[00:00 - 00:08] Visão geral da parceria: Wellington Franham, CEO da Century Data, anuncia a parceria de três anos da empresa com a Akamai.



[00:08 - 00:16] Inovação e demanda do mercado: Discussão sobre a importância da parceria, destacando as soluções inovadoras da Akamai, que estão sempre à frente das demandas do mercado.



[00:17 - 00:29] Ecossistema de API e continuidade dos negócios: Explicação sobre como os ecossistemas empresariais modernos operam com base em APIs para vendas, compras e parcerias, destacando a importância de evitar vazamentos de dados e garantir a continuidade dos negócios.



[00:30 - 00:46] Identificação de riscos das APIs: Abordagem quanto aos riscos à segurança causados por APIs desconhecidas, duplicadas ou sombra, e como o profundo conhecimento da Akamai sobre o tráfego da Internet ajuda a atenuar ameaças em sistemas de API internos.



[00:47 - 00:55] Maximização do tempo de atividade e gerenciamento de riscos: Ênfase sobre como a parceria ajuda os clientes a aumentar o tempo de atividade ao identificar e resolver riscos desconhecidos de forma mais eficaz.



[00:56 - 01:12] Gerenciamento de grandes ambientes de API: Discussão sobre o cenário de APIs dos clientes, destacando que alguns clientes possuem mais de 8.000 APIs em operação na plataforma e a importância da visibilidade.



[01:13 - 01:21] Demonstração da plataforma Akamai: Visão geral da interface de segurança da Akamai, exibindo o inventário de APIs em tempo real, o rastreamento de incidentes, a detecção de ameaças e as descobertas de vulnerabilidades.



[01:22 - 01:42] Integração de ecossistemas e análise evolutiva: Explicação de como a Akamai se integra diretamente aos ecossistemas dos clientes para possibilitar análises e respostas rápidas às mudanças de comportamento.



[01:43 - 01:58] Suporte local e conhecimento do mercado: Franham destaca o valor agregado das soluções maduras da Akamai, que incluem suporte local dedicado no Brasil, atendimento em português e experiência com grandes corporações, como grandes bancos e varejistas.



[01:59 - 02:10] Construção da confiança no mercado: Considerações finais sobre como a parceria traz maturidade e confiança para a Century Data e seus clientes.