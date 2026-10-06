Serverless Inference è una funzione completamente gestita che offre funzionalità di distribuzione dei modelli on-demand.
Durante la versione beta, l'utilizzo di Serverless Inference sarà gratuito. L'utilizzo di eventuali servizi aggiuntivi dell'Akamai Cloud sarà fatturato in base alle tariffe pubblicate.
- Scopri un accesso rapido e semplice al servizio di inferencing
- Esegui i modelli open-weight sull'Akamai Cloud
- Elimina il provisioning e la gestione dell'infrastruttura delle GPU
- Crea app e agenti AI sensibili alla latenza in tempo reale