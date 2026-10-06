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Akamai Inference - Registrati per accedere alla lista d'attesa della versione beta di Serverless Inference

Accesso gratuito durante la versione beta. Scegli un modello, punta ad un endpoint delle API, utilizza il modello e scala senza alcuna GPU da gestire.

Serverless Inference è una funzione completamente gestita che offre funzionalità di distribuzione dei modelli on-demand. 

Durante la versione beta, l'utilizzo di Serverless Inference sarà gratuito. L'utilizzo di eventuali servizi aggiuntivi dell'Akamai Cloud sarà fatturato in base alle tariffe pubblicate.

  • Scopri un accesso rapido e semplice al servizio di inferencing
  • Esegui i modelli open-weight sull'Akamai Cloud
  • Elimina il provisioning e la gestione dell'infrastruttura delle GPU
  • Crea app e agenti AI sensibili alla latenza in tempo reale

 