O Skylark Group mede seu sucesso pelo sorriso dos clientes, sempre buscando superar suas expectativas com comida saborosa, preços acessíveis, excelente atendimento e restaurantes impecavelmente limpos. Seu forte compromisso com a experiência do cliente impulsionou seu crescimento ao longo dos últimos 50 anos, transformando a Skylark em uma das maiores redes de restaurantes do Japão. A empresa possui mais de 3.000 restaurantes em todas as regiões do país, e suas 27 marcas oferecem especialidades que vão desde sushi e tempurá até pratos ocidentais e massas.

Com 400 milhões de pessoas frequentando os restaurantes Skylark todos os anos, garantir a satisfação dos clientes é um desafio e tanto. É preciso dedicação de todos os funcionários, desde os líderes da empresa até os colaboradores dos restaurantes — e até mesmo da equipe de TI. De fato, a área de TI tem uma responsabilidade importante quando se trata da experiência gastronômica como um todo. Se os sistemas forem lentos ou ficarem indisponíveis, isso pode dificultar e frustrar o trabalho dos funcionários, o que pode comprometer a capacidade de oferecer um atendimento ao cliente rápido e eficiente.

"Estamos sempre pensando em como criar uma boa experiência para os nossos clientes", afirma o Sr. Hideki Nakajima, diretor do grupo de suporte de TI do departamento de tecnologia da Skylark. "Nosso trabalho é manter os sistemas de TI estáveis e fáceis de usar, para que os funcionários possam trabalhar com conforto e atender os clientes com cortesia e agilidade."

Para se manter moderna e eficiente, a Skylark distribuiu 3.800 smartphones para gerentes de lojas em todo o país. Eles podem realizar tarefas administrativas mesmo quando estão fora do escritório, o que aumenta o tempo disponível para se dedicarem ao atendimento ao cliente. Esses smartphones precisavam de acesso seguro aos sistemas de back-end, o que significa que a Skylark precisava de uma nova abordagem para fornecer acesso digital.

"Temos mais tecnologias inteligentes e dispositivos móveis em nossos restaurantes do que nunca. Além disso, estamos migrando cada vez mais para o Google Workspace e outros sistemas em nuvem nos bastidores", afirma o Sr. Yukihiro Yamada, membro da equipe de infraestrutura de TI do departamento de tecnologia da Skylark. "Devido à crescente complexidade e sofisticação em nosso ambiente de TI, precisávamos de uma maneira de gerenciar tudo isso com maior simplicidade e segurança."