O Skylark Group depende da tecnologia da informação para garantir o bom funcionamento de seus restaurantes e escolheu o Akamai Enterprise Application Access para manter o acesso às aplicações corporativas essenciais simples e seguro. Ao utilizar smartphones e o acesso a aplicações corporativas, a Skylark conseguiu aumentar a eficiência administrativa dos gerentes de loja, permitindo que eles dedicassem mais tempo a oferecer um atendimento de qualidade aos clientes.
Escolhemos a Akamai porque ela já existe há muitos anos, com um sólido histórico de sucesso."Sr. Hideki Nakajima, Diretor do grupo de suporte de TI do Skylark Group
Tecnologia servindo funcionários, funcionários servindo clientes
Restaurantes familiares com a missão de fazer os clientes felizes
O Skylark Group mede seu sucesso pelo sorriso dos clientes, sempre buscando superar suas expectativas com comida saborosa, preços acessíveis, excelente atendimento e restaurantes impecavelmente limpos. Seu forte compromisso com a experiência do cliente impulsionou seu crescimento ao longo dos últimos 50 anos, transformando a Skylark em uma das maiores redes de restaurantes do Japão. A empresa possui mais de 3.000 restaurantes em todas as regiões do país, e suas 27 marcas oferecem especialidades que vão desde sushi e tempurá até pratos ocidentais e massas.
Com 400 milhões de pessoas frequentando os restaurantes Skylark todos os anos, garantir a satisfação dos clientes é um desafio e tanto. É preciso dedicação de todos os funcionários, desde os líderes da empresa até os colaboradores dos restaurantes — e até mesmo da equipe de TI. De fato, a área de TI tem uma responsabilidade importante quando se trata da experiência gastronômica como um todo. Se os sistemas forem lentos ou ficarem indisponíveis, isso pode dificultar e frustrar o trabalho dos funcionários, o que pode comprometer a capacidade de oferecer um atendimento ao cliente rápido e eficiente.
"Estamos sempre pensando em como criar uma boa experiência para os nossos clientes", afirma o Sr. Hideki Nakajima, diretor do grupo de suporte de TI do departamento de tecnologia da Skylark. "Nosso trabalho é manter os sistemas de TI estáveis e fáceis de usar, para que os funcionários possam trabalhar com conforto e atender os clientes com cortesia e agilidade."
Para se manter moderna e eficiente, a Skylark distribuiu 3.800 smartphones para gerentes de lojas em todo o país. Eles podem realizar tarefas administrativas mesmo quando estão fora do escritório, o que aumenta o tempo disponível para se dedicarem ao atendimento ao cliente. Esses smartphones precisavam de acesso seguro aos sistemas de back-end, o que significa que a Skylark precisava de uma nova abordagem para fornecer acesso digital.
"Temos mais tecnologias inteligentes e dispositivos móveis em nossos restaurantes do que nunca. Além disso, estamos migrando cada vez mais para o Google Workspace e outros sistemas em nuvem nos bastidores", afirma o Sr. Yukihiro Yamada, membro da equipe de infraestrutura de TI do departamento de tecnologia da Skylark. "Devido à crescente complexidade e sofisticação em nosso ambiente de TI, precisávamos de uma maneira de gerenciar tudo isso com maior simplicidade e segurança."
Uma experiência gastronômica que os clientes podem desfrutar, com o apoio da Akamai.
Ao buscar uma solução de Zero Trust Network Access (ZTNA), a Skylark avaliou alguns dos principais fornecedores do mercado. Apenas um deles atendeu aos altos padrões da empresa em termos de simplicidade, segurança e estabilidade.
"Escolhemos a Akamai porque ela já existe há muitos anos, com um sólido histórico de sucesso", afirma o Sr. Nakajima. "O Enterprise Application Access da Akamai dá suporte à nossa estratégia nativa de nuvem e nos ajuda a adotar uma abordagem de segurança Zero Trust, para que possamos fornecer tecnologia moderna em nossos restaurantes, mantendo seguro o acesso a aplicações e dados."
Hoje, a Akamai é a solução padrão para mais de 3.000 restaurantes Skylark, oferecendo gerenciamento de acesso centralizado e baseado em nuvem para oito aplicações em 4.500 dispositivos. Isso inclui 3.800 smartphones Android para gerentes de restaurantes e 700 tablets Android utilizados para acessar diversas aplicações administrativas. Com o Enterprise Application Access, os usuários não precisam mais baixar software de cliente VPN, manter a aplicação atualizada ou memorizar informações de login para se conectar a uma VPN. Isso reduz significativamente o esforço necessário para que o usuário acesse as aplicações administrativas. Com a Akamai e um provedor de identidade terceirizado para autenticação, o acesso às aplicações principais agora é totalmente baseado em nuvem, o que também aumenta a eficiência e a segurança da TI.
Para o atendimento ao cliente, é fundamental manter as coisas simples para os funcionários. "Os funcionários já têm muitas responsabilidades para gerenciar durante seus turnos. A tecnologia deve ajudá-los, e não prejudicar, em sua capacidade de fazer o seu trabalho, e em fazê-lo bem", afirma o Sr. Nakajima. "A Akamai fornece acesso rápido e estável a aplicações sem etapas extras, para que os funcionários nem percebam que elas estão lá."
Simples e seguro: o papel de apoio da TI na satisfação do cliente
A segurança é tão importante quanto a experiência do cliente, e a Akamai tem desempenhado um papel fundamental na proteção das aplicações corporativas da Skylark. No passado, cada dispositivo tinha uma única conta e senha de VPN. O acesso foi concedido utilizando o diretório de IDs interno e a conta VPN como duas camadas de segurança, o que aumentou os custos de gestão e ainda assim representou potenciais riscos de segurança. A Skylark adotou um modelo Zero Trust em parceria com a Akamai e um provedor de identidade terceirizado, permitindo que a equipe de TI controle o acesso a aplicações de back-end por meio de uma gestão unificada de identidades.
"A Akamai fornece controles de acesso de grupo, para que possamos conceder diferentes níveis de acesso a diferentes funcionários sem gerenciar cada conta individualmente", diz o Sr. Yamada. "Agora podemos nos proteger contra o acesso não autorizado que pode ter acontecido sem que tivéssemos conhecimento do passado."
Além disso, a Skylark agora permite gerenciar o acesso a aplicações a partir de um número cada vez maior de dispositivos móveis em uma única plataforma. Isso ajuda a área de TI a evitar muitos problemas e impede que os restaurantes sofram com interrupções e atrasos.
"Diferentemente da VPN, o Enterprise Application Access da Akamai não requer software cliente, o que nos poupa de ter que gerenciar problemas associados a atualizações de software", afirma o Sr. Yamada.
A Skylark está pronta para expandir seus negócios na nuvem
O Enterprise Application Access não só garante acesso seguro a aplicações em nuvem, mas também dá à Skylark a confiança de que ela pode expandir sua capacidade ao longo do tempo. A empresa planeja continuar expandindo suas redes de restaurantes populares e lançando novos dispositivos, oferecendo a experiência moderna e eficiente que os clientes dos restaurantes Skylark já conhecem. Ao simplificar o trabalho dos gerentes e funcionários de restaurantes, a equipe de TI contribui diretamente para a missão da Skylark: superar as expectativas dos clientes e fazê-los sorrir.
Sobre o Skylark Group
O Skylark Group inaugurou seu primeiro restaurante de refeições casuais em 1970 e, hoje, expandiu-se para mais de 3.000 unidades em todo o Japão, abrangendo mais de 20 segmentos distintos — incluindo restaurantes de culinária japonesa, ocidental, chinesa e italiana, além de estabelecimentos especializados em sushi e shabu-shabu. Com a filosofia corporativa de "Criar riqueza com valor para a sociedade", a Skylark está sempre desenvolvendo novos serviços, produtos e espaços para atender às necessidades da atualidade. Por meio da transformação digital, a Skylark busca aumentar a satisfação dos clientes e criar um ambiente de trabalho positivo para os funcionários.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.