[00:00 - 00:08] Descripción general de la asociación: Wellington Franham, director ejecutivo de Century Data, presenta la asociación durante tres años de la empresa con Akamai.



[00:08 - 00:16] Innovación y demandas del mercado: Debate sobre la importancia de la asociación, destacando las soluciones innovadoras de Akamai que se mantienen a la vanguardia de las demandas del mercado.



[00:17 - 00:29] Ecosistema de API y continuidad del negocio: Explicación de cómo funcionan los ecosistemas empresariales modernos con API para ventas, compras y asociaciones, destacando el enfoque de cómo evitar filtraciones de datos y garantizar la continuidad del negocio.



[00:30 - 00:46] Identificación de riesgos de API: Abordar los riesgos de seguridad que plantean las API desconocidas, duplicadas o en la sombra, y cómo el profundo conocimiento de Akamai del tráfico de Internet ayuda a mitigar las amenazas en los sistemas de API internos.



[00:47 - 00:55] Maximización del tiempo de actividad y gestión de riesgos: Destacar cómo la asociación ayuda a los clientes a lograr un mayor tiempo de actividad al comprender y abordar mejor los riesgos desconocidos.



[00:56 - 01:12] Gestión de grandes entornos de API: Debate sobre el panorama de las API de los clientes, con especial atención a los clientes que ejecutan más de 8000 API en la plataforma y a la importancia de la visibilidad.



[01:13 - 01:21] Demostración de Akamai Platform: Descripción general de la interfaz de seguridad de Akamai que muestra el inventario de API, el seguimiento de incidentes, la detección y los hallazgos de vulnerabilidades en tiempo real.



[01:22 - 01:42] Integración de ecosistemas y análisis evolutivo: Explicación de cómo Akamai se integra directamente en los ecosistemas del cliente para permitir un análisis rápido y una respuesta rápida a los cambios de comportamiento.



[01:43 - 01:58] Asistencia local y experiencia en el mercado: Wellington Franham detalla el valor añadido de las soluciones maduras de Akamai, incluida la asistencia local dedicada en Brasil, el servicio en portugués y la experiencia con grandes empresas como los principales bancos y retailers.



[01:59 - 02:10] Crear confianza en el mercado: Reflexiones finales sobre cómo la asociación aporta madurez y confianza a Century Data y a sus clientes.