A Doshisha é uma renomada universidade privada localizada em Quioto, no Japão, com mais de 28.000 estudantes e quase 800 professores em tempo integral. Além de seus dois campi em Quioto (Imadegawa e Kyotanabe), a universidade possui campi satélites em Osaka e Tóquio, bem como um campus na Europa, localizado na Tübingen University, na Alemanha.
O Departamento de Planejamento de Informação da Doshisha é responsável por desenvolver, implementar, gerenciar e proteger sistemas administrativos e redes de informação. A abordagem da equipe em relação à segurança da informação está alinhada com os princípios fundamentais da universidade. Eiji Yamakita, da Seção de redes de informação, explica:
"A Doshisha University tem o liberalismo como uma de suas filosofias educacionais. O mesmo vale para os nossos sistemas de informação. Nosso objetivo é criar um ambiente onde professores e alunos possam acessar livremente os recursos necessários para suas pesquisas, garantindo ao mesmo tempo um alto nível de segurança."