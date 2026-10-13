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Background

Doshisha University

Logotipo da Doshisha University

Localização

Quioto, Japão
https://www.doshisha.ac.jp

Setor

Setor público

Principais impactos

  • Viabilizou um ambiente de trabalho remoto em apenas duas semanas, utilizando acesso baseado em nuvem
  • Reduziu a sobrecarga na conexão com a unidade no exterior por meio de acesso via navegador web, sem necessidade de instalação de software
  • Implementou restrições flexíveis e simples para controlar o acesso a aplicações, de forma individualizada por usuário
  • Diminuiu o esforço necessário para operar e gerenciar a infraestrutura de acesso remoto, graças a uma interface de fácil utilização

Soluções

Enterprise Application Access
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Uma política de segurança alinhada aos princípios acadêmicos

A Doshisha é uma renomada universidade privada localizada em Quioto, no Japão, com mais de 28.000 estudantes e quase 800 professores em tempo integral. Além de seus dois campi em Quioto (Imadegawa e Kyotanabe), a universidade possui campi satélites em Osaka e Tóquio, bem como um campus na Europa, localizado na Tübingen University, na Alemanha.

O Departamento de Planejamento de Informação da Doshisha é responsável por desenvolver, implementar, gerenciar e proteger sistemas administrativos e redes de informação. A abordagem da equipe em relação à segurança da informação está alinhada com os princípios fundamentais da universidade. Eiji Yamakita, da Seção de redes de informação, explica:

"A Doshisha University tem o liberalismo como uma de suas filosofias educacionais. O mesmo vale para os nossos sistemas de informação. Nosso objetivo é criar um ambiente onde professores e alunos possam acessar livremente os recursos necessários para suas pesquisas, garantindo ao mesmo tempo um alto nível de segurança."

Implementando acesso remoto "sem VPN"

Embora a Doshisha busque tornar os recursos universitários amplamente acessíveis, também é fundamental garantir que as informações e sistemas internos permaneçam confidenciais e protegidos. Por exemplo, os dados pessoais de funcionários e alunos devem permanecer confidenciais. E a rede administrativa deve ser separada das redes utilizadas pelos alunos. Em última análise, os privilégios de acesso devem ser concedidos com base na identidade, função e necessidades de cada indivíduo, independentemente da sua localização.

Mas o ambiente de acesso remoto existente, que utilizava uma VPN, não permitia essa calibração. Não atendia às exigências de segurança ou operacionais e não era fácil de usar.

A criação do Campus da UE em 2018 deu ainda mais destaque a essa questão. Os funcionários na Alemanha precisavam de acesso às aplicações localizadas nos servidores no Japão. E, em todo o mundo, todos os administradores precisavam ter a capacidade de atualizar o conteúdo desses servidores a partir de suas casas. Um aspecto de particular interesse foi a possibilidade de atualizar sites remotamente por meio de um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) em situações de emergência, como a mudança repentina para o trabalho remoto em 2020.

Esses casos de uso específicos foram particularmente desafiadores devido à existência de uma VPN. Yamakita observa: "Precisávamos restringir o acesso remoto ao CMS no campus a usuários com privilégios de atualização do website. No entanto, o acesso remoto via VPN resultaria em conceder aos usuários acesso a todos os recursos internos da universidade, incluindo informações confidenciais. Embora fosse possível ajustar as configurações de controle de acesso para cada perfil de usuário ou ID individual por meio do dispositivo VPN, o processo era extremamente complicado de operar e gerenciar, além de afetar a experiência do usuário. Além disso, esse método único exigia tempo e esforço excessivos para distribuir e gerenciar certificados digitais para segurança adicional."

O acesso remoto via VPN também exigia a instalação e a configuração adequada de um software cliente VPN nos dispositivos dos usuários finais, o que aumentava a complexidade e a quantidade de processos necessários. Yamakita continua: "O acesso remoto via VPN não é uma abordagem muito amigável; nossos usuários geralmente tiveram problemas para se conectar sem a ajuda da equipe de TI. Eu acreditava que não seria uma boa ideia fazer a implementação desse ambiente em um local no exterior, como o Campus da UE, onde não há equipe de TI."

A Doshisha University adotou o Enterprise Application Access da Akamai para resolver todos esses problemas de conexão VPN com uma única solução.

Uma solução flexível e fácil de usar

O Enterprise Application Access é um proxy baseado em nuvem que reconhece identidades e garante autenticação adequada e controle de privilégios de acesso para todos os usuários, dispositivos e locais. A tecnologia permite que o acesso ao sistema seja gerenciado de forma centralizada, garantindo acesso remoto apenas a aplicações e recursos autorizados.

"Vimos um enorme potencial no Enterprise Application Access como uma solução inovadora e exclusiva e chegamos à rápida decisão de que ele poderia resolver todos os nossos problemas de acesso remoto de uma só vez", lembra Yamakita. A Doshisha University agiu rapidamente, passando da fase de validação do conceito à obtenção do orçamento necessário para a implementação do projeto após a assinatura do contrato.

"Os benefícios do Enterprise Application Access vieram como esperado. Tornou-se mais fácil fornecermos um ambiente de acesso remoto para a equipe do Campus da UE, além de termos flexibilidade na configuração de aplicações acessíveis remotamente por usuário. A interface de usuário intuitiva para operação e gerenciamento de usuários também é muito útil", afirma Yamakita.

A universidade não recebeu nenhum questionamento de professores ou alunos sobre o uso do Enterprise Application Access. O acesso remoto por meio de um navegador web torna a ferramenta extremamente fácil de usar. "O Enterprise Application Access da Akamai nos fornece segurança aprimorada e, ao mesmo tempo, é mais conveniente para os usuários", confirma Yamakita.

De aulas presenciais ao ensino remoto em duas semanas

A implementação do acesso a aplicações corporativas teve um impacto ainda maior do que o inicialmente previsto pela Doshisha. Isso permitiu que a universidade implementasse rapidamente um ambiente de trabalho e estudo remoto em resposta à pandemia de COVID-19.

O Departamento de Planejamento de Informação entrou em contato com a Akamai para discutir seus planos de utilizar o Enterprise Application Access para configurar um ambiente de desktop remoto (RDP) destinado aos seus 250 funcionários administrativos. A universidade testou e desenvolveu o RDP, e os funcionários já começaram a trabalhar remotamente por meio dessa ferramenta antes mesmo de o governo japonês declarar estado de emergência. Este processo levou apenas cerca de duas semanas.

"O fato de podermos criar um ambiente seguro de trabalho em home office tão rapidamente, em uma emergência, ocorreu graças ao Enterprise Application Access. E realmente ajudou o fato de não haver custos adicionais, não importa quantos novos Enterprise Application Access Connectors (softwares) criamos e adicionamos", lembra Yamakita.

À medida que o trabalho remoto se torna cada vez mais comum – ou até mesmo o padrão – Yamakita destaca que a implementação rápida de um acesso remoto seguro é extremamente importante.

"A segurança baseada em perímetro se tornará cada vez mais sem sentido, tornando a segurança Zero Trust cada vez mais importante. Nesse futuro, será essencial que o controle de acesso seja vinculado a indivíduos, da mesma forma que é com o Enterprise Application Access. Daqui para frente, espero que utilizemos o Enterprise Application Access mais amplamente, para uma variedade crescente de aplicações, a fim de permitir, por exemplo, que o corpo docente realize pesquisas em casa. Penso que isso permitirá uma investigação e uma aprendizagem ainda mais abertas, com um nível de segurança mais elevado."

Sobre a Doshisha University

A Doshisha University foi fundada em Quioto, em 1875, sob o nome de Doshisha Academy. Em 1920, a Doshisha University foi reconhecida como uma instituição privada de ensino superior, conforme estabelecido pelo Decreto Universitário. Desde então, a universidade mantém vivo o espírito de seu fundador, Joseph Hardy Neesima (Jo Niijima), e pratica uma educação baseada na consciência, enraizada em sua filosofia educacional, que combina princípios cristãos, liberalismo e internacionalismo, com o objetivo de formar indivíduos que se tornem a "consciência de uma nação." Recentemente, à medida que a universidade se aproxima do 150º aniversário de sua fundação (em 2025), e para marcar essa ocasião, foi anunciada a "Visão 2025 da Doshisha University." A iniciativa promove reformas abrangentes — que englobam áreas como ensino, apoio ao estudante, pesquisa, processos seletivos, internacionalização e relações públicas — por meio de seis eixos estratégicos: "Desenvolver métodos inovadores de aprendizagem", "Melhorar a qualidade de vida no campus", "Promover a criatividade e a colaboração na pesquisa", "Receber estudantes motivados", "Aprofundar o internacionalismo" e "Desenvolver nossa estratégia de marca."

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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