de forma aislada", comenta. "Con Akamai, nuestros clientes pueden ver desde el Edge hasta la red interna".
La integración permite a los clientes correlacionar la situación de las API, el comportamiento del tiempo de ejecución, las anomalías de autenticación y la visibilidad de la red. "Puedes ver lo que está sucediendo ahora y lo que ha pasado antes. Esto no es posible con soluciones puntuales", afirma Wellington.
Los clientes también obtienen una visión más clara de los riesgos internos y externos con una visión precisa de su inventario de API. "Esto ayuda a los equipos a responder mucho más rápido", añade.
"Akamai nos ha proporcionado un ecosistema de seguridad completo, desde la visibilidad de las API hasta la segmentación interna".— Wellington Franham, director ejecutivo, Century Data
Ayudar a las empresas a descubrir los riesgos de las API ocultas
Century Data trabaja con organizaciones que ejecutan entornos complejos. Las soluciones de Akamai les ha ayudado a descubrir API duplicadas, API en la sombra y prácticas de desarrollo no seguras.
"Akamai es uno de los únicos proveedores que se integra con el lado del desarrollo, el enfoque shift-left", aclara Wellington Franham. "Puedes reforzar la seguridad a medida que los desarrolladores crean las API".
Los clientes de Century Data también pueden abordar mejor los riesgos desconocidos, lo que se traduce en un mayor tiempo de actividad. En un caso, un cliente descubrió más de 8000 API dentro de su infraestructura.
Una vez que surge un comportamiento sospechoso, Century Data ayuda a los clientes a responder. "Cuando se produce una brecha, primero identificamos qué API o sistema se está comportando inesperadamente y, a continuación, bloqueamos los ataques", explica Wellington.
Fortalecer la estrategia de seguridad con Akamai Guardicore Segmentation
Mientras que la seguridad de API protege la capa de aplicaciones de los clientes, Akamai Guardicore Segmentation ayuda a controlar lo que ocurre dentro de sus redes.
Muchas organizaciones recurren a Century Data después de un incidente de ransomware o de un hallazgo en una auditoría. Se repiten los mismos problemas: redes planas, visibilidad limitada del tráfico este-oeste y controles internos que no pueden seguir el ritmo de las cargas de trabajo en rápida evolución en los sistemas locales y en la nube.
Antes de Akamai Guardicore Segmentation, estas empresas solían gestionar la segmentación a través de VLAN, firewalls internos y listas de control de acceso que se rastreaban en hojas de cálculo. Esto creaba amplias zonas de seguridad, pero no una visibilidad real dentro de ellas. Cualquier cambio solía requerir un proyecto de red completo, por lo que el trabajo de segmentación se retrasaba durante años.
Akamai Guardicore Segmentation cambia este enfoque. "Los clientes obtienen un mapa a nivel de procesos del tráfico este-oeste", afirma Wellington. "Esta visibilidad desbloquea todo lo demás".
Contención más rápida e impacto en el mundo real
Akamai Guardicore Segmentation también ayuda a los equipos a responder más rápido cuando se producen los ataques. Las políticas de ransomware predefinidas pueden bloquear las rutas de ataque comunes entre cargas de trabajo. Esto cierra rápidamente las rutas de movimiento lateral más comunes utilizadas por los atacantes.
"Una vez que los clientes ven la solución en acción, a menudo aprovechan sus capacidades de etiquetado de IA y de búsqueda de amenazas basada en IA", explica Wellington Franham. "Se convierte en una plataforma completa de visibilidad y respuesta".
Esto es especialmente importante en entornos con sistemas heredados, que son comunes en las empresas brasileñas. Akamai Guardicore Segmentation es compatible con sistemas operativos antiguos que otras herramientas suelen pasar por alto. También funciona sin depender de la hoja de ruta del equipo de red o de un hipervisor específico. Con una única consola que abarca las instalaciones locales, la nube, los contenedores y los sistemas heredados, los equipos ya no necesitan gestionar de forma paralela las reglas de firewalls, los grupos de seguridad y las políticas de la nube.
A modo de ejemplo, un gran cliente brasileño de servicios financieros con alrededor de 1000 cargas de trabajo repartidas entre varios proveedores de servicios recurrió a Century Data después de un incidente de ransomware y la auditoría BACEN del Banco Central de Brasil. El anterior proyecto de segmentación de la empresa se había estancado durante más de un año debido a los complejos esfuerzos de rediseño de la VLAN.
Gracias a Akamai Guardicore Segmentation, Century Data la implementó por fases. Primero fue la detección y el etiquetado basado en IA. A continuación, las políticas de ransomware bloquearon el tráfico de ataques comunes. Por último, los equipos delimitaron los sistemas clave como ERP y plataformas de pago.
En cuestión de semanas, se aislaron las aplicaciones de gran valor de la empresa. Se redujo el alcance de la norma PCI, se cerró el problema de la auditoría de BACEN y el equipo de SOC comenzó a utilizar la información adquirida para la búsqueda de amenazas en todo el entorno.
Proporcionar experiencia local con innovación de seguridad global
Para Century Data, la asociación ofrece mucho más que tecnología. La inversión de Akamai en Brasil también ayuda a la empresa a prestar asistencia a los clientes empresariales. "Akamai ofrece asistencia en portugués, servicios locales y la experiencia necesaria para grandes empresas como bancos y retailers", afirma Wellington Franham. Esa asistencia local ayuda a Century Data a generar confianza en los clientes y, al mismo tiempo, ofrece soluciones de seguridad maduras y preparadas para las empresas.
Wellington también destaca la capacidad de Akamai para mantenerse a la vanguardia de las amenazas emergentes, especialmente en cuanto a la seguridad de la IA y el control de las API. "A menudo, cuando se produce un problema, Akamai ya ha desarrollado una solución", añade.
A medida que las empresas utilizan más aplicaciones de IA, API y sistemas conectados, Century Data cree que la visibilidad y la resiliencia son cada vez más importantes. "Nuestra asociación con Akamai permite a los clientes comprender mejor los riesgos, reforzar la continuidad del negocio y aumentar la resiliencia. Y esperamos que Akamai siga ayudándonos a abordar las necesidades urgentes de los clientes, incluso cuando evolucionen", concluye Wellington.
Acerca de Century Data
Century Data se esfuerza por hacer del mundo un lugar más seguro en el que vivir y llevar a cabo negocios investigando, innovando y desarrollando cuidadosamente soluciones y servicios, con compromiso y responsabilidad, a través de sus servicios de consultoría, formación, soluciones innovadoras y servicios especializados. Estamos obsesionados con el éxito de nuestros clientes, apasionados por la innovación y comprometidos con la excelencia operativa para construir relaciones a largo plazo. Trabajamos incansablemente para ganarnos y mantener la confianza de nuestros clientes, y no descansamos hasta que están completamente satisfechos.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.