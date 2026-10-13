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Skylark Group

O Skylark Group ajuda os funcionários de restaurantes a se concentrarem em oferecer um excelente atendimento aos clientes, simplificando o acesso às aplicações por meio da Akamai.

Logotipo do Skylark Group

Localização

Tóquio, Japão
https://www.skylark.co.jp/ 

Setor

Comércio

Principais impactos

  • 8 aplicações acessíveis em 4.500 dispositivos em mais de 3.000 restaurantes
  • Ajuda os funcionários a focar em oferecer um melhor atendimento ao cliente
  • Reforça a segurança com um modelo Zero Trust baseado na nuvem

Soluções Akamai

Enterprise Application Access
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Tecnologia servindo funcionários, funcionários servindo clientes

O Skylark Group depende da tecnologia da informação para garantir o bom funcionamento de seus restaurantes e escolheu o Akamai Enterprise Application Access para manter o acesso às aplicações corporativas essenciais simples e seguro. Ao utilizar smartphones e o acesso a aplicações corporativas, a Skylark conseguiu aumentar a eficiência administrativa dos gerentes de loja, permitindo que eles dedicassem mais tempo a oferecer um atendimento de qualidade aos clientes.

Restaurantes familiares com a missão de fazer os clientes felizes

O Skylark Group mede seu sucesso pelo sorriso dos clientes, sempre buscando superar suas expectativas com comida saborosa, preços acessíveis, excelente atendimento e restaurantes impecavelmente limpos. Seu forte compromisso com a experiência do cliente impulsionou seu crescimento ao longo dos últimos 50 anos, transformando a Skylark em uma das maiores redes de restaurantes do Japão. A empresa possui mais de 3.000 restaurantes em todas as regiões do país, e suas 27 marcas oferecem especialidades que vão desde sushi e tempurá até pratos ocidentais e massas.

Com 400 milhões de pessoas frequentando os restaurantes Skylark todos os anos, garantir a satisfação dos clientes é um desafio e tanto. É preciso dedicação de todos os funcionários, desde os líderes da empresa até os colaboradores dos restaurantes — e até mesmo da equipe de TI. De fato, a área de TI tem uma responsabilidade importante quando se trata da experiência gastronômica como um todo. Se os sistemas forem lentos ou ficarem indisponíveis, isso pode dificultar e frustrar o trabalho dos funcionários, o que pode comprometer a capacidade de oferecer um atendimento ao cliente rápido e eficiente.

"Estamos sempre pensando em como criar uma boa experiência para os nossos clientes", afirma o Sr. Hideki Nakajima, diretor do grupo de suporte de TI do departamento de tecnologia da Skylark. "Nosso trabalho é manter os sistemas de TI estáveis e fáceis de usar, para que os funcionários possam trabalhar com conforto e atender os clientes com cortesia e agilidade."

Para se manter moderna e eficiente, a Skylark distribuiu 3.800 smartphones para gerentes de lojas em todo o país. Eles podem realizar tarefas administrativas mesmo quando estão fora do escritório, o que aumenta o tempo disponível para se dedicarem ao atendimento ao cliente. Esses smartphones precisavam de acesso seguro aos sistemas de back-end, o que significa que a Skylark precisava de uma nova abordagem para fornecer acesso digital.

"Temos mais tecnologias inteligentes e dispositivos móveis em nossos restaurantes do que nunca. Além disso, estamos migrando cada vez mais para o Google Workspace e outros sistemas em nuvem nos bastidores", afirma o Sr. Yukihiro Yamada, membro da equipe de infraestrutura de TI do departamento de tecnologia da Skylark. "Devido à crescente complexidade e sofisticação em nosso ambiente de TI, precisávamos de uma maneira de gerenciar tudo isso com maior simplicidade e segurança."

Uma experiência gastronômica que os clientes podem desfrutar, com o apoio da Akamai.

Ao buscar uma solução de Zero Trust Network Access (ZTNA), a Skylark avaliou alguns dos principais fornecedores do mercado. Apenas um deles atendeu aos altos padrões da empresa em termos de simplicidade, segurança e estabilidade.

"Escolhemos a Akamai porque ela já existe há muitos anos, com um sólido histórico de sucesso", afirma o Sr. Nakajima. "O  Enterprise Application Access  da Akamai dá suporte à nossa estratégia nativa de nuvem e nos ajuda a adotar uma abordagem de segurança Zero Trust, para que possamos fornecer tecnologia moderna em nossos restaurantes, mantendo seguro o acesso a aplicações e dados."

Hoje, a Akamai é a solução padrão para mais de 3.000 restaurantes Skylark, oferecendo gerenciamento de acesso centralizado e baseado em nuvem para oito aplicações em 4.500 dispositivos. Isso inclui 3.800 smartphones Android para gerentes de restaurantes e 700 tablets Android utilizados para acessar diversas aplicações administrativas. Com o Enterprise Application Access, os usuários não precisam mais baixar software de cliente VPN, manter a aplicação atualizada ou memorizar informações de login para se conectar a uma VPN. Isso reduz significativamente o esforço necessário para que o usuário acesse as aplicações administrativas. Com a Akamai e um provedor de identidade terceirizado para autenticação, o acesso às aplicações principais agora é totalmente baseado em nuvem, o que também aumenta a eficiência e a segurança da TI.

Para o atendimento ao cliente, é fundamental manter as coisas simples para os funcionários. "Os funcionários já têm muitas responsabilidades para gerenciar durante seus turnos. A tecnologia deve ajudá-los, e não prejudicar, em sua capacidade de fazer o seu trabalho, e em fazê-lo bem", afirma o Sr. Nakajima. "A Akamai fornece acesso rápido e estável a aplicações sem etapas extras, para que os funcionários nem percebam que elas estão lá."

Simples e seguro: o papel de apoio da TI na satisfação do cliente

A segurança é tão importante quanto a experiência do cliente, e a Akamai tem desempenhado um papel fundamental na proteção das aplicações corporativas da Skylark. No passado, cada dispositivo tinha uma única conta e senha de VPN. O acesso foi concedido utilizando o diretório de IDs interno e a conta VPN como duas camadas de segurança, o que aumentou os custos de gestão e ainda assim representou potenciais riscos de segurança. A Skylark adotou um modelo Zero Trust em parceria com a Akamai e um provedor de identidade terceirizado, permitindo que a equipe de TI controle o acesso a aplicações de back-end por meio de uma gestão unificada de identidades.

"A Akamai fornece controles de acesso de grupo, para que possamos conceder diferentes níveis de acesso a diferentes funcionários sem gerenciar cada conta individualmente", diz o Sr. Yamada. "Agora podemos nos proteger contra o acesso não autorizado que pode ter acontecido sem que tivéssemos conhecimento do passado."

Além disso, a Skylark agora permite gerenciar o acesso a aplicações a partir de um número cada vez maior de dispositivos móveis em uma única plataforma. Isso ajuda a área de TI a evitar muitos problemas e impede que os restaurantes sofram com interrupções e atrasos.

"Diferentemente da VPN, o Enterprise Application Access da Akamai não requer software cliente, o que nos poupa de ter que gerenciar problemas associados a atualizações de software", afirma o Sr. Yamada.

A Skylark está pronta para expandir seus negócios na nuvem

O Enterprise Application Access não só garante acesso seguro a aplicações em nuvem, mas também dá à Skylark a confiança de que ela pode expandir sua capacidade ao longo do tempo. A empresa planeja continuar expandindo suas redes de restaurantes populares e lançando novos dispositivos, oferecendo a experiência moderna e eficiente que os clientes dos restaurantes Skylark já conhecem. Ao simplificar o trabalho dos gerentes e funcionários de restaurantes, a equipe de TI contribui diretamente para a missão da Skylark: superar as expectativas dos clientes e fazê-los sorrir.

Sobre o Skylark Group

O Skylark Group inaugurou seu primeiro restaurante de refeições casuais em 1970 e, hoje, expandiu-se para mais de 3.000 unidades em todo o Japão, abrangendo mais de 20 segmentos distintos — incluindo restaurantes de culinária japonesa, ocidental, chinesa e italiana, além de estabelecimentos especializados em sushi e shabu-shabu. Com a filosofia corporativa de "Criar riqueza com valor para a sociedade", a Skylark está sempre desenvolvendo novos serviços, produtos e espaços para atender às necessidades da atualidade. Por meio da transformação digital, a Skylark busca aumentar a satisfação dos clientes e criar um ambiente de trabalho positivo para os funcionários.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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