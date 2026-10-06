Serverless Inference es una función totalmente gestionada que proporciona capacidad de servicio de modelos bajo demanda.
Durante la fase beta, Serverless Inference estará disponible de forma gratuita. Cualquier servicio adicional de Akamai Cloud utilizado se facturará según las tarifas publicadas.
- Descubra un acceso rápido y sencillo al servicio de inferencia
- Ejecute modelos de peso abierto en Akamai Cloud
- Elimine el aprovisionamiento y la gestión de la infraestructura de GPU
- Cree aplicaciones y agentes de IA en tiempo real y sensibles a la latencia