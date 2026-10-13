Embora a Doshisha busque tornar os recursos universitários amplamente acessíveis, também é fundamental garantir que as informações e sistemas internos permaneçam confidenciais e protegidos. Por exemplo, os dados pessoais de funcionários e alunos devem permanecer confidenciais. E a rede administrativa deve ser separada das redes utilizadas pelos alunos. Em última análise, os privilégios de acesso devem ser concedidos com base na identidade, função e necessidades de cada indivíduo, independentemente da sua localização.

Mas o ambiente de acesso remoto existente, que utilizava uma VPN, não permitia essa calibração. Não atendia às exigências de segurança ou operacionais e não era fácil de usar.

A criação do Campus da UE em 2018 deu ainda mais destaque a essa questão. Os funcionários na Alemanha precisavam de acesso às aplicações localizadas nos servidores no Japão. E, em todo o mundo, todos os administradores precisavam ter a capacidade de atualizar o conteúdo desses servidores a partir de suas casas. Um aspecto de particular interesse foi a possibilidade de atualizar sites remotamente por meio de um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) em situações de emergência, como a mudança repentina para o trabalho remoto em 2020.

Esses casos de uso específicos foram particularmente desafiadores devido à existência de uma VPN. Yamakita observa: "Precisávamos restringir o acesso remoto ao CMS no campus a usuários com privilégios de atualização do website. No entanto, o acesso remoto via VPN resultaria em conceder aos usuários acesso a todos os recursos internos da universidade, incluindo informações confidenciais. Embora fosse possível ajustar as configurações de controle de acesso para cada perfil de usuário ou ID individual por meio do dispositivo VPN, o processo era extremamente complicado de operar e gerenciar, além de afetar a experiência do usuário. Além disso, esse método único exigia tempo e esforço excessivos para distribuir e gerenciar certificados digitais para segurança adicional."

O acesso remoto via VPN também exigia a instalação e a configuração adequada de um software cliente VPN nos dispositivos dos usuários finais, o que aumentava a complexidade e a quantidade de processos necessários. Yamakita continua: "O acesso remoto via VPN não é uma abordagem muito amigável; nossos usuários geralmente tiveram problemas para se conectar sem a ajuda da equipe de TI. Eu acreditava que não seria uma boa ideia fazer a implementação desse ambiente em um local no exterior, como o Campus da UE, onde não há equipe de TI."

A Doshisha University adotou o Enterprise Application Access da Akamai para resolver todos esses problemas de conexão VPN com uma única solução.