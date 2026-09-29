[00:00 - 00:08] Visão geral da parceria: Wellington Franham, CEO da Century Data, anuncia a parceria de três anos da empresa com a Akamai.
[00:08 - 00:16] Inovação e demanda do mercado: Discussão sobre a importância da parceria, destacando as soluções inovadoras da Akamai, que estão sempre à frente das demandas do mercado.
[00:17 - 00:29] Ecossistema de API e continuidade dos negócios: Explicação sobre como os ecossistemas empresariais modernos operam com base em APIs para vendas, compras e parcerias, destacando a importância de evitar vazamentos de dados e garantir a continuidade dos negócios.
[00:30 - 00:46] Identificação de riscos das APIs: Abordagem quanto aos riscos à segurança causados por APIs desconhecidas, duplicadas ou sombra, e como o profundo conhecimento da Akamai sobre o tráfego da Internet ajuda a atenuar ameaças em sistemas de API internos.
[00:47 - 00:55] Maximização do tempo de atividade e gerenciamento de riscos: Ênfase sobre como a parceria ajuda os clientes a aumentar o tempo de atividade ao identificar e resolver riscos desconhecidos de forma mais eficaz.
[00:56 - 01:12] Gerenciamento de grandes ambientes de API: Discussão sobre o cenário de APIs dos clientes, destacando que alguns clientes possuem mais de 8.000 APIs em operação na plataforma e a importância da visibilidade.
[01:13 - 01:21] Demonstração da plataforma Akamai: Visão geral da interface de segurança da Akamai, exibindo o inventário de APIs em tempo real, o rastreamento de incidentes, a detecção de ameaças e as descobertas de vulnerabilidades.
[01:22 - 01:42] Integração de ecossistemas e análise evolutiva: Explicação de como a Akamai se integra diretamente aos ecossistemas dos clientes para possibilitar análises e respostas rápidas às mudanças de comportamento.
[01:43 - 01:58] Suporte local e conhecimento do mercado: Franham destaca o valor agregado das soluções maduras da Akamai, que incluem suporte local dedicado no Brasil, atendimento em português e experiência com grandes corporações, como grandes bancos e varejistas.
[01:59 - 02:10] Construção da confiança no mercado: Considerações finais sobre como a parceria traz maturidade e confiança para a Century Data e seus clientes.
Century Data
[00:00 - 00:08] Visão geral da parceria: Wellington Franham, CEO da Century Data, anuncia a parceria de três anos da empresa com a Akamai.
Redução de pontos cegos e ameaças na infraestrutura moderna
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Visibilidade completa de APIs e redes
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A Century Data ajuda os clientes a migrar de ferramentas de segurança fragmentadas para uma visão unificada da atividade de APIs e do tráfego interno. Com as soluções da Akamai, as equipes podem monitorar tanto o comportamento de APIs externas quanto a comunicação entre redes internas em um único ecossistema de segurança integrado.
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Mais agilidade de detecção e resposta de ameaças modernas
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Com a combinação do API Security, APP & API Protector e Akamai Guardicore Segmentation, os clientes podem identificar APIs sombra, detectar comportamentos anormais e bloquear movimentos laterais rapidamente, reduzindo o tempo necessário para detectar e conter ataques.
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Redução de pontos cegos em ambientes complexos
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Muitas organizações operam em ambientes diversos, como nuvem, infraestrutura local, contêineres e sistemas legados. A Century Data usa a Akamai para identificar APIs ocultas, mapear o tráfego interno e implementar controles de segurança consistentes em todos os ambientes.
Proteção dos negócios modernos em escala
A Century Data ajuda as organizações a fortalecerem sua resiliência cibernética ao proteger as APIs, as aplicações e a infraestrutura que sustentam os negócios digitais modernos. Com o aumento de uso da IA, de ferramentas SaaS e de integrações com parceiros, os clientes perderam visibilidade sobre seus ambientes. Passaram a ter dificuldade de identificar onde as APIs existiam, quais representavam riscos e como os invasores poderiam explorá-las.
Com a Akamai, a Century Data ampliou sua capacidade de oferecer visibilidade de APIs, proteção do tempo de execução e segurança integrada em todos os ambientes do cliente. Isso ajudou as empresas a melhorar o tempo de atividade, reduzir riscos desconhecidos e reagir mais rapidamente às ameaças.
Resolução de riscos crescentes das APIs
De acordo com o CEO da Century Data, Wellington Franham, as preocupações dos clientes mudaram drasticamente à medida que seus ambientes se tornaram mais interconectados. “A proteção contra ameaças que a IA traz se tornou a maior demanda dos nossos clientes”, explicou Franham.
Agora, as APIs conectam aplicações, parceiros, sistemas em nuvem e ferramentas de inteligência artificial. Por outro lado, as empresas agora têm uma grande superfície de ataque que não conseguem visualizar completamente. “A falta de conhecimento sobre APIs é enorme”, diz Franham. “Muitas empresas nem sabem quantas APIs possuem ou quais delas estão expostas.”
A Century Data percebeu que os invasores estão cada vez mais conseguindo burlar as defesas tradicionais de perímetro. “APIs são como portas de shoppings que ficam abertas, sem monitoramento e até mesmo desconhecidas — por isso, não sabemos dos riscos”, lembra Franham.
A empresa precisava de uma solução que ajudasse os clientes a superar a proteção isolada das APIs e a adotar uma abordagem de resiliência contínua e abrangente para suas APIs.
Resiliência cibernética reforçada com o ecossistema de segurança integrado da Akamai
A Century Data estabeleceu uma parceria com a Noname Security antes de a Akamai adquirir a empresa e desenvolver a solução API Security. Mesmo após essa mudança, a consultoria estava convicta de que a Akamai era a melhor parceira. “O que mais chamou a atenção foi a maturidade da plataforma completa da Akamai”, explica Franham. “Isso nos levou a fortalecer ainda mais a nossa parceria.”
A Century Data usou as funcionalidades de segurança integradas da Akamai:
API Security: identifica APIs, detecta riscos e protege contra o uso indevido de APIs durante todo o ciclo de desenvolvimento e em ambientes de execução.
Akamai App & API Protector: protege aplicações web e APIs com WAF, defesa contra bots e proteção contra ataques DDoS.
Akamai Guardicore Segmentation: limita o movimento lateral e reforça a contenção de violações por meio de microssegmentação definida por software e baseada em IA.
Franham destacou os benefícios da integração. “Muitas ferramentas de segurança funcionam de forma isolada”, ele explica. “Com a Akamai, nossos clientes têm visibilidade total: da edge até a rede interna.”
Com a integração, os clientes correlacionam a postura da API, o comportamento em tempo de execução, as anomalias de autenticação e a visibilidade da rede. "Você enxerga tanto o que está acontecendo quanto o que já aconteceu. É algo que as soluções pontuais não conseguem fazer”, complementa Franham.
E com uma visão precisa do inventário de APIs, os clientes visualizam claramente os riscos externos e internos. “Isso agiliza muito a resposta das equipes”, continua.
“A Akamai nos forneceu um ecossistema completo de segurança, desde a visibilidade da API até a segmentação interna.”— Wellington Franham, CEO da Century Data
Ajudando empresas a identificar riscos ocultos em APIs
A Century Data trabalha com organizações que operam em ambientes complexos. As soluções da Akamai ajudaram a identificar APIs duplicadas, APIs ocultas e práticas de desenvolvimento inseguras.
“A Akamai é um dos poucos fornecedores que se integram ao processo de desenvolvimento, adotando a abordagem shift-left”, explica Franham. “A segurança é reforçada enquanto os desenvolvedores criam APIs.”
Os clientes da Century Data também podem lidar melhor com riscos desconhecidos, o que aumenta o tempo de atividade do sistema. Certa vez um cliente descobriu mais de 8.000 APIs dentro de sua infraestrutura.
Quando um comportamento suspeito é detectado, a Century Data ajuda os clientes a tomar as medidas necessárias. “Quando ocorre uma violação, primeiro identificamos em qual API ou sistema está o comportamento inesperado e, então, bloqueamos os ataques”, explica Franham.
Segurança reforçada da rede com o Akamai Guardicore Segmentation
Enquanto o API Security protege a camada de aplicação dos clientes, o Akamai Guardicore Segmentation ajuda a controlar o que acontece dentro de suas redes.
Muitas organizações procuram a Century Data após um incidente de ransomware ou de um resultado específico da auditoria. Os problemas são recorrentes: redes planas, visibilidade limitada do tráfego leste-oeste e controles internos incapazes de acompanhar a rápida movimentação de workloads em sistemas na nuvem e em infraestruturas locais.
Antes do Akamai Guardicore Segmentation, essas empresas costumavam gerenciar a segmentação por meio de VLANs, firewalls internos e listas de controle de acesso registradas em planilhas. Isso criava grandes áreas de segurança, mas sem visibilidade real dentro delas. Qualquer alteração costumava exigir um projeto completo de rede, adiando por anos o trabalho de segmentação.
O Akamai Guardicore Segmentation veio para mudar essa abordagem. “Os clientes recebem um mapa detalhado do tráfego leste-oeste por processo”, conta Franham. “Essa visibilidade é a chave para todo o resto.”
Contenção mais rápida e impacto real
O Akamai Guardicore Segmentation também ajuda as equipes a reagir mais rapidamente em caso de ataques. Políticas pré-configuradas de ransomware podem bloquear os caminhos mais comuns usados em ataques entre workloads. Isso bloqueia rapidamente as rotas de movimento lateral mais comuns que os invasores utilizam.
“Quando os clientes veem a solução na prática, eles geralmente aproveitam os recursos de rotulagem e de detecção de ameaças baseadas em inteligência artificial”, explica Franham. “Isso se torna uma plataforma completa de visibilidade e resposta.”
E em ambientes com sistemas legados, que são comuns nas empresas brasileiras, isso ganha ainda mais importância. O Akamai Guardicore Segmentation oferece suporte a sistemas operacionais mais antigos, que geralmente são ignorados por outras ferramentas. Ele também funciona sem depender do plano de ação da equipe de rede ou de um hipervisor específico. Com um único console que abrange infraestruturas locais, nuvem, contêineres e sistemas legados, as equipes não precisam mais gerenciar regras de firewall, grupos de segurança e políticas de nuvem de forma paralela.
Por exemplo, um grande cliente do setor de serviços financeiros no Brasil, com cerca de 1.000 workloads distribuídas por vários provedores de serviços, procurou a Century Data depois de sofrer um ataque de ransomware e de passar por uma auditoria do BACEN, o Banco Central do Brasil. O projeto anterior de segmentação da empresa estava paralisado havia mais de um ano em razão da complexidade do trabalho de reformulação da VLAN.
Com o Akamai Guardicore Segmentation, a Century Data implementou a solução em etapas. Primeiro vieram a descoberta e a rotulagem baseada em inteligência artificial. Em seguida, as políticas de ransomware bloquearam o tráfego de ataques mais comuns. Por fim, as equipes isolaram sistemas críticos, como de ERP e plataformas de pagamento.
Em poucas semanas, as aplicações mais importantes da empresa foram isoladas. O escopo do PCI foi reduzido, o problema identificado pela auditoria do BACEN foi resolvido e a equipe de SOC começou a usar os insights para detectar ameaças em todo o ambiente.
Aplicação de conhecimento aliada à inovação em segurança global
Para a Century Data, a parceria entrega muito mais do que tecnologia. O investimento da Akamai no Brasil também ajuda a empresa a apoiar seus clientes corporativos. “Além de oferecer suporte em português, a Akamai fornece serviços locais e conhecimento necessário para grandes corporações, como bancos e varejistas”, diz Franham. Esse suporte local ajuda a Century Data a conquistar a confiança dos clientes, oferecendo soluções de segurança robustas e prontas para uso empresarial.
Franham também destacou a capacidade da Akamai de se antecipar a ameaças emergentes, especialmente nas áreas de segurança de IA e governança de APIs. “Muitas vezes, quando um problema surge, a Akamai já tem uma solução desenvolvida”, reforça ele.
À medida que as empresas passam a usar mais aplicações de IA, APIs e sistemas interconectados, a Century Data considera que a visibilidade e a resiliência são aspectos cada vez mais importantes. “Nossa parceria com a Akamai permite que os clientes compreendam melhor os riscos, melhorem a continuidade dos negócios e reforcem a resiliência. E esperamos que a Akamai continue nos ajudando a atender às necessidades urgentes dos clientes, independentemente de quais sejam”, conclui Franham.
Sobre a Century Data
A Century Data tem como objetivo tornar o mundo um lugar mais seguro para viver e fazer negócios, por meio de pesquisas cuidadosas, inovação e desenvolvimento de soluções e serviços, sempre com compromisso e responsabilidade. Para isso, oferece consultoria, treinamento, soluções inovadoras e serviços especializados. Consideramos que o sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso. Somos apaixonados pela inovação e comprometidos com a excelência operacional para construir relacionamentos duradouros. Trabalhamos com dedicação para conquistar e manter a confiança dos nossos clientes, e não descansamos até que eles estejam plenamente satisfeitos.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.